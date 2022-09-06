كيف تكتب رواية؟

قد تكتب شيئاً، دون أن يخطر في بالك كتابة رواية، قد تكتب شذرات سردية، مثلما يكتب فلاسفة شذرات هي مفاتيح لمسألة فلسفية تشغلهم. الروائي قد يكتب شذرات سردية تشغله، وقد يدوِّن ملاحظات فحسب، لا شيء يأتي فجأة، فتكون علامات الطريق وطريقة الكتابة، العلامات يمكن أن تبقى مجرد علامات، لكنها كتدوينات تكون كتجربة كتابية. هنا بعض العلامات التي أشرنا إليها.

الرواية والسيرة سيان، كلاهما مركبه فرس المخيال الجامح، وهما مشدودان بخيط الوريد. كتبت ما كتبت من الرواية بدافع الحاجة للكتابة، كما الحياة ما أعيشها بحكم الضرورة، ولذا تداخلت خيوط ما أنسج من قماشة السرد. فقد انثالت مخيلتي بسيرتي، عندما أخذت أسرد سيرة الفتاة الفرنسية المتمردة، من تمردت عليّ كفرس حرون جامحة.

كنت أغترف من ذاكرتي ما أكتب، ما هي زوادة مخيالي، والخيال عندي حاكته جدتي بحكاياتها وخراريفها وحتى أساطيرها، وهذا طبعاً ما كان حاصلاً مع كل طفل قبل.

وإن حرن الخيال، جنحت إلى الاستعانة بالذاكرة وبينها والخيال وشائج. فكرت أن أكف عن التعقل والمعقول كي يتسنى أن ينساب مسرودي، فعملت على اختلاق حقائق وابتداع أساطير، مثلما عادة يفعل الكتاب، لكن رغم ذاك، اقتعدت في حيرتي أكثر حيرة؟.. تركت الأمر عني، وانشغلت في أحداث قلبت حياتي رأساً على عقب، ما نعيش الآن لم نعش قبل، قد يكون عاشه أجدادنا.

لما طالعت الخبر، أخذت في جريدتي «ميادين» أستقصي تفاصيله، بدا لي أني شاهدت فتاة فرنسية تجول في شوارع، فتاة تبدو كفتاة متمردة أو صحفية، الفتيات الأوروبيات في عمرها مدمنات مغامرة، فكرة لابد أنها أحداهن، مستبعداً أنها صحفية وإلا لكنت عرفتها.

لكن الآن ليس في ذاكرتي شيء يذكر، فقط الخبر المتداول ما أثار الذاكرة، كنت حينها منشغلاً بالأحداث والمستجدات التي جمعها «عواجل»، لهذا لم أنشغل بالخبر غير سويعات وحتى أقل، فما يحدث جرفني كموج عاتٍ. لكن في لاحق الأيام لاحقني الخبر مهنياً وحتى نفسياً، من جهة تحول غياب الفتاة الفرنسية إلى مسألة سياسية، فقد ضاعت وضاع خبرها، في الأراضي الليبية التي يسيطر عليها الثوار.

ومن جهة أخرى كانت الصور، تفصح عن فتاة شابة جميلة ومثيرة، يوجع القلب أن تضيع في امبراطورة الرمال فتاة مثلها.

أردت أن أكتب مقالة عن الفرنسية الجميلة الضائعة، لكن عجزت، لذا دونت بعض الملاحظات، التي بعد زمن وجدتها مصادفة، في ملف بالكمبيوتر، فعزمت على محاولة ثانية.

خاصة أني كنت في مهمة عمل بالصحراء، حيث الوقت سراب يتسرب وتشربه الرمال، الصحراء التي ينبثق من نهارها السراب، في الليل تتحول إلى أخيلة، مع صفاء سمائها ما تتلألأ بالنجوم. حافز الفراغ اللا نهائي دفعني إلى أن ألوذ بالكمبيوتر، فأخذت أكتب ما أكتب، انساب الخيط مني، ودون خطة ولا استعداد، أصابتني حمى الكتابة بسلاسة ويسر.

كتبت ما كتبت وكأني في وادي «عبقر» الأسطوري، ما ذكره العرب في مأثورهم، باعتباره مسكن شياطين الشعر ملهم الشعراء. قرأت ما كتبت باستخفاف، واعتبرته من حماقات الكتاب، حين ينفلت منهم زمام الكتابة، فما دونت لم يخطر في البال، تبين لي أنه كما رواية تنوي أن تكتب نفسها، وأني أداتها ليس إلا.

الروائي عُرف كمتشكك وكذاب، ولم أكن كذلك، فحذفت ما نما كمشروع رواية، في دهاليز ذاكرة الكمبيوتر، ومع الأيام أخذ يطاردني مثلما خبر الفتاة الفرنسية، التي بدأتُ كما عاشق لم يلتقِها، حيث لم أحتفظ من تفاصيل الخبر، التي انتشرت عبر الإنترنت، إلا بصورة تبرز مفاتنها.

فتاة القطار التي جلست بجانبها، لاعتبار أرقام الكراسي، لما انطلق القطار بأقصى سرعته، منحتني علبة عصير بارد رغم أن الجو شديد البرودة، الفتاة تبدو قطة ناعمة تنساب فيك بيسر، لذا احتسيت البارد، رغم أن طبيبي ألح أن لا أشرب غير الفاتر، حالة النقاهة من العملية الجراحية ما أجريت تتطلب ذلك.

غير أن فتاة القطار اكتسحتني برقة وشفافية، وانفتحت عليّ وكأننا عشاق، خلال الرحلة عرفتها وتفاصيل حياتها، حتى أن يديها كانتا بين يدي وجسدينا تماسا واحتكا في انسياب، لقد أذهلتني عفويتها فتمنيتها حبيبتي، ما فعلته معي وما فعلته كان كما تصوري للقاء حواء وآدم.

في غمار هذا اللقاء العابر، ما انتهى عند نزولنا من القطار، فودعتني دون أن أفطن، لذا لم أطلب رقم موبايلها ولا عنوانها، فقط عرفت اسمها الأول ما هو كنيتها. هذه الملاك ما استولى على كياني، عزمت على الخلاص منه، أردت نسيانه فكتبت رواية «بيض النساء».

الصورة تحولت إلى تعويذة، تشدني غصباً، إلى ما حذفت في الكمبيوتر، الذي حذفت منه ملفات وأضفت إليه الكثير منها ومن الصور، لهذا ضاع مني ملف ما كتبت، ما لم أضع له أي عنوان ولا علامة. فضيعت اللبن في الكمبيوتر، واستنزفت الجهد في البحث، غدوت مثل فتاتي ضائعاً في امبراطورية الرمال أو الكلمات، لا فرق عندي بعد أن غرقت ولا منقذ لي غيري.

عزمت على أن أنفك من حبائل، حاكتها نفسي الشغوفة، تذكرت قولاً رائجاً، أن لا تستطيع نسيان قصة حب إلا بقصة حب أخرى، وبيني وذاك ما بين النار والماء، فوليت وجهي أستعين بالشعر ولم يكن ثمة خمر متيسر، فكان الملاذ ما صاغه الشاعر أبونواس:

دَعْ عَـــنْــكَ لَــوْمِــي فَــإِنَّ اللَّــوْمَ إِغْــرَاءُ

وَدَاوِنِــي بِــالَّــتِــي كَــانَــتْ هِــيَ الــدَّاءُ.