يوم جديد مشرق وعزيز

أنا أعي جيدًا، أنني منطلق مسرعًا نحو الثمانينيات! ومنتبه كثيرًا لما يكتبه من اقتربوا من السبعينيات، ولكنني لا أذكر أنني كتبت، بجمال وبلاغة مثلما يكتبون، على الرغم من أنني أكتب يوميا، فمن تأخذه الكتابة، والقراءة يصبح يتنفس من خلالهما.

وكثيرًا ما سألت نفسي، هل عقلي الباطن يرفض التسليم بأنني في طريقي نحو تسليم (تسليم الطارقات)؟ أم أنني أعجز عن مجاراتهم ودقتهم، وبلاغتهم في وصف واقع حال من هم في عمري، إنهم يتناولون مواضيع، وأحداثًا يومية بسيطة، يجيدون وصفها، وعلى الرغم من أنني منتبه إليها، فإنني لا أتذكر أنني أراها مثلما رأوها، فإليكم، على سبيل المثال، هذا الوصف:

«... نجلس معًا في المساء، أنا وزوجتي، هي على مقعدها، وأنا على مقعدي في مواجهتها. إنها تحوك لي كنزة صوفية أخرى! كثيرة هي الكنزات التي حاكتها لي، ظللت أرتديها حتى بعدما نسلت خيوطها. لا أود أن أتخلى عن أي منها فهي عزيزة لأنها من صنعها! وأحدق إليها، لقد مرت سبع وأربعون سنة على زواجنا، كلها انقضت وهي إلى جانبي، تهب إلى معونتي كلما دعت الحاجة!»

ثم تقول لي بغتة: «ها أنت تتنهد مرة أخرى ..» فأتساءل مستغربًا: «حقًا، هل تنهدتُ؟». وأحدق إليها، وأقول في نفسي: «كانت رائعة الجمال، شعرها في لون القمح، يطير فوق رأسها ويستريح فوق عنقها، وعلى الكتفين، واستحالت أطرافه كالخواتم. بشرتها فاتحة اللون، تزينها حمرة طبيعية في الصيف والشتاء، فزادتها جمالًا. أقول لها: «كم كنت ما زلت جميلة ..» تقاطعني: «أعرف ذلك. وأعرف أيضًا أن شعرك طال، ويتعين قصه منذ أسبوع مضى! ثم لا تنس أنك كنت تريد أن تقتلع النباتات الطفيلية من جانب الأزهار التي زرعتها الشهر الماضي».

تجاوزت العقد منتصف السابع، وما هنأت بجلسة كالتي وصفتها في مقدمة مقالي هذا. كنت وما زلت منطلقًا، مستعجلًا على الدوام، مثلما كنت عندما فرحت بتلك الشعيرات التي نبتت تحت إبطي!

هل هذا الزمان غفل عني؟ أم أنا تجاهلته؟ أعترف أنني أكابر ولا أريد أن أشتكي لطبيب شاب، كأن أقول له، مثلًا: «إن ألمًا يتزايد في كتفي الأيمن، أصبح يحول بيني وبين رفع الكرسي ونقله إلى جوار النافذة، والآن بدأ يحول بيني وبين حركتي أثناء النوم! أعلم أنه سوف يقول لي متبسمًا، أو بمعنى آخر، ساخرًا: «العمر يا حاج!» وتتملكني رغبة أن أقول: «لست بحاج!» ولكنني أخشى أن ينتقم مني بسبب غضبي، فيصرف لي الحقن بدلًا من الأقراص الدوائية!

وأتجاهل عدم انصياع ركبتي اليسرى، لأوامري الطبيعية، فهي لا تريدني أن أسرع أثناء جولتي الصباحية، والواقع أطراف أخرى متضامنة معها. وأتذكر على الفور والدتي التي كانت كثيرا ما تقول لي: «الكبر شين! فافعل ما ترغب فيه الآن، لأن العالم كله لك بين يديك الآن!»

وأقول لها في سرى: «كوني هانئة! (وآخذ حقي ونص الباطل)». البارحة قلت لابني، الذي فقد بعضًا من طواحين أسنانه، وابيضّ شعره، وانتبهت إلى أنه يحدث، أحيانًا، نفسه وهو لا يدري، منذ أن تقرر موعد زفاف ابنته الثانية! قلت له: «الكبر شين! فلا تعترف به أو تصادقه أبدًا، ولكنه شين، على كل حال، فتجاهله، افعل ما تريده الآن ..» وأنا منتبه إلى أن قمصانه الصيفية هي تلك التي كنت أراه بها منذ عامين! وأنه لم يعد يلعب كرة القدم، ولا يسبح مثلما كان!» الجمعة الماضية سألته أن يأخذني باكرًا إلى شاطئ البحر لأنني أحب أن أسبح قبيل وبعد طلوع الشمس مباشرة. وبالفعل أخذني ولكنه لم يشاركني السباحة، فما إن بللت جسدي بما البحر حتى عدت وجلست بجواره وسألته، لماذا لا يسبح فالماء في شهر أغسطس يكون دافئًا في الصباح، هكذا تكون شواطئ بنغازي في شهري الصيف الأخيرين دافئة والبحر (غليني)، ولا أدري كيف أتممت الأغنية في حضوره. «غليني ويا عين صبي واشربي واسقيني». وانتبهت إلى أنني نسيت أنه ابني، بل هو أحد رفاقي، أو هكذا تصورت، ولكن لما فتح هاتفه، ورأيت الصورة التي التقطها لي عند خروجي من البحر قلت له: «من هذا العجوز المترهل، ولم أنتبه إلى أنه أنا إلا لما رأيت فرعة السباحة التي اعتز بها والتي اشتريتها منذ أربعة عقود من شاطئ (جليفادا) في أثينا، كانت موديلا لماركة مشهورة! ولكنها لم تعد كذلك!

فكيف أستطيع أن أكتب مثلما كتبه هذا العجوز متناولًا موضوعًا كموضوعي هذا، اختتمه بهذه الفقرة الجميلة: «الأفق.. الأفق! لا تنظر إليه بعينيك العاريتين، بل خذ المنظار، من حفيدك، وضعه كما يجب، ليقرب إليك الأشياء البعيدة، كاستئصال النبتات الطفولية المتنامية، أو قص شعرك، بعدما يطول. فلا تتأسف على حالك، وتذكر أن الأزهار ستبقى هناك، حيث هي، جميلة يانعة من بعد أن تبعد عنها ما نبت من طفيليات!».