«باي باي» مستر جونسون

بمرور الوقت، سوف ينسى البريطانيون خصوصاً، والعالم عموماً، أشياء كثيرة تتعلق برئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون وما ترك خلفه من إرث خلال فترة توليه منصب رئيس الحكومة. لكنهم جميعاً، بالتأكيد، لن ينسوا آخر 48 ساعة قضاها متخندقاً بمكتبه في 10 داوننج ستريت، قبل أن يقتنع أخيراً، تحت ضغوط غير مسبوقة، بأن قطاره قد وصل محطته الأخيرة قبل وقته المتوقع بكثير، ومن أقصر طريق، وحان وقت المغادرة.

الدربُ الذي يقود إلى براري النسيان أضحى، الآن، مفتوح الأبواب أمام السيد بوريس جونسون، من كان يحلمُ صغيراً بأن يكون ملكاً، فصار رئيساً للوزراء في بريطانيا، وزعيماً لحزب المحافظين العتيد، وتحت قيادته، قادهم إلى أكبر فوز انتخابي خلال 40 عاماً، ثم قادهم بنجاح نحو «بريكست»، وتلاها بنجاح الحملة ضد الوباء الفيروسي، إلا أن المحافظين، كعادتهم مع زعمائهم، قطعوا فجأة الحبل الذي كان يتسلقه صاعداً نحو الأعلى، فسقط على صلابة أرض الواقع.

المشهد، كما كانت تنقله وسائل الإعلام، أولاً بأول، جعل المشاهدين مفتوحي الأفواه، وقد تسمروا في مقاعدهم، يتابعون وقائع عرض مأساة يونانية تعرض أمامهم. وفعلياً، ما يحدث أمامهم على الشاشات التلفزية لم يكن تمثيلاً، بل تاريخ حيٌّ، يتحرك صانعوه على ركح كبير، ليضعوا لمسات نهاية مرحلة، وبداية أخرى. بدلاً من المقصلة قديماً، والدم المسفوح، وصراخ الجماهير، صاروا، في العصر الحديث، يضعون منصة صغيرة وأنيقة، أمام داوننج ستريت، يعلوها مكبر صوت، ثم يفتحون الباب الأسود اللامع، ليخرج الضحية ويقف أمام عدسات التصوير، وبادئاً حديثه، حسب تقاليد اللعبة، بتقديم الشكر لمن كانوا سبباً في هلاكه. وحين ينتهي، يمد النسيان يديه الطويلتين ويسحبه إلى سردابه، ليقضي بقية أيامه مع غيره ممن سبقوه من رؤساء حكومات، شربوا قبله مرغمين من مرارة نفس الكأس.

في خطاب الاستقالة، يوم الخميس الماضي، اعترف السيد جونسون أن لا أحد في السياسة غير ممكن الاستغناء عنه. وأن غريزة القطيع في حزب المحافظين تحركت. وهذا صحيح، إلا أنه خلال أيام قليلة مضت، صرح برغبته في قيادة حزبه في الانتخابات النيابية التالية، والتي تليها، مقترحاً أن يكون خروجه في العام 2030. كان السيد بوريس يبتسم للصحفيين، وفي الوقت ذاته كانت الخناجر، تحت قبة البرلمان، تشحذ استعداداً لتغرس في صدره، في إعادة تراجيدية لمشاهد تاريخية عديدة، تجعل المرء يشعر بأن العباءة والخنجر ما زالتا أوضح مفردتين في ذلك العالم.

في اليوم السابق، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة في البرلمان، دخل السيد جونسون إلى القاعة متأخراً، وطوال انعقادها، كان واجم الملامح، يستمع إلى الأصوات المطالبة باستقالته، ليس من صفوف المعارضة المقابلة له، بل من الصفوف خلفه التي يجلس عليها نواب حزبه. وحين جاء دوره في الرد على الخصوم، هاج وماج وملأ القاعة صراخاً، بأنه باق، وسيقود حزبه إلى الفوز في الانتخابات المقبلة. لكن لا أحد صدقه. وقوبلت عجرفته بالسخرية والضحك. وغادر القاعة، في طريقه إلى حضور جلسة الاستجواب التي تعقدها له لجنة الاتصالات. أثناء الجلسة، بعث أعضاؤها من حزب المحافظين، بتغريدات عبر هواتفهم الخاصة باستقالاتهم من حكومته، وبسحب الثقة منه. ولدى عودته إلى مقر مكتبه في داوننج ستريت كان 50 وزيراً حكومياً تقريباً قد قدموا استقالاتهم. كانت كل الكتابات على الجدران تؤكد على النهاية. وأصرّ هو على إغماض عينيه، كي يتفادى رؤيتها. وحتى حين قرر وزراء حكومته الكبار الالتقاء به مساء بغرض إقناعه بالاستقالة بسبب فقدانه ثقة الحزب. أبى واستكبر، وردهم قائلاً بأنه منتخب من 14 مليون بريطاني. في اليوم التالي، بدأت قرابة الظهر تتسرب أخبار عن قبوله الاستقالة، ثم تأكدت.

في الطريق إلى النهاية المحتومة، فرشوا البساط الأحمر، وأعدوا العدسات التلفزية، ثم أحضروا المنصة الصغيرة، وفوقها مكبرات صوت، كل واحد على جهة، ووضعوها على بعد خطوات قليلة من الباب الرئيس لـ10 داوننج ستريت. ثم فتحوا الباب، وخرج الضحية غير مرفوق بأحد، وقرأ على الحاضرين، خطاب قبوله مغادرة أضواء المسرح السياسي، والركون إلى رتابة عالم النسيان بقية حياته.

الحياة القادمة في براري النسيان ستكون أطول زمناً. التقارير الإعلامية قالت إن فترة توليه الحكم كانت الأقصر بين رؤساء الحكومات السابقين، بل أقصر حتى من فترة حكم السيدة تيريزا ماي. وهذه الحقيقة سوف تقضّ مضجعه كثيراً في السنوات المقبلة.

لعل أبلغ وصف قرأته لما حدث، ما كتبته الصحفية مادلين جرانت، بجريدة الديلي تلغراف المحافظة، حين وصفت المشهد بكونه درامياً كوميدياً، «مثل مشاهدة مهرج معلق في حبل مشنقة».