الأمن الإنساني أولا وأخيرا

حينما كانت مدينة درنة ضمن التبعية الإدارية لشعبية (بلدية الجبل الأخضر) في الخارطة الإدارية التي تتقلب مرارا في زمن الجماهيرية، نُقلت صحيفة الشلال المحلية المرتبطة ببلدية درنة سابقا إلى البيضاء لفترة من الزمن، وبادرتُ مع مجموعة من الكُتاب بالتواصل مع أمين الإعلام والثقافة في البيضاء من أجل إعادة صحيفة الشلال إلى موقع رأسها في درنة، وبعد حوار ودي وافق أمين الإعلام وكُلفت أنا برئاسة تحريرها العام 1998عبر قرار إداري عادي، ولكن بعد إصدار ستة أعداد منها فوجئت بقرار من أمين الإعلام في الجبل الأخضر يقضي بتنحيتي، وهو أمر طبيعي ومن صلاحيته، ولكن ما لفت نظري أن ثمة نسخة من القرار محالة إلى جهاز الأمن الداخلي، وأحسست أن القرار لم يكن طبيعيا، وذهبت رفقة صديقي إبراهيم ابوحمرة لمقابلة رئيس الجهاز، الذي كان خريج قانون ومتفهما جدا، وأخبرني أن لا علم له بهذا القرار ولا تحفظات لديهم على الجريدة ولم يسبق له أن سمع باسمي إلا في سياق بيت درنة الثقافي الذي لديهم تحفظات عليه، (كان البيت قد أسس قبل عام وكنت رئيس لجنته، وكانت درنة خارجة من صدامات أجهزة الأمن مع الجماعات الإرهابية العام 1996 )، وانتقل الحديث عن البيت وعن الإرهاب، وحين أخبرته أن مشروع البيت في الأساس جزء من الفضاءات التي تشكل سياج وقاية لعقول الصبية والشباب من الأفكار العدمية الهدامة، لأنه بيئة تسعى للتربية الثقافية والجمالية والحوار.. إلخ. وإذا كنتم أنتم علاجا أخيرا لهذا (المرض) فنحن نمثل وقاية منه.

كل ما يعنيني من هذه الحادثة هو العلاقة المرتبكة التي تشكلت عبر أربعة عقود بين أجهزة الدولة الأمنية، وبين الثقافة بكل تشعباتها كمجال مشبوه يدعوها للريبة والتوجس، وسبب هذه العلاقة دائما وعبر التاريخ، هي طبيعة النظام الشمولي المستبد الذي لا يريد لثقافة سوى ثقافته أن تروج، ولا لرأي سوى رأيه أن يشيع، خصوصا حين يكون هذا النظام مصحوبا بأيديولوجيا لا يريد لأحد أن يعكر صفوها. بمعنى أن التوجس من الثقافة والأنشطة الجمالية مرتبط بحكم الفرد وحقب الاستبداد والتشبث بالسلطة دون شرعية يعطيها المجتمع له. وحين تصبح الثقافة والمثقفين وكل مجالات الإبداع تحت رقابة صارمة، وتكتظ السجون بسجناء الرأي من المثقفين والمبدعين كما حصل في تلك العقود الأربعة، تصبح الأرض خصبة للاحتقان ومن ثم الانفجار كما حصل أخيرا.

وما يجعلني أورد هذه الحكاية وما تبعها من توضيح، ملاحظتي لما يُفرض الآن من رقابة على الأنشطة الثقافية وعلى الكِتاب والفضاءات الجمالية، وأنه لايسمح بإقامة أي نشاط إلا بموافقة من الأمن الداخلي، وهو أمر من المفترض أن ينتهي مع نهاية أسبابه السابق ذكرها: لأنه رغم كل ما حدث من فوضى عادة ما تعقب الإطاحة بأي نظام شمولي، ورغم كل الإحباطات، لن يتخلى الناس عن أهداف التغيير التي أصبحت ضمير العالم الحديث وأسباب تقدمه، ومهما انحرفنا عن الوثيقة الدستورية التي تشكل ميثاقنا الوطني لتنيظم كل العلاقات، فإن الوعي بالحقوق الدستورية في دولة لا يحكمها فرد أو أيديولوجيا مغلقة يجب أن ينتج وعيا جديداً بأن لا مبرر للرقابة على الأنشطة الثقافية والجمالية وحرية التعبير باعتبارها المحتوى الأخلاقي الجديد لمجتمع يسعى مثل غيره للتعايش والحرية والرفاه.

تأتي هذه الرقابة تحت لافتة الحفاظ على أمن الوطن الداخلي، لكن ثمة نقاط لابد من ذكرها تذهب إلى إعادة بلورة مفهوم الأمن الوطني في وطن لا يمكن أن يُضمن أمنه إلا بضمان حقوق أهله وبجعل الوطن يشبه البيت فعلا.

أولا: أذكر أننا في "مشروع ليبيا 2025 ــ رؤية استشرافية"، التي أُنجِزت العام 2008، وفي قطاع الأمن خصوصا، أن ثبتنا منطلقا أساسيا لتغيير عقيدة الأمن الوطني وآليات تعامله مع الوطن والمواطن، ما كان مفاده: إن الأمن في ليبيا الآن أمنُ نظام وتسعى الرؤية عبر مداها الزمني إلى التحول به إلى أمن وطني، ثم أمن إنساني كغاية نهائية، لأنه عادة ما يُسحق المواطن بحجة أمن الوطن، ولا شيء اسمه الوطن دون مواطن حر فيه يقوم بواجباته تجاهه، ويتمتع بحقوقه الإنسانية.

ثانيا: إن الدول التي تتمتع الآن في أصقاع عديدة من الكوكب بأمن وطني وإنساني هي الدول التي تسمح بكل الحريات بما فيها حرية التعبير، وإنّ كَبْت المجتمع وخنقه هو ما يزيد الاحتقان الذي يؤدي بدوره إلى انفجار داخلي من شأنه أن يهدد وجود الوطن وليس أمنه فقط. لقد سبق أن قامت أنظمة عربية مستبدة بأقصى ما يمكن من آليات أمنية لمراقبة المجتمع ونخبه، خصوصا مناشطه الثقافية والجمالية، وملأت حتى المقاهي برجال أمن يراقبون الحوارات فيه، لكن كل هذا لم يحمها ولم يحم أوطانها من الانفجار وما عقبه من أحداث تهدد وجودها: العراق، اليمن، السودان، سوريا، ليبيا. ولو أن هذه الأنظمة أعطت الحريات لمواطنيها وأسست لدول مدنية تضمن التعايش السلمي والتنمية والرفاه لما وصلت مجتمعاتها لهذا التمزق والتحارب.

ثالثا: لم يسبق عبر التاريخ أن ضمنت أجهزة الأمن، مهما كانت عاتية، استقرار دولة أو رفاه شعبها، بل ما أثبت أنه يضمن استقرار الدول هو التداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة، والأهم من ذلك تحرير الإبداع والمبادرة والرأي من أي رقابة، ودائما لإطلاق الحريات ثمن لكنها تستحقه لأنها ضمانة التعايش السلمي والتطور، وكل هذا لا يغني عن عمل أجهزة الأمن كما في العالم كله، شرط أن تتحول عقيدة هذه الأجهزة من أمن نظام أو أقلية أو أيديولوجيا إلى أمن إنساني تشكل حماية الفرد واحترامه وصون حقوقه وممتلكاته غايته الرئيسية، وهذا من شأنه أن يخلق علاقة ود واحترام بين المواطن ومحيطه الأمني، ومن شأنه أن يخفف أي احتقان أو كبت يهدد سلم الأمة الاجتماعي وأمنها القومي. ورجل الأمن يعرف أن المواطن الذي يحميه قد يكون معلما يُعلِّم أولاده أو طبيبا أو ممرضا أو مزارعا أو فني كهرباء أو عامل نظافة يوفر له بالمقابل ولأسرته كل مقومات الحياة الكريمة.

خامسا: منذ الشهور الأولى لقيام ثورة فبراير كتبتُ وكتب الكثير من المثقفين عن ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية مع رسم خطط لإعادة تأهيلها وفق ثقافة الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة، وتوسيع مفهوم الأمن الإنساني الذي من المفترض أن يصبح روح البيئة الأمنية الجديدة. وإعادة التأهيل لا تتطلبها أهداف التغيير ولا الإعلان الدستوري والقوانين المنبثقة عنه فقط، ولكن تتطلبه أيضا طبيعة هذا العصر الجديد الذي سيسحق من يسبح ضد تياره االدافق بقوة، وهو عصر أنتج تقنيات حديثة للمعلومة والتواصل تتجاوز كل إجراءات الأمن التقليدية، فلا يمكن مثلا مراقبة الكتب في الوقت الذي تنتقل فيه ملايين الكتب يوميا عبر الأثير، ولا يمكن منع التصوير بالكاميرات وفي جيب كل مواطن كاميرا ملحقة بهاتفه المتنقل، ولا يمكن طلب ترخيص من الأمن لإجراء نشاط ثقافي أو جمالي في الوقت الذي تقام فيه الندوات والحوارات والورش الثقافية والفنية عبر تطبيقات: مثل زوم، ويوتيوب لايف، وجوجل مِيت، وغرف الدردشة، وغيرها من مئات التطبيقات التي صممت فترة وباء كورونا إبان منع التجول في معظم دول العالم.

سادسا: وإذا ما اعتبرنا الأمن الإنساني يخص حماية المواطن من الجريمة والفقر، ومن التلوث البيئي، ومن الأمراض والأوبئة، ومن مصادر الغذاء والأدوية واللقاحات غير المراقبة، فإن ما يشكل خطرا على الأمن الإنساني وعلى الاستقرار، ليس الموسيقى ولا الشعر ولا التصوير ولا المناشط الثقافية والصالونات الأدبية، ولكن ما يشكل خطرا حقيقيا هو الفساد المنتشر، وإباحة المال العام، والمخدرات التي تنتقل بيسر بعكس انتقال الكتب، وجَرْف الغابات والشواطيء، وانسياب السلع المسرطنة والحبوب المهلوسة، وغيرها مما يتهدد كيان الوطن وليس أمنه فقط.

سابعا: وهذه نقطة مهمة، فإن نظام العلاقات داخل الأسرة الليبية تبدل ولم يعد نظاما أبويا خالصا، وتجاوز نظام العلاقات داخل الدولة. وقد يكون هذا موضوع مقالة أخرى.

وأخيرا: في ما يخص محاربة الإرهاب؛ الذي غالبا ما تصادر الحريات المجتمعية بسببه في عديد الدول، فهذا أمر جوهري وحاسم، وقد ذقنا مرارته عن كثب، ولكن عادة ما تَصدر، حتى في الدول الضالعة في الديمقراطية، قوانينُ استثنائية لمحاربة الإرهاب، تصاغ بدقة متناهية تُعرِّف مفهوم الإرهاب بعناية، وتحدد طبيعة القانون ومن يستهدف، ما يجعله يُطبّق دون أن يحس به المواطنون العاديون ودون أن يُضيّق عليهم، وما ارتكبه النظام السابق من أخطاء عبر قمع الناس، كل الناس ومراقبتهم، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب أو التآمر على الثورة، هو ما أزم العلاقة بين الناس وموظفيهم الأمنيين بسبب تسخير الأجهزة الأمنية لحماية النظام بدل حماية الإنسان (المواطن) وحقوقه.

وإعادة تأهيل كل أطراف المعادلة من شأنه أن ينشيء علاقة ود متبادل بين المواطن وأجهزة الأمن التي في خدمته. لا ضمانة لأمن الوطن إلا بحب سكانه له، ولن يتجسد هذا الحب من طرف واحد، لأن الوطن ــ ممثلا في قوانينه وسلطاته ومسؤوليه وأجهزته الأمنية والخدمية ــ عليه أن يحب سكانه أيضا، وهذه هي المعادلة التي أنتجب أمما ودولا عظيمة وآمنة على مدى التاريخ.