تأثير (بوزديع) و (حوماني) في تجربتي القصصية*

القصة، بالمعنى اللغوي العام، أي الحكاية، سارية في الكون برمته. فللمجرات والكواكب والنجوم، وكذلك للنباتات والحشرات والحيوانات، قصص، أي تواريخ. فالقصة تاريخ. لكن الإنسان هو الوحيد القادر على سرد قصته، أو تاريخه، واقعيا كان أو متخيلا، وقصص غيره من بني جنسه وقصص كائنات الكون. وأجرؤ على القول أن القصة هي أول عمل كلامي ارتاده الإنسان بعد أن اخترع اللغة، وبعد أن اخترع الكتابة. تشهد على ذلك الأساطير التي تتناول خلق الكون وعناصر الطبيعة وحياة الآلهة وعلاقاتها في ما بينها، تعاونا وصراعا، وعلاقتها بالإنسان. لاحقا ظهرت الخرافات والملاحم والمسرحيات والروايات والقصص كأجناس أدبية محددة.

مطلوب الآن أن أتحدث عن تجربتي في كتابة القصة. والحديث عن التجربة الذاتية، أيا كانت، مغرٍ ومربك في آن. فهو مغر من حيث إن المرء يحب، عادة، الحديث عن نفسه وخبراته وتجاربه، ومربك من جهة الصدق والأمانة التاريخية. ذلك أنه يحدث بـ "أثر رجعي" قربت الأحداث المسرودة أو بعدت، وهذا الأثر الرجعي يَستخدم في تصوير هذه الوقائع وتحليلها عتادا فكريا وثقافيا وتأمليا مستحدثا غالبا لم يكن في حوزته حين جريان الوقائع.

يبدو لي أنه من الضروري، في هذا السياق، العودة إلى الطفولة المبكرة. ففي هذه المرحلة تمتد معظم جذور الشخصية الراشدة، وأعتقد أن توجهي إلى القصة أسهمت فيه ظروف مرحلة طفولتي. فحين كنت صغيرا عشت السنوات السبع الأولى، تقريبا، من عمري في عزلة شبه تامة. إذ كنا نسكن منطقة ريفية وحدنا ونادرا ما يجاورنا جيران مؤقتون. لذا كنت ألعب وحدي أو مع أختي الأصغر مني، ولم يكن ذلك ممتعا.

لست أدري كيف خطر لي، في تلك الظروف، وفي عمر مبكر، أن أخترع شخصيات وأتخيل أنني ألعب معها.

في البداية اخترعت شخصيتين متنافرتين: بوزديع وحوماني!. ولست أدري من أين استمددت** هذين الاسمين. المهم في الأمر أن بوزديع كان أنا!. حد أنني كنت أجيب أحيانا من يسألني عن اسمي بأن اسمي بوزديع!. وحتى الآن يناديني أحد أقربائي أحيانا ممازحا بهذا الاسم. لكن بوزديع هذا كان يمتلك أيضا بعض الاستقلالية في علاقته مع حوماني (فلم تكن له علاقة بأي أحد عداي وحوماني)، الذي كان خصمه الدائم، وبالتالي خصمي أنا. كان موقفي دائما منحازا لبوزديع ضد حوماني.

مع مرور الوقت أصبحت مواضيع الخلافات والمحاورات والمفاوضات بيني وبوزديع، من جهة، وحوماني، من جهة أخرى، مكرورة وقاحلة ومملة. لذا اخترعت شخصيتين أخريين، رديفين وقرينين للشخصيتين السابقتين: بوزديع بن علي وحوماني بن علي!. ورغم اشتراكهما في اسم الأب فإنهما لم يكونا أخوين. كان الأمر مصادفة محضة. وبالطبع كان بوزديع بن علي ظهيرا لبوزديع "الأصلي" وبالتالي لي. إلا أنه لم يكن أنا. وكان حوماني بن علي ظهيرا لحوماني "الأصلي" خصم بوزديع وخصمي. كان الانتصار على الحومانيين سهلا، لأننا كنا نتفوق عليهما عدديا، فنحن ثلاثة وهما اثنان فقط. إلى جانب أننا كنا أقوى منهما جسديا ونتفوق عليهما عقليا! (مع أخذي في الاعتبار كقوة كاسحة جسديا وعقليا).

ما يهم في هذه الاستعادة، هو أن عناصر القصة كلها، تقريبا، حاضرة. فهناك أحداث تؤلف، وهناك أكثر من شخصية كل منها لها طابعها الخاص، وهناك حوار، وهناك تناقض وصراع بين الشخصيات. ومن هنا امتداد جذور القصة في طفولتي.

أعتقد أن العربي الذي يبدأ في تلمس طريقه نحو الكتابة، يشرع بمحاولة كتابة الشعر. وذلك، في اعتقادي أيضا، عائد إلى سببين. السبب الأول هو علاقة الشعر بالوجدان العربي والمكانة الخاصة التي يتمتع بها في التاريخ العربي، على خلاف ثقافات أخرى، كاليونانية مثلا، التي يتقاسم فيها المسرح والملحمة الصدارة مع الشعر. صحيح أن المسرحيات والملاحم، وحتى الفلسفة لدى الفلاسفة اليونانيين الأوائل، كانت تكتب شعرا، لكن الشعر العربي كان يكتب باعتباره فنا مستقلا غير داخل في جنس أدبي أو فني آخر. السبب الثاني ارتباط الشعر بالحب والغزل، وهما اهتمام المراهق، ذكرا كان أو أنثى، فيجد في الشعر أداة للبوح وتفريغ العواطف بهذا الخصوص.

وأنا لم أكن شذوذا عن هذه القاعدة. كان طموحي أن أكون شاعرا. وحين شرعت في كتابة القصة كنت أنظر إليها كنتاج جانبي يمكنني القيام به في أي وقت ومن باب التسلية.

وحتى عندما نصحني أحد المثقفين المهمين ممن قرأوا قصصي و "شعري"، نصحني بأن أركز على القصة وأستفيد من حبي للشعر ومحاولة كتابتي له في تطوير لغتي القصصية، ولم أنتبه إلى نفاسة نصيحته هذه إلا بعد عدة سنوات!.

وكما أسلفنا، لا يستطيع الإنسان، في كثير من الأحيان، الحديث، بأمانة وموضوعية، عن كيفية نشوء ميل معين لديه. والتحليلات والتعليلات، التي يوردها لاحقا، يدخل كثير منها في باب الفرضيات والاستنتاجات وفق وعيه الحالي. ومع ذلك تظل هذه الفرضيات والاستنتاجات مهمة.

بالنسبة إليَّ لم أحس في فترة مبكرة من حياتي بأن ثمة ساردا يسكنني. لم يفصح هذا السارد عن وجوده في أعماقي إلا مع نهايات المرحلة الإعدادية. منذ بدأت أعرف كيف أفك الحروف وأجمعها كان يسكنني هاجس أن أكون شاعرا، كما أسلفت. وحتى عندما بدأ السارد فيَّ يتململ ويلجئني إلى الكتابة القصصية كان يحدوني اعتقاد بأن هدفي الحقيقي أن أكون شاعرا، أما القصة فهي نشاط إضافي.

بداية علاقتي بالكتابة السردية (بالطبع، القراءة السردية كانت أسبق بكثير) يمكن القول أنها حدثت بالصدفة. أظن في السنة الثانية من المرحلة الإعدادية طلب منا أستاذ اللغة العربية كتابة موضوع "إنشاء" يتحدث عن يوم مدرسي. لست أدري كيف دفعني تمردي إلى تناول الموضوع بشكل سردي سلبي (لنقل: واقعي، لا يستجيب لما هو مطلوب). تحدثت عن كيفية نهوضي صباحا مضطرا وكارها الذهاب إلى المدرسة، مستاء من حرماني من متعة نوم صباحات الشتاء، والسير مع الزملاء بنفس نافرة إلى المدرسة، وفي الفصل الملل من الحصص وانتظار جرس الانصراف كي نندفع متزاحمين من أجل مغادرة المدرسة. فوجئت بتعليق المدرس على موضوعي: "أشكرك على كتابة الموضوع بهذه الطريقة"!.

دائما أقول، أنني أعتبر نفسي محظوظا لأن مقدارا كبيرا من قراءاتي الأولى في القصة تصادف أن كان في القصة الليبية. فالقصة الليبية، على خلاف ما يعتقد أخواننا المثقفون العرب (ولا يصدقونه) وكثير من الليبيين، تنتمي، في معظمها، ومنذ انطلاقها الناضج بداية خمسينيات القرن الماضي، إلى أرقى ما يكتب في المنطقة العربية. القصاصون الليبيون هم الذين شكلوا القسم الأساس والأكبر من رؤيتي الجمالية القصصية وأعطوا دفعا لاجتهاداتي فيها.

بدأت النشر سنة 1970، نشرت قصتين في صحيفة "الرائد" الليبية، قبل إلغاء الصحافة الخاصة، وكان صاحبها ورئيس تحريرها عبد القادر أبو هروس، صاحب اول كتاب يصدر في ليبيا سنة 1957 يحمل على غلافه تصنيف "مجموعة قصصية". ثم نشرت أربع قصص أخرى في صحيفة "الثورة" الرسمية التي أصبحت لاحقا صحيفة "الفجر الجديد" ونشرت قصة بمجلة "المرأة الجديدة". ثم توقفت عن النشر. غالبية القصص السبع كانت مستلهمة من تجارب شخصية أفضى بها إليَّ أصحابها. لاحقا تعددت مصادر استلهامي قصصي. عدت إلى النشر مع نهاية سنة 1976، ثم اعتقلت، مع آخرين، نهاية سنة 1978 وصدر علينا حكم بالسجن المؤبد وقضينا فيه اكثر من تسع سنوات.

لكن، هذه قصة أخرى.



* نص شهادتي في "ملتقى الشارقة للسرد" الدورة "18" "المتخيل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في الرواية المعاصرة" الذي التأم يومي 5 و6 سبتمبر الحالي بالقاهرة.

** الأطفال يخترعون أسماء غريبة. ابني حيان كان يتخيل أن له ابنا اسمه "زوزاوي"!

