الجريمة لغز

منذ أن بدأت القراءة الحرة، في سن مبكرة نسبيا، لم تستهوني القصص والروايات البوليسية، التي هي، في وجهها الآخر، قصص وروايات جريمة، وما قرأته منها لا يذكر. فلم تشدني قصص وروايات أغاثا كريستي، ولا شرلوك هولمز ولا روايات أرسين لوبين، اللص الظريف. رغم إدراكي، لاحقا، أهمية هذا النوع الأدبي، المشوق فعلا، في تحفيز ذهن القاريء على التفكير وحل الألغاز والمعضلات.

ذلك أن القاريء، مثله في ذلك مثل المحقق، لا يعلم شيئا عن القائم بالجريمة، ولهذا السبب يظل يفكر مع المحقق في اكتشاف الفاعل (= المجرم) ويسير مع أفكاره واستنتاجاته خطوة بخطوة. فالجريمة لغز يسعى المحقق إلى حله والإجابة عليه.

القصة أو الرواية البوليسية تمثل "مباراة" أو صراعا بين عقلين أو ذكائين، عقل المجرم، وعقل المحقق ومعه القاريء. وإذا كان الذي يحل اللغز، في الألعاب العادية، يفصح عن درجة ذكاء أعلى من واضعه، فإن الوضع في القصص والروايات البوليسية يختلف إلى حد واضح.

ذلك أن المجرم (= واضع اللغز) لا يمتلك نفس الصلاحيات التي يمتلكها من يتصدى لحل هذا اللغز.

فالأول يشتغل على وضع هذا اللغز، غالبا، بمفرده ولا يمكنه، لدواعي تنفيذ جريمته، القيام بأعمال تحريات وتقص من شأنها إثارة الشكوك حوله بحيث يؤدي الحال إلى الاشتباه به وإحباط مسعاه في تنفيذ جريمته (= وضع لغزه)، على خلاف المحقق الساعي لحل هذا اللغز الذي يمتلك، صحبة القاريء، صلاحية التحرك علانية وسؤال من يرى فائدة في سؤاله واستنطاقه.

"يحكى أن المحقق شيرلوك هولمز ومساعده واطسون، خيما مرة في البرية، وبعد المرور القليل من الوقت، استيقظ هولمز بعجالة، أيقظ زميله وسأله: واطسون، هل تلاحظ شيئا ما؟ نظر واطسون إلى السماء، فسرح ثم قال: ىه، بالفعل، النجوم رائعة الجمال الليلة يا عزيزي. فيرد شيرلوك: واطسون أيها الأحمق، لقد سرقت الخيمة!"*

لا معرفة لي ببقية سير الحكاية أو الرواية، لكن ما يلفت النظر هنا هو أن هولمز تعرض إلى أقسى تحد في مهنته، لأن هذه الواقعة- اللغز تتحداه هو شخصيا ومباشرة. فلقد رمى المجرمون (سرقة الخيمة تحتاج إلى أكثر من شخص) القفاز في وجهه طالبين منه حل اللغز الذي طرحوه عليه.

* طالب محمود شحادة، الشعر (تلسكوبنا) الأول، المجلة العربية ع 552. سبتمبر 2022، الرياض.