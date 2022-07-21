«الكلام»!؟

بينما كنت أستمع إلى أغنية

لـ«دينا الوديدي» تقول فيها:

الحرام هو الحرام

يا عم يا بتاع الكلام

الحرام يا بتاع الكلام

الحرام هو الكلام اللي نصه

يا عم كذب.

ذكرتني كلمات الأغنية بتسيّد الكلام الكاذب في مشهدنا السياسي، وبشكل مكرر ومنفر حتى وصل الأمر إلى انتشار التسويق للشعارات الهامشية، والافتتان بالمسميات الكاذبة التي جعلت حياتنا مسرحية ساخرة مملة، ورغم ذلك الحال، فلا زال الكلام «اللي كله كذب» يلقى رواجا وله مساحة معتبرة في عقلنا الجمعي، ويبدو أن بيننا من تعود على أن يتقن ويبدع بشكل مذهل في صناعة الشعارات، فالكثير ممن يمكن لنا أن نسميهم وبقول مختصر (بياعين كلام)، أولئك الذين لا يعجزهم أبدا أي عائق لكي يعيدوا تدوير نفس البضاعة واجترار نفس الكلام من عقود، فالأمل يراودهم دائما في أن يجدوا من تنطلي عليه اللعبة.

والكلام سواء كان قولا، أو حديثا، أو خطابا يفترض أن يتضمن معنى.. والمعنى هو جوهر الكلام وقيمته.. ولكن ﻻ زال يأسرنا الشكل ولا نبحث عن المعنى، رغم أن الكلام إذا لم ينتج معنى يبقى «كلام فارغ»، ويفترض أن لا يُؤبَه له، وكذلك ينطبق الأمر على من يلقي الكلام على عواهنه، أي يقوله من غير فكر ولا روية، يجب أن لا نعول عليه.. وكذلك أمر الكلام المعسول الذي فيه المداهنة والتملق، الذي يلقى القبول والاستحسان بينما الكلام الجامع، وهو ما قلت ألفاظه وكثُرت معانيه، يعاني الغياب بل يقابله الكلام الأجوف الذي يتسم بالإكثار من العبارات الطنانة المتكلفة مع خلوه من المعاني.

ومقصد الحديث في هذه السطور هو ما نراه في واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتخلف، حيث يتبين بوضوح أن يكون الكلام السائد (كذب وغريب ورديء ومكرر ومستهلك ونمطي).. وإن أردت الدقة لك أن تقول الصخب والجعجعة والكلام المبعثر.. والرؤية المشوشة، وكل ذلك ينطلق من حناجر ترفع عقيرتها بكلام أجوف لا يسمن ولا يغني من جوع، وصدق أهل السودان عندما قالوا «دا كلام... ساكت»!، وهو الكلام الذي ليس له معنى.

الملاحظ اليوم وقد تخلصنا نسبياً من القهر والاستبداد، أن نوعية الكلام لم تتغير، بل استمرت الألسنة في غيها، وتبدت في الأفق ظاهرة الشغف الهائل بالكلام وبالميكروفونات، فالكلام أصبح متاحا، ولكن لا جديد يذكر، فهناك من يكرر الكلام نفسه ويطيل دون توقف حتى الثرثرة، ونموذج ذلك يحدث في أي مجلس أو اجتماع، حين يحذر من هو في مقام رئيس الجلسة وينبه كل من يريد التحدث إلى أن لا يكرر ما سبقه من رأي، ورغم ذلك يتزاحم الذين يعشقون الميكروفون لطلب الحديث ثم يؤذن لهم فتأتي أحاديتهم وكلماتهم كغثاء السيل بلا جديد ولا إضافة فيها وتكرارا لما سبق أن قاله من سبقهم بالكلام وبنفس العبارات الخاوية.

الشعارات والكلام لا يفيد الناس إذا لم يعيشوا المضمون واقعا حيا في حياتـهم اليومية، ولن يجدي التوسل بالتاريخ من أجل إراحة الضمائر والهروب من مسؤولية الحاضر.. وكلما كانت الشعارات دقيقة وعملية، ومن يهتفون بها صادقين في خطواتهم ومخلصين ومدركين معاني شعاراتهم، كانت احتمالات تحقيق نتائج إيجابية أكبر والعكس صحيح..

ولكن وبكل أسف، سوق الشعارات الفضفاضة الجوفاء هي السوق الرائجة.. فما أسهل النطق بما شئت واستحسنت من كلمات وعبارات، لكن ما أصعب ترجمتها على أرض الواقع.

الكلام لا زال أسير الخطاب الشعبوي ذلك الخطاب المُبهم والعاطفي، الذي لا يعتمد الأفكار والرؤى، بل يميل إلى إثارة الحماس وإلهاب المشاعر، ليتماشى تماماً أو يتطابق مع المزاج السائد، من دون أن يفيد في التعامل الجدّي والمسؤول مع المشاكل الواقعية وتقديم الحلول لها.. خطاب شعارات فضفاضة دونما تأصيل، ناهيك عن حشو الكلام من قبيل مفردات العمالة والخيانة.. إلخ

وصاحب ذلك الخطاب يعلم أن العالم صارت المصالح فيه متداخلة، والقوى الكبرى ومناطق نفوذها لها دور في ما يحدث في كل ركن في الكرة الأرضية والسيادة بالمفهوم المطلق صار أمرا وهميا وضحكا على الذقون وغير واقعي.. ورغم ذلك لا يزال الخطاب الشعبوى يكثر من التركيز على وردية الحلم وتبسيط الأمور، مع استدعاء بعض وقائع التاريخ كوسيلةٍ لخلق العمق الانفعالي حصدا للإعجاب.

وأخيرا.. لا شك عندي في أن الأنظمة الشمولية التي سادت حياتنا زمنا طويلا هي من سعى إلى إشغال الناس بشعارات دينية أوسياسية رنانة، تدعي القدرة على استقلالية القرار، ولكن الحقيقة أنها شعارات غير قابلة للتحقيق، وغير منطقية، ولا علاقة لها بواقع اليوم حيث موازين القوة المتباينة بشكل كبير، تشهد بعجزنا وهواننا، ويتبين بوضوح فشل تلك السياسة التي أدت إلى نهايات كارثية، فالكلام المنمق قد يثير الإعجاب، ولكنه ﻻ يحرك العقول، فيبقى كغثاء السيل.. تلك هي آفة الكتبة في مجتمعات التخلف.