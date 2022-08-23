بنغازي العجوز الشابة الهرمة!

بنغازي العجوز، تكنى عند كتاب من أبنائها في ستينييات القرن الماضي، وعند مَن قبلهم تُدعى رباية الذائح. عُدت إليها بعد غياب طال في مهجري، مكث بمدينتي فترة عقب آخر حرب خاضتها، فراعني أن العجوز هرمت، لكن رباية الذائح غدت أكثر شبابا. عشت في مسقط رأسي جل العمر، وكانت بنغازي دوما تحيرني، فالمدينة الصغيرة، تضيق شوارعها بالمارة، لكن زحامها ينساب كموج بحر شاطئها. شبابها يبدون تذمرا وضيقا منها، لكن قد يقفزون، كالريح، على بلعومك، إن مسستها بملاحظة سلبية عابرة!.

حين عدت كأن لم أغب برهة، عادت عاداتي القديمة، مساء كل يوم في المقهى، ما هو مستجد ويدعى السد بحي الكيش. كل ليلة رفقة الصديق الكاتب محمد المفتي، حيث ينضم إلينا حينا أخي عبدالسلام، وفي حين آخر ثلة من غرب البلاد. كالعادة فإن العجوز تستحوذ على الحديث، ولا ملل من البوح بأن بنغازي مملة، لكن رتابتها، تفلح في اختزال الوقت، وفي أن تكون خفتها لا تحتمل. فبنغازي، حسب قول الجلاس، جليسة عجوز جذابة، فإن تنصت إليها مثلما تحكي عنها، هذه المتفاخرة بأنها كوية الملح، اسمها القديم، ما اختصر جغرافيتها وتاريخها في سباخها وبحرها.

أثناء أمسيات بنغازي، تنساب الذاكرة وتفلت مني:

أخال عبد الله القويري، العائد لتوه من مهجره، في المقهى، مقهى بازامه، من هو صاحب الكراكوز الأشهر، في خمسينيات بنغازي، وهو غير بازامه المؤرخ وإن كان من عائلته. أخال أن عبد الله القويري، تدثر بالظلام قرب سوق الظلام، ثم طاف وحده بالمدينة، فيما النوافذ تتلصص عليه، وهو يحوم حول هذه البنايات الكئيبة، كطائر فقد عشه. انفض المقهى، وبدأ النادل يلملم كراسيه، المبعثرة على الرصيف، تمهيدا لقفله، ودون أن ينظر إليه:

- أستاذ.. تعاقب الليل، أرجوك لملم كتبك، أريد أن أجمع هذه الكراسي والمناضد داخل المقهى، تفرس فيه: حتى هذا يريد أن يتخلص منه.

انتفض على صوت سيارة، تمرق وسط الشارع، كان صوت موج البحر واضحا في صمت الليل، ممزوجا بصوت حفيف الأشجار، يسقط على الأسفلت مع وقع أقدامه. دخل الفندق، وبالدور الرابع، حيث حجرته الباردة، تمدد على سريره بكامل ملابسه، عقد يديه خلف رأسه، محدقا إلى فوق، إلى عنقود الضوء المعلق بالسقف. تحسس وجهه، وبقفا يده اليسرى مسح دمعة، أحس أنها تسيل على خده، من غير صوت ولكن بقهر. رمضان عبد الله بوخيط مسترسلا يكتب قصته: حكايات الماضي القريب، في ركينة المقهى دون أن ينتبه أحد، غير البحر الهائج، ما يحوط أركان بنغازي، شبه الجزيرة الليبية.

بين هذه الأركان الثلاثة، أمشي وحيدا مسورا بالبحر، وفي البال خاطر ينسرب من خاطر، على يميني مصرف الأمة/ روما سابقا، وقبالته شارع يسده البحر، عند ثلاجة الميناء، في ركن الشارع، شارع عمر المختار، المصرف التجاري الوطني، في منتصفه المصرف العقاري، يحاذيه مصرف الوحدة فرع المختار، ما أكثر المال ما أقل الجمال في هذا الخيط الرفيع، من هذا الشارع، ما في طرفه شرطة السياحة، حيث كان البنك العربي، في نهايته، في ميدان البلدية، فرع للمصرف التجاري الوطني. غص عمر المختار مالا، كما رشق على الأوراق المالية، ورشح هذا المال قبحا، في هذا الشارع المغمور بالورق، والمغفور بأوساخها.

أمشي الهوينى، مسورا بمبنى مصرف الأمة الحديث، مبنى وظيفي ملطخ بالورق، تستمد البشاعة منه ملامحها، فأخرج علي مدرس سيارات، ليؤكد هذه الملامح ويصبغها بالعبث، محاذيا المصرف الوطني، ما يتمخطر في طراز إيطالي، يصبغ حلة شارع عمر المختار، ولا شيء يقطع خيط الوصل، بين ما يجوس النفس من خواطر، وبين أحلام يقظة شرسة، تنبش العقل الباطن والبراني.

الرتابة تندس في المكان، فيروس الوحدة القرين، مدرك أن ليس بمقدورنا أن نفهم من نحن، نحن اللغز الذي لا يحزره أحد غيرنا!. مدشن الخاطر بطلعة بهية، مسافر منفردا في الشارع، ولا أحد يرانا أو يسمعنا، نحن فقط نرى أنفسنا: هو يحث الخطى وأمشي الهوينى، أقرب من الوجيب، ولكن على خطوات مني، أرقبه، وقد تخطى الشارع المندس، بين مدرس السيارات والبحر، في طرفه الأول المصرف الوطني، وفي الثاني كانت مكتبة عامة في الخوالي من الأيام، ما كنت من روادها أطالع مجلات الأطفال: (سندباد، الليبي الصغير، وسمير)، وأسرق ما أقدر من كتب الكيلاني ملخصات شكسبير وديكنز. كنت تركت خلفي المركز الثقافي الليبي، في تقاطع عمر المختار وجمال عبدالناصر، وكان هذا مركز مرتع الصبا ومطلع الشباب.

الآن فقط بلغ الممر بدايته، وبقي عبد الله القويري في مكانه لا يتزحزح، على يمين مبنى بريد بنغازي، يسير أسير تباريح الندم، وهول الخواء ما طاله، ما بدده فنار الشارع القادم.