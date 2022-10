الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم من العواطف والمشاعر الإنسانية التي يمر بها البشر جميعا، إلى هذا الحد أو ذاك وبهذه الدرجة أو تلك، في سياق حركتهم الحياتية. وهو عاطفة مرتبطة بالضمير. وبما أن الضمير تاريخي (= لم يولد مع النوع الإنساني، وإنما تخلق في سياق الحياة الإنسانية) فعاطفة الندم، بدورها، تكون تاريخية (= لا يولد الإنسان مزودا بها، وإنما يكتسبها مع اكتساب الضمير الذي يتولد لديه عبر التربية في الأسرة والمدرسة وخضم الحياة الاجتماعية).

وكما أن الضمير تخلق، أول ما تخلق في فجر الحياة الإنسانية، في الأسرة، فكذلك شأن الندم. فقد يندم أحد الزوجين على إساءة معاملة زوجه، أو يندم أحد الأبوين على سلوك خاطيء إزاء أطفاله أو يندم طفل متبلور المشاعر على إساءته إلى أحد أبويه أو إخوته. وهكذا، إلى أن امتد الأمر إلى الأقارب والجيران والناس عموما.

فالندم، إذن، مشدود إلى الماضي، لكنه يتطلع إلى المستقبل. ذلك أن مناطه أفعال (بما في ذلك أفعال كلامية) سبقت يجري تأملها في الحاضر وإعادة النظر فيها من أجل إمكانية إصلاح ما أوقعته من خلل وتجنب تكرار حدوثها مستقبلا.

وحالات النددم تنقسم إلى قسمين أساسيين، فسم يتعلق بأخطاء ارتكبها الشخص ضد نفسه وضد مصالحه، مثل اتخاذ قرارات مصيرية خاطئة أو تضييع فرص مهمة، فيظل يلوم نفسها. وقسم يتصل بأخطاء أو إساءات صدرت منه في حق آخرين، وفي هذه الحال يلوم نفسه أيضا، ولكن تتاح أمامه إمكانية الاعتذار لمن أذنب في حقهم من أجل نيل مسامحتهم ورضاهم.

وحسب درراسات أجريت مؤخرا حول "الندم وبعض العواطف السلبية الأخرى (من مثل الاكتتئاب، الغيرة، القلق، الغضب، الحزن، إلخ)" * اتضح أن "الندم أكثر هذه العواطف السلبية إيجابية. إذ يعتقد علماء النفس أن الندم يحوز الأفضليات التالية، إذ يمكنه أن 1) يعزز الاستعداد لأفعال مستقبلية. 2) يعمق فهم محتوى الخبرات ما يمكن لمرء من فهم أفضل لنفسه (التبصر النفسي والبناء النفسي). 3) يساعد الناس على تفهم تجربة الآخرين، الأمر الذي يمكنهم من أن يصبحوا أكثر تعاطفا. 4) يطور علاقات الناس في ما بينها"*.

في حالة الندم على الإساءة إلى آخرين فإن هذا الشعور يستوجب الاعتذار لمن أخطأ في حقهم. ويرى البعض أن "الاعتذار الفعال يشتمل على: 1) الإقرار بالخطأ. 2) الإعراب عن الأسف والندم على ارتكاب هذا الخطأ. 3) الوعد بعدم ارتكاب هذا الخطأ مستقبلا. 4) عرض جبر الضرر"**.

هيرشي هـ. فردمان. فاعلية الندم والاعتذار.