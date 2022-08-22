النائب الذى أنار القرى

سنة 1940 كانت الكهرباء جزءًا لا يتجزأ من رفاهية الحياة في المدن الأميركية، والقرى الكبيرة القريبة من هذه المدن. أما من أصل ستة ملايين وثمانمئة ألف مزرعة منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية كانت الستة ملايين مزرعة بلا كهرباء، وكانت الحياة صعبة بحق!

كتب أحد الزعماء الشعبيين الأميركيين في ذلك الوقت، قائلًا: «أن جميع الشوارع جيدة الإنارة تنتهي عند حدود المدن..».

لم تكن ثمة وسيلة للإنارة سوى الشموع وفوانيس الكيروسين! وبالطبع بمقدورنا أن نتخيل كيف كانت الحياة في تلك القرى: من سحب الماء من الآبار؟ إلى نقلها ليسقى بها الزرع؟ كانت النساء تشقى في نقلها واستخدامها، كانت الحاجة الملحة للكهرباء لتنفيذ هذه المهام، من دون إبراز الحاجة إليها في الإضاءة أو التدفئة على سبيل المثال.

في ليبيا، لم تضيء الكهرباء حتى شوارع المدن، فما بالك بالقرى. ففي ببنغازي أعتقد أننا لم ننعم بالكهرباء إلاّ من بعد الاستقلال سنة 1952 وبهدا نكون استوينا في العوز على الأقل في الكهرباء مع أميركا.

ولكن العبرة أن الله، في الغالب، يُسخِّر أحد عباده لخدمة الناس البسطاء، وبالتأكيد أن هذا العطف الرباني، يصل أيضًا حملة كتب بقية أديانه. نحن سخر لنا ملكًا نقيًا راشدًا، وحكومة وطنية سريعًا ما اهتمت براحة وهناء الناس.

كان ليندون جونسون - الذي انتُخب بعد مقتل جون كيندي رئيسا لأميركا يوم 22/ 11/ 1963 - سنة 1937 قد انتخب عضوا في مجلس الشيوخ، ليمثل في الكونغرس واحدة من تلك الأحياء الزراعية الظلماء! وكان، حينها، يبلغ من العمر 28 عامًا.

وظل توافد المزارعين إلى مكاتب شركات الكهرباء، طالبين أن يصل إنتاجها إلى تلك المناطق الظلماء التي لا يرى المرء فيها في الليل سوى النجوم، فيما ترى هذه النجوم في عز القيلولة جراء رفع المياه من الآبار ونقلها إلى بيوتهم والشروع في الغسيل والتنظيف. وظلت إجابة شركات الكهرباء ثابته لم تتغير: «إن مد خطوط الكهرباء إلى تلك المزارع مكلف جدا!».

ولكن عضو مجلس الشيوخ الشاب (ليندون جونسون) لم يهنأ، حينها، حتى وصل إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية (فرنكلين روزفلت) وتمكن من إقناعه فوافق على مد قرية تسمى (هيل كانتري) بخطوط الكهرباء. كانت حجة النائب (ليندون جونسون) مفادها أن سكان القرية يلدون بسرعة، في غياب الكهرباء، فما بالك بعد أن تصل إليهم الكهرباء. إنهم سيحلون مشكلة النقص السكاني..» . كانت مزحة ولكنها حققت بداية مشاريع إنارات القرى كافة.

العبرة من هذه القصة التي استقيتها من فقرة من كتاب الكاتب الأميركي (روبرت كارو) عنوانه (سيد الكونغرس)، ويقصد به سيرة النائب ليندون جونسون عندما كان عضوًا بالكونغرس قدمها الكاتب قائلًا: (قصة جونسون خلال فتراتها الأكثر روعة، التي استمرت 11 عامًا، من 1949 إلى 1960، في مجلس الشيوخ الأميركي.

جوهر الكتاب يبرز كيفية عمل السلطة التشريعية في أميركا، وكيف يعمل مجلس الشيوخ، وكيف أتقن جونسون صعوده إلى الرئاسة، بعزيمة واجتهاد وتفان لم يسبقه في مثلها أي زعيم سياسي من قبل.. ).

إن قرية أميركية كانت يومًا ما كحال ليبيا الآن، ولكن حضور نائب وطني غيور وشريف، ورئيس ذكي بعيد النظر أصبحت القرى مدنًا مضاءة طوال الليل والنهار، وبسبب عدم وجود النائب الشريف الحقيقي، ولا رئيس الحكومة الذي يستحق أن يكون رئيسًا خُبّئت أنوار مدن كانت مضاءة طوال الليل والنهار! فأوجدوا لنا (روزفلت وجونسون ) بنسخة ليبية .. الله ينور بيوتكم، وقبوركم أيضًا.