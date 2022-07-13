حديث المساء.. فاقد الشيء لا يعطيه

(الريح تسمعها. ولكنك لاتراها. هل ثمة من رأى ريحا؟!)

إذا قيل لكم ليس لدينا (أحزاب) فاغضبوا قليلا.. لكن اضحكوا في اللحظة نفسها.. كثيرا!

الواقع الذي يجري أنه لا يوجد (تاريخ عريق) للأحزاب السياسية هنا في ليبيا. لا يوجد ثمة حزب حقيقي وراءه تجربة طويلة قديمة أو مسيرة حافلة بالعذاب والتضحيات والنضال كعادة الأحزاب التي لها تاريخ في العالم. إن ما ظهر لدينا ذات مرة ظل يحاكي غيره في المنطقة.. يقلده.. يتأثر به. مجرد إرهاصات ومبادرات سريعة أو اجتهادات تبقى في غالبها قاصرة وعاجزة يسهل على الدوام توقفها عن المشي.. أو من جهة أخرى واضحة يسهل احتواؤها.

وواقع الحال أيضا لدينا منذ فترة وحتى اليوم الذي نحن فيه يؤكد انعدام الوجود الصحيح والمؤثر لهذه الأحزاب أو الجماعات أو التكتلات التي نبتت فوق الأرصفة في ظروف مختلفة ولم يربطها أي فكر أو منهج أو خطة عمل واضحة أو رؤية محددة أو أيما شيء يتصل اتصالا وثيقا بالواقع الليبي المعاش سابقا ولاحقا على مدى تاريخنا المعاصر.

ومع مراعاة التقدير اللازم لمعاناة بعض أفرادها في السجون أو استشهاد بعض رموزها بالتعذيب أو التعليق على المشانق أو ملاحقتها طوال اليوم بالتقارير السرية.. فإن (التجربة الحزبية) لدينا لم تستفد من دروس التاريخ وتجارب الحاضر ومسيرة الأحزاب الأخرى بعيدا أو قريبا منا ولا تزال تغدو قاصرة تقدم رجلا وتؤخر أخرى.. أو تراوح مكانها. كل ما هنالك مجرد تأثيرات وصلت إلينا وأثرت فينا بقوة في أعوام تداعت لها المنطقة بمختلف التيارات والاتجاهات والصراعات وانعكست على ما يدور في بلادنا رغم كل نوايا الرواد الحسنة لهذه الكيانات.

لعلنا ندرك جيدا أن القذافي كان في قطيعة مزمنة مع من يخالفه الرأي ويحكم عليه بالحزبية وكأنها مرض مثل الجرب أو البرص ينبغي أن يعزل من يلود بها. والقذافي هو صاحب (من تحزب خان) و(لا حزبية بعد اليوم ) في خطابه الثاني بعد وصوله للسلطة بطرابلس يوم السادس عشر من أكتوبر 1969 وقد جاهر بذلك مرارا وأشار بأنه مر سريعا بهذه التجربة ولم يطل مقامه بها (البعث وحركة القوميين العرب) وخلق إضافة إلى ذلك من الأحزاب أو الكيانات طوال فترة تسلطه التي تحمل رأيا واحدا وصوتا واحدا لا يخالف.. خلق منها وجعلها عدوا وهميا أو بعبعا ظل يرهب به من ينوي التصدي له مجاهرته بالعداء أو المخالفة. إن ذلك يعود إلى طبيعته وتركيبته النفسية وهواجسه وعودته وتكراره العودة المحببة لديه ولدى أعوانه للسجلات والقيودات الأمنية القديمة المحفوظة في أدراج المباحث العتيقة منذ زمن الإدارتين البريطانية والفرنسية أو بداية عهد الاستقلال نتيجة لوشايات المخبرين وكتبة التقارير أو حتى من بعض أفراد تلك الأحزاب في فترة من التقلبات التي شهدتها حياتهم.. أو من خلال وجود مجموعة من أفرادها القدامى الذين درسوا في الدول المجاورة وظلت أجهزتها البوليسية أيضا تتعقبهم وتحيل تقاريرها المتوالية إلى الدولة الليبية.

لقد استفاد القذافي من ذلك تماما ولم يأل جهدا طوال عقوده الأربعة في أن يجعل من كل من يعارضه (حزبيا) بالمجان على عادة تلك الوشايات والتقارير وقد رأينا على سبيل المثال عدم تورعه في إلصاق تلك التهمة الكبيرة ببعض الشباب الصغار ممن لا يعرفون حتى معنى موضوعة الحزب لأنهم فقط شاركوا في مظاهرة ضده أو نددوا به.. أو تندروا عليه بنكتة عابرة ورغم محاولاته التي نجح في جزء منها في احتواء بعض أصحاب الاتجاهات القديمة وتعيينهم في مناصب مختلفة في الداخل والخارج؛ فإن عادته ظلت كما هي وكما دأب عليها.

القذافي كون أحزابا افتراضية في الخيال وأصبحت تلك التهمة خيانة عظمى عقوبتها التصفية والعجيب أن هذا الأمر أضحى يحدث بصورة واضحة المعالم بالرغم من تعامله مع العديد من الأقطار ذات الأنظمة الحزبية الشمولية أو الأحزاب المنتشرة في العالم وإغراقها بالأموال والعطايا واستخدامها لصالحه والدعاية له طوال الوقت من خلال (المثابة العالمية) أو (اللجان الثورية) التي غدت مثل الحزب بعينه الذي يغلق الطريق في وجوه الآخرين.

كان ذلك مضحكا للغاية ومدعاة للتندر: فهو يتهم البعض هنا بالماركسية ويعانق هناك كاسترو وجورج حاوي.. وهو يصفي عامر الدغيس ومحمد حمى ومصطفي النويري فيما يوثق العلاقات مع البعث في سورية وأحيانا العراق.. وهو يكتم أنفاس الأمازيغ ويتعامل مع الأكراد والأرمن.. ويقتل محمد مصطفى رمضان ويعانق القرضاوي والغنوشي.. وهو يلعن إسرائيل ويدعو لإقامة إسراطين اقتساما للأرض المحتلة في فلسطين.. ويرسل حجاجه إلى بيت المقدس.. ويؤسس اللجان الثورية المدججة بالسلاح المناهضة لكل فكر مغاير حزبي أو غيره.. إلى آخر المتناقضات التي حارت البرية فيها.

وحين أقبل فبراير.. كان الناس في ليبيا يطمحون بالتغيير نحو الأفضل.. كانت وراء ما حدث (ليبيا) فقط في أذهان الحالمين والطامحين دون إدراك لما يجري من بعيد.. ولاحظ الجميع أن الفرصة كانت مواتية رغم الفراغ السياسي الذي اقترن مع عدم وضوح الرؤية الوطنية الواحدة لسد ذلك الفراغ. كان الأمر يبدو طبيعيا عندما لاحظنا أحزابا تشكلت بحماس واندفعت بعاطفة أكثر من أي شيء آخر من كل التيارات المختلفة وبدا الأمر في مضمونه النهائي كما لو أنه رد فعل عفوي على من (تحزب خان) في عهد القذافي أو منع الأحزاب في العهد الملكي. كان ذلك طبيعيا وعاديا جدا وفقا لأجواء الحرية التي شعر بها الشعب الليبي. وكان الأمر مبنيا على العاطفة ولا شيء سواه كما قلت والعاطفة دائما تبني الأساس في الهواء!..



فهل لاحظتم خلال ذلك وجوها أو شخصيات لها تجربة عريقة في السياسة أو مهارة فائقة في فن الأداء السياسي والتعامل.. هل لاحظتم ذلك حتى الآن في هذه التجربة العابرة البسيطة الخالية من أي شيء غير معاناة السجن أو النضال في المهجر أو المحاكاة للآخرين. إن الأمر كله مجرد حماس وبداية عفوية لم تكتمل وقد تظل قاصرة كغيرها في السابق.

نحن فقط في حاجة قصوى إلى حزب ينتمي إلى (ليبيا) ويجمعنا حتى تنضج الأمور وبعدها سيغدو كل شيء سهلا مثل ارتشاف الحليب الدافئ في الصباح. أقول لكم.. إن (الخطاب الحزبي) عندنا سيظل قاصرا ويتوكأ على عكازات ويعاني من أزمة كبرى تتمثل رغم كل المظاهر في تحقيق علاقة راسخة مع الشعب (الحزب الكبير والأهم). إننا أيتها الأحزاب الجديدة والمنتشرة على طول الساحل دون الدواخل ما لم نتدارك الأخطاء ونصلح من حالنا البائس سنظل نراوح مثلما كنا بكل وضوح. وستظهر المزيد من الأخطاء والاتهامات والسخرية من بعضنا بلا توقف.

ولكي تضحكوا كثيرا أقول أيضا لكم أيها السادة في تلك الأحزاب التي لا تعرف طريقها للأسف.. لا توجد لدينا (أحزاب) من العيار الثقيل.. بالمعنى الحقيقي الذى يعرفه العالم لهذا المصطلح وما يعنيه. إننا فقط ما زلنا نحاكي ونقلد ونتأثر ونندفع بعاطفة.. وهذا وحده لا يكفي. إنه يجعلنا أكثر بؤسا أمام العالم الذي صلى (كفاره من أجلنا) ومدعاة للسقوط والدحرجة في مزالق الطريق الطويل.

اصنعوا لنا تجربة حزبية (وطنية) جديرة بالاهتمام والتقدير. أوجدوا لنا أحزابا حقيقية تتخلق في جيناتها ليبيا وتنمو.. ونحن عندئذ سنكون جميعا معكم (بتراب الدار).. اْول من يدون اسمه في كوادركم وسجلاتكم عند فتح الفروع في أول زقاق من مدننا.. وآخر واحة في صحرائنا البعيدة!!