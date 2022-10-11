عصير الروح

تفتش في ذكريات الليالي الطويلات

هل كنت أنا حقا ذلك المارد المتدفق بالأمنيات

أيها الشعر: أسألك الآن

كيف تخبو الأماني الصغيرات

هل ذبلت زهرة القلب

أيها الشعر: آه... لو جئتني قبل هذا السكون

حين كان القميص مشجرا.

- جيلاني طريبشان

• المشهد الأول

زرت طرابلس الغرب العاصمة، آنذاك كنا ندعوها طرابلس الغرب، وحينها كانت زيارتها ضرورة وواجبا: «اعرف بلادك». أول مناسك الحج إلى العاصمة، زيارة الكتاب والأدباء والفنانين، لكن حينها لم يتبقَ من صرح في العاصمة غير «الأسبوع الثقافي» و «مسرح الكشاف». وكان العقيد في الاحتفال بالمولد 17 أبريل 1973م قد أعلن ثورته الثقافية، وزج في السجن بجلّ آل الثقافة، من أعرف أو لا أعرف من الكتاب. الاستثناء والقاعدة: القاص البارع المرحوم أحمد إبراهيم الفقيه، رئيس تحرير «الأسبوع الثقافي»، عند تلك اللحظة الاستثنائية في تاريخ البلاد. في جنبات شوارع وسط المدينة، جال بي «الفقيه»، وفي وجل أخذ يسأل، عن بعض الزملاء من الكتاب في مدينتي بنغازي، من اعتقل منهم، من لم يعتقل، كيف هو،... وهلم؟. وفي لقاء ثان سلمته مقالة حول الكتب التي نشرت ذاك العام، ما هو عبارة عن كتابة صحفية: قراءة في إصدارات العام. لقد كتبتُ ونشرت بـ «الأسبوع الثقافي» عصير روح شابة.

«الأسبوع الثقافي» ليست جريدة بالنسبة لي، «الأسبوع الثقافي» حياة وثقافة، وصحافة وسجن. أصبحت في مقتبل العمر، سكرتيرا لتحرير الجريدة، وقت أن كان الأستاذ «عبدالرحمن شلقم» رئيس التحرير. تلكم «الأسبوع الثقافي» جاوزت السنة 1978م بضيق الأنفاس، وكان ختامها بالنسبة لي السجن لسنوات عشر. وقد جئت «الأسبوع الثقافي» رفقة رئيس التحرير شلقم، من جريدة الفجر الجديد، التي أغلقت بضربة قاضية دون أي داعٍ. وقد كنت بـ «الفجر الجديد» المسؤول الثقافي/ المشرف، على صفحة «آفاق ثقافية - كتابات شابة». ومن هذا فإن «الأسبوع الثقافي» ولجت مرحلة أخرى، كان فيها الأستاذ «عبدالرحمن شلقم»، ينقل تجربته في «الفجر الجديد» القصيرة أيضا ولكن النوعية، فكانت «الأسبوع الثقافي» خلال هذه السنة ونيف، حدثا ثقافيا، وفي الختام حدثا سياسيا.

فوجئت وقد جئت، كشك البريد ببنغازي، المزار اليومي، بجريدة جديدة نوعية، أول ما لفت نظري الترويسة والاسم «الأسبوع الثقافي»، كان العدد الأول المميز. قبل تردد أن هناك جريدة جديدة ستصدر، لكن لم أتصورها، كما أمسكت بها بين يدي، بعد أن اشتريت أكثر من نسخة لأجل الأصدقاء. عند الكشك، أمام البريد الرئيس للمدينة، بشارع عمر المختار، مقابل مكتبة «قورينا» لصاحبها الأستاذ المرحوم «عبد المولي لنقي»، أخذت في التهام الوجبة الدسمة، حتى نسيت الزمان ونساني المكان، كدت أن أنتهي من قراءتها، لما تنبهت إلى أن كشك البريد، يغلق أبوابه فترة الغداء.

هكذا كان صدور «الأسبوع الثقافي» حدثا، نجح الدكتور «علي فهمي خشيم» في فعله، وقت أن الوقت إغلاق الصحف، ما عشته كنكبة. فقد نشر لي القاص المرحوم السنوسي الهوني، صاحب المجموعة القصصية الأولى والأخيرة «قبل أن تموت»، نشر مقالتي الأولى بجريدة «الحقيقة» والأخيرة، فقد ماتت الحقيقة، وكنت في النفس الأول. ثم سيتتالى قتل الصحف، ما عندي مسألة شخصية، فحيث ما ذهبت، حيث ما نشرت، كان طائر البين يتبعني، في سمة عصر قتل العصافير الطليقة.

• المشهد الثاني

رن جرس الباب، دون تفكير قلت في نفسي، هذا صديقي احميدة الترهوني، فتحت الباب كان هناك رجلان:

- الأستاذ أحمد الفيتوري؟

- نعم تفضلوا !

دخلا معي حتى الغرفة التي كنت جالسا فيها، هنالك عدت ببلاهة لجلستي على الأرض، حيث كنت أكتب. وقف الرجلان كانا متأنقين، وهما يوحيان بأنهما صديقان، أو على الأقل أصدقاء صديق. كان صاحب الشنب مرتبكا فيما الآخر عاديا حد البلاهة.

قال الأبله: أستاذ أحمد البس ملابسك، نحن في حاجة إليك لمدة خمس دقائق.

هكذا بدأت رحلة الدقائق الخمس، كانت هناك سيارة بيجو 404 تنتظرنا في شارع طارق بن زياد، وهي سيارة «تعبانة»، توحي بأن صاحبها مفلس، ولا يستطيع حتى شراء طعامها ما بالك بإصلاحها!. ركبت وكان السائق شابا ضخم الجثة، لكنه خفيف الظل سرعان ما دخل نفسي. وإذا كنت لم أفكر في من يكونون فذلك ليقيني بأنهم رجال مباحث، عرفت بسرعة إلى أين المسير، في الطريق بدأ حديث ممزق:

- لا بأس؟

- قلت الله لا يوريك بأس، كنت في الصحراء؟

- أجبت إيه، في رحلة صحفية لمدة شهر ومسافة ألفين كم

- قرأت رحلة «الهجرة إلى الجنوب»، وبالذات أعجبني التحقيق مع الشاب المخترع الذي يقيم في واحة «مدوين» وحيدا، هل حقا بها مئة ألف نخلة؟

- أجبت أقل من ذلك، ويسكنها اثنان الشاب المخترع وعمره حوالي ثمانية وعشرين عاما، وعجوز عمره ثمانية وسبعين عاما، وتتوفر على ماء جم.

- سألني السائق عن زميلي الشاعر جيلاني طريبشان وهل اسمه حركي؟

- ضحكت مؤكدا أن هذا اسمه وأنه رجباني من الجبل الغربي اسما وجسدا.

- ثم قال إنه يعرف زميلي رضوان بوشويشة.

استغربت ملاحظاته، مخمنا أن جريدة الأسبوع الثقافي وجريدة الأسبوع السياسي، مطلوبتان عند المباحث، وأن هنالك أمرا بتوقيفهما، ويتمثل التوقيف هذه المرة ليس بمصادرة عدد منهما، بل في اعتقال المحررين أنفسهم.