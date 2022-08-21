رحلة الملعقة

تمثل بعض المخترعات، بمعنى ما، امتدادا وظيفيا لأعضاء الإنسان. فالنعال والأحذية امتداد للأقدام، والنظارات الطبية امتداد للعين، والسماعات امتداد للأذن، والملاعق امتداد لليد. وسنخص، في السطور التالية، الملاعق بالحديث.

بالنسبة إلى التاريخ العربي والإسلامي، يقول الباحثون، أنه لم يرد ذكر للملاعق في الشعر العربي قبل الإسلام ولا في صدر الإسلام. والظاهر أن استعمال الملاعق في تناول الطعام لدى العرب بدأ مع العصر الأموي بسبب توسع الفتوحات الإسلامية والاختلاط بشعوب لديها مظاهر ترف حضاري، وكذلك نشوء شرائح اجتماعية عربية إسلامية مترفة.

وكانت الملاعق المستخدمة في تلك الفترة تصنع من الخشب والفخار وتجلب من الصين.

لذا، طرحت شرعية تناول الطعام بالملاعق، وليس باليد مباشرة، في الفقه الإسلامي. ومعظم الآراء الواردة بالخصوص تلتقي عند القول بأن السنة النبوية تقتضي أن يباشر المرء تناول الطعام بيده مجردة، ولكن إذا استخدم في ذلك ملعقة جاز له هذا ولا إثم عليه، لأن السنة ليست واجبة.

الطريف أن لفظة "ملعقة" العربية مشتقة من الفعل "لَعَقَ" أي لحس. على حين أن اللفظة التي تعني ملعقة في الإنغليزية "spoon" تعني، عندما تستخدم فعلا، "يغرف" أو "يغترف" وبذا فهي تعني "مِغْرفة" أو "غارفة"، وهو المعنى المطابق لوظيفتها.

لكن، متى اخترعت الملعقة، وما هو تاريخها؟.

من غير المعروف، بطبيعة الحال، متى اخترعت الملعقة. إلا انها تعد واحدة من أقدم أدوات المطبخ. إذ يبدو أن الحاجة دعت الإنسان إلى إيجاد أداة يغترف بها الطعام. ويعتقد أنه في البداية استعان بموجودات طبيعية يمكنها تأدية هذه الوظيفة (ما يسميه البعض ملاعق طبيعية) مثل الأصداف أو أحجار صغيرة ذات تجويف. وطبعا لم تكن هذه الملاعق الطبيعية ذات مقبض. التطوير الحقيقي، أو الاختراع الفعلي، للملاعق تمثل في صناعة الملاعق ذات المقبض أو اليد.

وثمة أدلة آثارية على أن المصريين القدماء استخدموا الملاهق ذات اليد في أغراض دينية حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، وكانت مصنوعة من مواد مثل العاج والخشب والصوان والأردواز، وكانت في حوزة الكهنة والفراعنة، ومزينة بنقوش وعليها كتابات هيروغليفية تحدد الأغراض الطقوسية التي أعدت لأجلها.

كما ظهرت الملاعق المصنوعة من البرونز والفضة لدى الإغريق والرومان وشاع استخدامها لدى الأثرياء.

في العصور الوسطى الأوربية صارت الملاعق تصنع من قرون البقر والخشب والنحاس والقصدير. وفي القرن الخامس عشر أصبحت الملاعق الخشبية تخلي الميدان لنظائرها المصنوعة من مواد أكثر مقاومة للبلى وأدوم بقاء. وبالطبع ظلت مقتصرة حينها على الطبقات العليا.

ثم تطورت أشكال الملاعق وأحجامها وموادها ومجالات استخدامها مثلما نلحظ اليوم، وأصبح يوجد منها حوالي خمسين نوعا مختلفا.