التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (3)

وشيء آخر... أنه في فزان المقطوعة عن باقي الوطن في البعيد لم تنشأ أية أحزاب قبيل الاستقلال مثلما هو الحال في الساحل. كانت هناك ظروف أخرى وواقع آخر أشد مرارة. الحزن مع كثير من التمر وأغاني الجبادة والإدارة الفرنسية الغاشمة التي كانت أكثر عسفاً وقسوة من مثيلتها البريطانية. أحاطت تلك الإدارة (فزان) بسور باطنه وظاهره عذاب وتخلف على تخلف.

حاول الحزب الوطني في طرابلس اقتحام السور بإنشاء فرع له هناك. لكنه فشل. تراجع أمام قوة الجدار وصلادته.

كانت الظروف تتهيأ مع الوقت لعدم نجاح الأحزاب في الشمال بالصورة المتوخاة وعلى نحو ضامن للعدالة والديمقراطية وحرية الرأي.. فما بالك في الجنوب البعيد خلف التلال.

كانت ليبيا تقع في الوسط.. في قلب المنطقة. على يمينها مصر وعلى يسارها تونس.

كانت مصر دولة ملكية ثم تغير وضعها. وكانت تونس أيضاً يشملها حكم البايات.. ملكية أيضاً. ثم تغيرت أحوالهما. الأولى العام 1952 والثانية بعدها بأربع سنوات 1956. أعلنت الجمهورية في كليهما سواء بسواء كان البلدان تحت الاحتلالين البريطاني والفرنسي ومع ذلك نشطت الأحزاب بصورة قوية فيها وقامت بالعمل السياسي رغم الكثير من المتاعب والمواجهات.

وفي الشام البعيد والعراق كان هناك أيضاً أحزاب ومجموعات وكتل تسعى للسلطة تعمل في العلن وبعضها في الخفاء أحيانا كثيرة (الشيوعيون على سبيل المثال).

وكلها ظل يطالب بالحرية والاستقلال والإصلاح. صوت يتردد في الشوارع والساحات بقوة من خلال المظاهرات والمواجهات التي كانت دامية وقاتلة في بعض الأحيان.

هذه الأحزاب والجماعات ستجد صدى لاحقاً لها في ليبيا تأثراً ومحاكاة وتقليداً واضحاً لا لبس فيه.

في البداية تم ذلك في مخاض الأربعينيات والصراع الذي شهدته البلاد توطئة للوصول إلى عتبة الاستقلال ثم بعد الاستقلال بفترات قصيرة. وظلت الأحزاب الليبية لقصر التجربة والنظر معا في واقع الأمر تردد الصدى بوضوح وتقلد الصوت القادم على نحو لاغموض فيه.

وحدث الخوف والتوجس من انتقال العدوى بطريقة غير سليمة إلينا.

كان للملك إدريس الذي أعلن الاستقلال والذي عاش سنوات هجرته ومنفاه في مصر القريبة اعتباراً من نهاية 1922.. كان له رؤية في وجود الأحزاب أو انتشارها في الأصل. أخذ منها موقفاً لم يكن عدائياً أو مضاداً وإنما موقف ينأى عن الوقوع في شراكها.

لقد عايشها في مصر وعرف رجالها وزعماءها واقترب من نشاطها. وصحفها وحواراتها وجدالاتها وصراعاتها في البرلمان وفوق الأرصفة وفي مقارها بشوارع القاهرة المليئة بالزحام وعلم أيضاً كل يوم بتصفياتها أو حتى بعض أعضائها الذين نكثوا بعهودهم بأسلوب بلغ أقصى درجات العنف عبر تلك الشوارع وحتى أمام قصور العدالة ومقر البرلمان بل وفي داخله أيضا.

كانت رؤيته باختصار شديد لهذا الذي يحدث حزبيا تتحدد في أن الشعوب العربية لم تصل بعد إلى مرحلة من النضج السياسي الكافي والمعرفة الحقيقية التي تؤسس وعياً وإداركاً لمفهوم الأحزاب بالصورة التي تدور في مجتمعات أوروبا وأميركا.

وأن وجودها في هذه الأقطار العربية المتباعدة إلى حد التنافر والتقاطع.. (كل سينشغل بهمومه ولديه ما يكفيه وليس ما يدعو إلى المزيد من الجراح والدمامل).. وجودها هذا عبر المنطقة المتخلفة يعين حركتها المطلوبة نحو التقدم ويزيد من هوة الشفاق والاختلاف وصولا إلى المزيد من الفتن وتدخل الأطراف الخارجية التي لاتتورع عن تحريك تلك الأحزاب واحتضانها إذا لزم الأمر ولو من وراء الستار.

لم يكن الملك عنيفا في رأيه ضد الأحزاب بصورة مباشرة. لكنه كان موقفاً سياسياً هادئاً ويرى بأن الوقت لم يحن بتأسيسها حتى تصل الشعوب إلى مرحلة متقدمة من الوعي والفهم السياسيين الملك كان تحت هذه الظروف رجلاً من جيل خاض هذه الأحداث والحروب والصراعات والتقلبات التي مرت بالعالم والمنطقة وشاهد أدوار الأحزاب في هذه اللعبة.

لعبة السياسة المملة على مدار الساعة.. والزمن. ورأى الكثيرون في هذا الموقف السياسي الهاديء من الرزانة والحكمة وسط عواصف ورياح المنطقة التي لا تهدأ على الإطلاق.