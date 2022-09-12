«شطور وتاومت»

في ثقافة، أو عادات، مراسم الزواج القديمة الإنجليزية، تقليد يشبه كثيرا ما يحدث الآن في مراسم الزواج الليبية، التي مررتُ بها شخصيا مرات عديدة؛ وغالبا تبتديء من سؤال أم العروس: «(باهي أيش ناوي أطلع مع بنتك؟)»، وبالضرورة يبتديء هذا السؤال بابتسامة رقيقة واعدة، وكف يطبطب على كتفك، ثم ينتهي بفرض الشروط، من دون ابتسامات أو طبطبة، وتحديد ما يتعين أن يخرج من ذمتي، تماما مثلما اختارت وقررت أم العروس، وقيمة هذا الذي يخرج مع ابنتي!

هذا الصباح قرأت أنه كان يتعين عليّ أن أعرف هذه المعلومة عن الإنجليز، خصوصا أنني درست الكثير من نصوص طيب الذكر كاتبهم الكبير وليم شكسبير، أو (الشيخ زبير)! مثلما علمنا في ما بعد! أن زوجته (طلع معها)، بمعنى أهداها أبوها، عند زفافها، (طابو) قطعة أرض ثمينة! وهو صاغر مثل الآباء الليبيين تماما. تسمى هذه الهدية التي تخرج مع العروس باللغة الإنجليزية (Bride’s Dowry) يعني عطية أو هدية العروس. والد عروس شكسبير، إذن، ثري؛ والثري في الغالب يقترن بثرية، يعني مثلما تقول والدتي، رحمها الله: «سلاطين سلم على سلاطين» ! ولعل هذا الثراء يؤكده أن والد شكسبير أحسن تعليمه، فلقد نال تعليما راقيا بدأ من دراسته في مدرسة (ستراتفورد- أون – آفون ) المعروفة والشهيرة، فتأسس علمه على دراسته للغة اللاتينية والإنجليزية، وإلحقها بالتاريخ، فاتسعت موهبته الإبداعية، وأصبح حجة عالمية.

هذه العطية، أو الهدية، متعارف عليها في ليبيا، فغالبا والد العروس يطلع مع ابنته هدية، وتسمى الهدية في البادية (منيحة). صديق ارتبط بقصة حب مع زميلتنا في الجامعة، وتحت إصرار هذه الفتاة، تزوجا عن حب حقيقي استمر حتى الآن وأثمر هناء وسعادة وأطفالا أصبحوا الآن رجالا وسيدات. صديقي هذا من بادية الجبل الأخضر، وكان يفهم ويتقن أغاني العلم. وانتهت أيام مراسم الزواج، والأفراح ووصول العروس إلى بيته، وسفره لدراسة كورس اللغة الإنجليزي، الذي توفره، آنذاك، الجامعة لطلبة قسم اللفة الإنجليزية، وكانت فرصة له أن ترافقه. عند عودته جاءني بهدية فقلت له ما زحا: «يبدو أن هدية نسيبك قيمة.. « فضحك وقال لي أغنية علم ما زلت أحفظها حتى الآن، تقول: (منيحة غلاي شطور .. كزوز في خريف امتاومه) ولو عرفنا أن كلمة منيحة تعني هدية، وغلاي تعني حبيبي، وكلمة شطور، تعني ثدي واحد، و: كزوز تعني فتحة هذا الثدي ضيقة. ومع هذا كله أنجبت الشاة توم، في الخريف حيث يقل المرعى!) .

والأغنية قيلت على لسان راعي عمل مع (موال غنم) أو بمعنى أوضح صاحب أغنام، يوظف لها رعاة، ومن بعد فصل الربيع، يحتفظ الموال بالإناث، وتباع الذكور، وغالبا ما يمنح هذا الموال هدية، أو منيحة لرعاة أغنام، ويبدو أن قائل الأغنية لم تعجبه الهدية فقال هذه الغناوة البليغة، وأصبحت مثلا لحالات مشابهة. ولو بحثنا عن هذه الكلمات في قواميس اللغة العربية لوجدناها عربية أصيلة.

هذا ما جعل الدكتور طه حسين يقول في لقاء أدبي عن اللغة العربية: «إن أقرب اللهجات العربية في العالم العربي كافة هي لهجات عرب الجبل الأخضر. ولعله من المفيد أن أشير إلى أن الدكتور علي الساحلي أعد بحثا قيما عن شعر بادية الجبل الأخضر، وربط بينه وبين عدد من المعلقات وكانت قريبة بدرجة مذهلة، وأنا أعلم أن هذا البحث موجود وموثق، وبالفعل يستحق النشر.

نحن لا نختلف عن أي تجمع إنساني، له تراثه، وكل ما نحتاجه، هو تجميعه وإعادة طباعته وتفسيره، فمن لا يعرف في بريطانيا شكسبير وأشعاره، ومن يعرف من قال: (غناوة العلم) البليغة هذه!؟ التي جعلت في سبع كلمات وصفا جعل الاثنين مفرد مرتين، وجعلت من المفرد ثلاثة!