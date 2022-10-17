(ح.ش.ف.ش) في زمن الفيدرالية (2)

حدثتكم من قبل كيف أن سي عقيلة أقنع، سنة 1960، ناظر الأشغال، المرحوم محمد سالم العبيدي، بتعييني مساعد قاريء عدادات، وهي وظيفة أعلى بقليل من وظيفة (وشيري) التي تعني (حاجب، أو فراش، أو مباشر) مثلما كان يسمون أولئك الذين يقومون على خدمة الموظفين. وفسرت لكم كيف عاملني رؤساء الأقسام في ذلك الوقت، وأكثرهم إما جيران، أو من الشوارع التي تبتديء من شارع عمرو بن العاص نحو بحر الشابي. لقد عاملوني كصبي يحتاج بالفعل إلى عناية، كان أكثرهم يعرفون سي عقيلة، ومنهم مَن هم من رواد قهوته، ومن أجله ساعدوني إلى أن ترقيت كسكرتير، أو بمعنى أدق صبي، أو حاجب المهندس البريطاني المستر آدم كبير مهندسي المياه بالنظارة.

بالوصف، وبإلاشارة عرفت أن المكتب الصغير، الموجود في ركن مكتبه مخصص لي، وفوقه طابعة عربية، وهي التي أفهمني الحاج عبدالرازق لياس أنها فرصتي أن أتعلم عليها الطباعة وأصبح طباعًا، وكانت حينها وظيفة لها توصيف في الكادر الوظيفي، وقد نقارنها الآن بمن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

كان حينها طباع الرسالة يرمز لاسمه بالحرفين الأولين، ويليه يُرمز لمحرر الرسالة، أيضًا، بالحرفين الأولين. أذكر أنني سألت الرجل المتعلم الخلوق الطيب الأصيل، سريع البديهة الأستاذ حامد الشويهدي، الذي كان حينها مديرًا للمصلحة، ومكتبه قريب من مكتب المستر، أنه طلب مني في غياب آدم أن أجلس في مكتب الأستاذ فرج الشين أثناء غيابه وأكون تحت إمرته وبقيت في ما كلفتُ به لأكثر من أسبوعين، أفتح الباب للقادمين، وأنطلق نحوه كلما رن الجرس فوق مكتبي وأؤتمر بأوامره، وكان خفيف الظل، باسمًا ودودًا، يتعامل معي وكأنني أحد أبنائه، وكثيرًا ما يسألني إن كنت أحتاج إلى شيء ما. ذات يوم سألني إن كنت أريد معرفة شيء مما رأيته خلال بقائي في محل سكرتيره، مبينًا لي أنني مؤهل لهذه الوظيفة؛ تشجعت وأخبرته أنني لم أجد معنى للحروف الأربعة المطبوعة أسفل رسائله، وهي التي طلب مني أن أضيفها، وكانت (ح.ش.ف. ش) فضحك وقال لي إنها لغة (الحشافيش) سوف تكبر وتعلمها! كان معظم الموظفين يعاملونني على (قصاد عقلي) وسريعا ما عرفت منه أنها رموز اسمي محرر الرسالة ومن طبعها: ح.ش. يعني الحرفين الأولين من حامد والشويهدي، أما ف.ش فهي لسكرتيره فرج الشين!

لم يطل الوقت، حتى عاد المرحوم فرج الشين من إجازته، وكذلك عاد المستر آدم وباشرت عملي معه أغسل له تفاحته اليومية وأعد له الشاي بمثلما علمني، وآخذ حقيبته حتى سيارته عند مغادرته لمكتبه. أحببت كثيرًا، العمل مع مستر آدم، خصوصا بعدما أصبحت أرافقه في عربته الهمبر السوداء إلى عين الدبوسية في الجبل الأخضر،عندما تولت نظارة الأشغال مد خط المياه منها إلى طبرق وكان المستر آدم هو مهندس المشرورع. كانت الإقامة مريحة، بل باذخة بالنسبة لي، نسكن في فندق شحات، فراشي هناك لا يوجد مثله في شارعنا كله، وإفطار (صقع) على رفاقي كلهم بيض مخفوق مع الحليب وخبز طري، هو أقرب (باستي) مثلما كنا نسمي الكيك في ذلك الوقت، وشاي بالحليب، وعز ما بعده عز وفوق ذلك استمارة بدل مبيت تضاهي، أحيانًا، في مجموعها نصف مرتبي الشهري ناهيك عن إكراميات مستر آدم الشخصية!.

وظللت مع المستر آدم حتى قدوم الدفعات الأولى من الموفدين من شباب ليبيا المتفوقين واستلامهم لمهام كان يدار أغلبها بإنجليز او غير ليبيين. وصل أولهم المرحوم المهندس فتحي جعودة من القاهرة واستلم منصبه وسريعًا ما تعين ناظر الأشغال، ووصل المرحوم المهندس طه الشريف بن عامر، وتولى إدارة المشاريع، ثم المرحوم المهندس محمد المنقوش وتولى وظيفة كبير مهندسي المياه، وعين المرحوم عمير زوبي مساعدًا له، وانتقلت للعمل معه، من بعد أن أصبحت رئاسة الموظفين بالقسم من مهام صديقي المرحوم إبراهيم سعد الربع، ثم أضافوا للقسم صديقي المرحوم عمر عبد الله بن حميد. ثم أضافوا للقسم رجلًا بسيطًا وطيبًا للغاية، اسمه فرج البرعصي أخبرني أنهم أتوا به من خلف شلاق غنم كان يرعاه في ضواحي بنغازي، وأصبح حاجب القسم الرسمي.

ومهما وصفت حجم الألفة التي ربطت العاملين بقسم المياه في النظارة لن أعطيها الوصف الذي يليق بها، لدرجة أنها أصبحت مضربًا للأمثال، وتناغم واحترام شهد به كل من احتك بالقسم، فلقد كانت شخصية المرحوم المهندس محمد المنقوش بسيطة ودودة متواضعة حد الروعة، سوف نتناولها في محاولة لإبراز كيف عاد من أوفد للدراسة في الخارج مثقلا بمسؤوليات وقناعة بأن بلاده أكرمته، وحان وقت رد الجميل، وكان بالفعل أمثلة رائعة لانتماء حقيقي للوطن، كان حظي جيدًا لأنني تعاملت واقتربت من كثير منهم إما مرؤوسًا، أو طالبًا، وظلوا بالنسبة لي رموزًا للوطنية والانتماء إلى ليبيا، وبالإضافة إلى ما سبق وذكرته، أرى من واجبي أن أضيف المهندس سامي الجربي، والمهندس محمد المحيشي، وعندما وصلت الجامعة، اقتربت كثيرا من الدكتور هادي بولقمة، والدكتور منصور الكيخيا، وأستاذي الفاضل الدكتور محمد ادغيم، والدكتور رؤوف بن عامر، وكذلك الدكتور منصور بن عامر والدكتور عثمان الكاديكي، والدكتور عثمان شميسه، وأيضا الأستاذ جاد الله عزوز الطلحي، أطال الله أعمار الأحياء منهم، ورحم من رحل عنا منهم، وجميعهم من أوائل الذين أوفدوا للدراسة في الخارج أثناء ولاية برقة، زمن الفيدرالية، منهم للدراسة الجامعية، ومنهم للدراسات العليا، وبالطبع غيرهم كثيرون، ولكن الذين ذكرتهم ربطتني بهم، إما علاقات عمل، أودراسة، أوصداقة.