التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (2)

وحتى لا نقسو على تلك «الأحزاب» أو نبخسها من أمرها شيئاً فإننا نقول: إنها جميعاً في وجود بعض الزعامات الوطنية والوجوه المخلصة التي تقدمت صفوفها.. لم تكن تملك في يديها غير وهج الروح الوطنية التي تعتريها العاطفة في أحيان عديدة و«حب الوطن» الذي تراه من «الإيمان» ولم تشهد مع مرور التجربة القصيرة..

ومع هذا الإخلاص، الحياة السياسية الليبية أي نوع من البرامج الفكرية والسياسية أو أي مظهر من مظاهر التقاليد والنظم الحزبية المعروفة على امتداد المنطقة المجاورة وفي العالم البعيد. ولم تقف على التصورات المؤثرة في محيطها وفي غيرها.. وحتى في منتسبيها أيضاً كانت أحزاباً مرت مرور الغيوم دون تاريخ سياسي يذكر أو تجربة سابقة أو خبرة عريقة في آفاق العمل السياسي.

وفي الأصل كانت هذه الأحزاب، التي ربما حملت التسمية تعسفاً، تجول في جزء من الوطن المتباعد الأطراف وليس كله. وخلال شعب لا يفهم طبيعة العمل الحزبي من أساسه، لكنه يعاني الفقر والتخلف والجوع وهي عوامل ظلت أعتى من الأحزاب قوة وفعلاً على أرض الواقع.

وكان هم المواطن الليبي طوال اليوم يقتصر على النضال الدؤوب من أجل الظفر بكسرة خبز من دقيق الشوفان ينتزعها بأظافره من مخازن جنود الحلفاء بكثير من المرارة والمعاناة.

كان النضال من أجل الخبز هو «الحزب» الذي جمع الليبيين أكثر من سواه من الأحزاب.

كان التعليم في جانب مظلم آخر في وضع متأخر. توقف أيام الحرب. وتعطلت الدراسة. وانقطع الكثيرون عن المدارس بعد عودة الحياة إلى نصابها. وظلت العادات والتقاليد الاجتماعية هي «رأس الحكمة» في حركة المجتمع اليومية. كان أغلبها مقدساً ومرهوب الجانب، هكذا كانت صورة الوطن الليبي في مجمله عقب انعتاقه من رماد نيران الحروب وبقايا المجاعات.

وعلى هذا لم تؤثر هذه الأحزاب في الواقع تأثيراً كبيراً استثناء من بعض الحالات في كل الجموع التي نفر أغلبها من الأحزاب ونشاطاتها. برز هنا كيانان أو حزبان أو جماعتان وسط هذا الزحام أفادا من حركة الناس والتفافهم حولهما. هما: حزب «المؤتمر الوطني» في طرابلس وجمعية «عمر المختار» في بنغازي.

تعاطف المعلمون والمثقفون والطلاب والقادمون من ديار الهجرة والعمال وكثير من الشباب. ولم يكن ثمة وجود نساء على الإطلاق. العادات تنعل نعلها فيما تعرض له نصف المجتمع كان متخفياً وعاطلاً ومنزوياً بين الأركان.

ومع هذا الوجود الملاحظ لهاتين الجماعتين السياسيتين في أكبر مدن ليبيا ظل رجالها يتعاملون فيما بينهم بالتقدير والاحترام المتبادل. ورافق ذلك عدم وجود سعي أو هرولة لكسب مغانم أو مناصب أو انتهاز فرص. لقد كان في الغالب من المستحيلات وربما ظل التعاون أو الالتقاء مع «السلطان» من «الكبائر».

والواقع أن هاتين الجماعتين أيضاً اتفقتا في الرؤية «الواحدة» لوحدة البلاد دون الترحيب بالنظام الفدرالي ونظام الأقاليم، فيما اتجهت الخطب والأشعار ومقالات صحفها لتعزيز هذا الخيار والمطالبة به والانحياز الدائم إليه.

وتقاطعاً واضحاً مع الكيانات السياسية الأخرى وفي وجود «نفوذ القبائل» صار صوت المؤتمر والجمعية ضائعاً في الزحام، ويدعو في بعض المرات للسخرية والهجاء اللاذع. كما نجحا في تكوين فرقة للكشافة وبذل جهود كبيرة في العمل التطوعي والخيري.

وكانا أيضاً أكثر عدداً وعضوية في الانتساب من الجماعات الأخرى. كانا مصدر تنافس مع الآخرين وظلا كذلك مصدر ثقل للجماهير التي وجدت في الخطب واللقاءات وحرارة التصفيق تعويضاً عن حرمان سياسي طال أمده منذ العهدين التركي والإيطالي.