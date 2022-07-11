(كاتيو أمبوس) لكل العصور

في بداية محاضرته وزع دكتور من جامعة من سنغافورة اسمه " ليونغ هون واي " على طلبته مقالة نسخها من الطبعة الأسيوية لمجلة (ريدرز دايجست-الطبعة الآسيوية- عدد أبريل 1991 ) والمقالة للكاتب (ديفيد أوين) خريج جامعة هارفارد 1978، الذي انظم منذ 1991 لمحرري مجلة ( The New Yorker) الأسبوعية ومازالت كتاباته مستمرة. صدرت له أكثر من عشرة كتب، وهو الآن مستقر في بيته، ولعل آخر ما قاله في حديث صحفي معه : " محاصرون، نحن، بلا نهاية تلوح في الأفق، ويتفاقم في الوقت نفسه غضبنا الفظيع".

تتحدث المقالة التي وزعها الأستاذ السنغافوري( مستر ليونغ واي) عن أول درس وزعه أستاذ (ديفيد أوين) في مادة العلوم، في مدرسة أمريكية اسمه ( ويتسون) في أول حصصه عن كائن يدعي (كاتيو أمبوس) وهو حيوان ليلي انقرض خلال العصر الجليدي. كان قد أحضر لهم جمجمة حيوان ومررها عليهم وتفحصوها. وسطر لهم على السبورة معلومات اختلقها عن هذا المخلوق المنقرض. عن شكله وقوة إبصاره الليلية وتفننه في صيد فرائسه وتناسله وأسباب انقراضه وأجاب على اسئلتهم كافة، ولم تتوقف انامله عن كتابة المعلومات، طالبا منهم تدوينها ومراجعتها. وبعد أسبوع امتحنهم في درس (كاتيو أمبوس) هذا، وكان الطلاب قد اجتهدوا في مذاكرة الدرس، وعندما جاء موعد امتحانهم، كانوا مستعدين له، وأجابوا الأسئلة كافة، وغادروا مطمئنين، واثقين من سلامة اجاباتهم.

لما أعاد إليهم أوراق اجابتهم كانت علامات الخطاء الحمراء كبيرة، وكذلك الأصفار، على إجابتهم كافة! صدمة الطلبة كانت قوية وخيبة آمالهم كانت مؤلمة، فلقد انتبهوا للدرس ودونوا ملاحظات الأستاذ واهتموا بها، ولذلك كثرت اعتراضاتهم لأن إجابتهم كانت صحيحة، وفق ما علمهم. ولكنهم لم ينتبهوا أنهم كان يكرر وهو يمرر عليهم جمجمة هذا الكائن، أنه أنقرض من منذ العصر الجليدي، ولم يعرف الباحثون عنه معلومات إلاّ من نقوش في كهوف!

لقد استمع استاذهم لاعتراضاتهم كافة، ولم يصمتوا إلاّ بعدوا أجابوا عن سؤاله، وهو ممسك بالجمجمة : " منذ متى انقرض هذا الحيوان؟ " فأخبروه بصوت واحد : " منذ العصر الجليدي.. " فسألهم: " إذا ذلك حقيقة، فمن أين، إذن، جئتكم بهذه الجمجمة ؟ ". وعندها صمتوا، فاستطرد : " إنها جمجمة قط، كالذي يعيش معكم في بيوتكم! .. أنا ألفت قصة هذا ( Cuttywampus ( حتى الأسم من تأليفي! ليس هناك مثل هذا المخلوق مطلقا، لم يكن لي هدف سوى أن تنتبهوا أن الأساتذة بشر، وليسوا معصومين من الخطاء، ولا الكتب أيضا، فكاتبها إنسان، عليكم أن تتحققوا مما تقرؤونه، وأن تجاهروا بآرائكم تجاه ما ترون انه خطاء... ".

يقول كاتب المقال’، وهو بالمناسبة أحد تلاميذ ذلك الفصل، أنه الأستاذ نفسه أخبرهم أن سيارته (الفولكس واجن) كائن حي، وعندما اعترضنا طلب منا إثبات ذلك وأمضينا يومين في ذلك الإثبات.

ويقول طلبة ذلك الفصل لقد نتج عن قناعتنا بما اثبته لنا معلمنا، أننا نقلنا الفكرة لزملائنا في الفصول الأخرى، وأصبح جليا تَخلق نقاشا بين الطلبة واساتذتهم وصل حد الشك. واكتسبنا جراءة واجهنا بها كل ما نعتقد أنه خطاء، وأعتاد معلمونا على ذلك. ويذكر الكاتب أنه أخبر أحد اساتذته في الجامعة عن حكاية (كاتيو أمبوس) فقال له الأستاذ : " لم يكن محقا في خداعكم.. " فما كان منه إلاّ أن نظر في عينه وقال له : " أن المخطئ، هو أنت، لأنك لا تعرف الفائدة التي جنيناها من ذلك الدرس، إذ من النادر أن يُخزن رأسي فكرة أو نظرية مالم أتأكد من صحتها " .

فمتى يجد أطفالنا من يحدثهم عن هذا الـ (كاتيو أمبوس)؟ أن ليس كل ما يكتب صحيح، وليس كل معلم مؤهل لتعليم جيل بمقدوره خلق معلمين.