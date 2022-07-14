التنكيت والسخرية

التَّنكِيت في الكلام هو الإتيان بالنُّكَت وما هو مُستملح منه.. والنكتة تعني ملحة، طرفة، جملة بسيطة تضحك الناس، ومليح النُّكتة هو من يرسل النُّكتة من بديهة حاضرة.

والنكتة نوع من أنواع الأدب الشعبي، وتختلف مواضيع النكت بحيث نجد نكت سياسة ونكت اجتماعية ونكت جنسية، وكذلك تختلف الطريقة المستعملة لإضحاك الناس.

في «الويكيبيديا»، السخرية طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيها الشخص ألفاظاً تقلب المعنى إلى عكس ما يقصده المتكلم حقيقة، وهي النقد والنقد اللاذع بصورة تدعو إلى الضحك والاستهزاء، وغرض الساخر هو النقد أولاً والإضحاك ثانياً، وهو تصوير وضع أو شخصية أو جهة أو طرف أو تيار تصويراً مضحكاً.

والأمر الجدير بالملاحظة هو أن انتشار الكتابة الساخرة والنكت في أي مجتمع يعتبر إشارة إلى أن المجتمع يمر بظروف معيشية صعبة وأن المجال العام يعمه الكبت والاستبداد بدرجة كبيرة، وكلما كثرت «النكتة» كان ذلك تعبيرا عن درجة متقدمة من القهر ومستويات عالية من الاستبداد.. وما اللجوء إلى السخرية «كتابة أو شفاهة» إلا أحد الدفاعات النفسية التي يلجأ إليها الإنسان ليتحاوز ما يمر به من ظروف صعبة.

وفي هذا السياق أتذكر رواية انتشرت يوما ما تقول.. إن الرئيس السادات قالوا له إن النكت والأقوال الساخرة زادت بين الليبيين فقال.. جاعوا أكيد!

فالنكتة والكتابة الساخرة مؤشر نوعي وحقيقي لدرجة القهر السياسي التي عليها البلد ومستوى الفساد فيه.. وأظن ذلك من منظور أنها تعتبر سلاح الضعيف في مواجهة القوي.

ويحضرني هنا قول لمحمد الماغوط يؤكد فيه الحاجة للسخرية قائلا:

«إن الكتابة الساخرة هي ذروة الألم، وإن الإنسان الذي يكون جديا على طول الخط هو بالضرورة إنسان مريض».

إذ ليس هناك أصعب من أن تجعل إنسانا يضحك وهو في حالة مدعاة للبكاء.

وللذين لا تروق لهم الكتابة الساخرة أقول لهم إنها ليست مجرد ضحك وتهكم من الأشياء أو الأشخاص ولكنها نقد عميق وبأسلوب يعتبره كثير من الكُتّاب والنقاد من أصعب أنماط الكتابة، وإنها فن التعبير والتمرد عن الواقع بصورة ساخرة تحوي التلميح لا التصريح لتقول ما تريد، فهي تتوارى خلف قناع السخرية للهروب من سطوة الرقيب والسلطة القاهرة، فبعض القضايا السياسية الحساسة تحتاج إلى التلميح ويصعب فيها التصريح الذي يتناسب مع قوة النقد، ولا شك أن أحوال القهر والاستبداد تستدعى الخوف الوجودي الذي بدوره يفرض الأسلوب الساخر.. فيتوارى البعض خلف الإيهام، والإشارات والضحكات لئلا يكتشفه أهل السلطة.

الفارق الرئيسي والمهم بين الأدب الساخر وبقية الآداب، هو أنه يأتي بصورة «السهل الممتنع» لأجل الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية، سواء من هم على قدر من المعرفة والوعي، وأيضا وهو الأهم الوصول إلى أكبر شريحة من البسطاء، مع ملاحظة أنه قد يكون هناك كُتّاب موهوبون لكن ليس لديهم حس السخرية الذي هو أهم شيء في هذه العملية.

الكتابة الساخرة والنكت موجودة في معظم المجتمعات ولا تكاد تخلو منها لغة أو ثقافة أو بلد، أي تأخذ صفة العالمية ومحتواها يتجاوز المكان وعابر للحدود، حيث للترجمة دور في ذلك الانتشار.

والأسلوب الساخر في الكتابة هو محاولة العثور على جزء مبهج حتى في أكثر الأشياء كآبة.. ومن أشهر الكتاب الساخرين يوما ما: محمود السعدني/ أحمد رجب / جلال عامر /محمد عفيفي / جعفر عباس / محمد الماغوط .. وغيرهم.

لا شك أن الكتابة الساخرة سواء كانت في المواضيع السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، لها تأثير كبير لا تساويه الكتابة الجادة أحيانا.. إنها ببساطة فن التعبير والتمرد على الواقع بطريقة ساخرة، أو تبدو لك ساخرة، لكنها في الحقيقة تبرع في وضع النقاط على الحروف، أي أن الكاتب الساخر، يُريد أن يجعلك تنفجر ضحكا في اللحظة التي يُشير فيها إلى واحدة من المشاكل المأساوية في المجتمع.

هناك ملاحظة مهمة تتعلق بكم من الإبداع الساخر الذي انتشر في بلادنا بشكل علني بعد تغيير فبراير من خلال الاستفادة من الإنترنت عبر «فيديوهات» تحمل الكثير من الأسلوب الساخر المبدع.

وأخيرا لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه الكتاب الساخرون نقد الواقع والوقوف بعيدا عن تمجيد أهل السلطة، نجد فئة أخرى من المثقفين والكتّاب في وقتنا الراهن تسعى إلى تمجيد أهل السلطة لكي تحظى بالامتيازات.. إنها فئة غايتها الأساسية مصالحها الشخصية حتى لو تم تكريس سلطة الأمر الواقع من خلال نصوص تقتصر على تناول مواضيع هامشية لا علاقة لها بالواقع المأزوم الذي يعيشه الناس، وأظن أن أولئك هم الأسوأ، الذين يحدثونك عن سفاسف الأمور ويتجاهلون الخوض في القضايا الكبرى وفيما يعانيه الناس.