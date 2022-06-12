ثنائيّ المركزية واستعمارٍ من نوعٍ جديد

العاصمة مقرّ الحكومة ومؤسسات الدولة، يلتف حولها وفاق وطني، واعتزازٌ بما تضمّه من صفحات التاريخ الوطني. يتوافد إليها الساسة، ومهنيّون وخبراء بالقدر الذي تحتاجه مؤسساتها، وأصحابُ أعمالٍ، وطامحون، وانتهازيون. يتعزز التفاف المواطنين حول العاصمة بقدر ما تلبّيه السلطة فيها من احتياجاتهم وتمثّله من تطلّعاتهم؛ وتبعُد المسافة بينهم وبينها بقدر ما قد يشعرون به من ظلمٍ، ومُواطَنَةٍ قليلةِ الأثر متدنّيةِ المكانة.

آفةٌ تهدّد بقاء الوطن

المركزية يصحبها في بلادنا استحواذُ فردٍ أو أفرادٍ دون غيرهم على السلطة ومواردِ الدولة، ما يقود، بمرور الزمن، إلى ظلمٍ وتمييزٍ وما قد يجُرّانه من انقسام. الحال والمآل لا يختلفان سواء كانت الفئة الغالبة من أصحاب السلاح أو المال أو مذهبٍ أو حزب، أو من عائلةٍ أو قبيلةٍ أو منطقة؛ استحوذت على السلطة بالقوة، أو اكتسبتها نتيجة تراضٍ أو أمرٍ واقع. مركزية الحكم والإدارة، خاصةً في غياب القانون والمساءلة، تؤدّي إلى انقسامٍ طرفاه سكان العاصمة، مقرِّ الحكم، أصحابِ الحظوظ الأوفر من عطايا حاكمٍ ممسكٍ بالسلطة في دولةٍ ريعية، ومواطنين بعيدين عنها، يفتقرون إلى حظوظ مشابهةٍ ولو من بعيد.

قد يستمر الوضع ويطول، ولكنه لا يدوم. يأتي الظلم إلى نهايةٍ محتومة، بانتصار العقل وإحقاق المساواة والعدل بين المواطنين أينما كانوا، أو بانقساماتٍ، أو هلاكٍ لا ينجو من شروره أحد. ذلك ما قد يترتّب على مركزيّةِ دولةٍ ريعيّةٍ فالتةٍ من عقال القانون، غيرِ آبهةِ بما ينبغي أن يكون عليه دور السلطة تجاه عموم الوطن.

من العاصمة المبتدأ

لكنّ المركزية لا تقتصر في نتائجها السلبية على ظهور الظلم والصراعات بين المواطنين. للعالم من حولنا مصالحُ ومطامعُ، وتدخّلاتٌ ناعمةٌ وخشنة، تقع العاصمة منها في المركز؛ إما بصدّها أو الرضوخ لإملاءاتها. استيلاء قوةٍ أجنبية على عاصمةٍ بقوة السلاح يعني انهيارَ الدولة واقتصادِها وجيشِها وتبديدَ مقدَّراتها، بدرجةٍ تتناسب مع درجة مركزية الدولة ومؤسساتها والنشاطات الاقتصادية فيها. مدى انتشارِ المؤسسات والنشاطات الاقتصادية خارج العاصمة سيكون عاملاً محَدِّداً لمدى الانهيار، وسقوط الدولة سيكون أقربَ عند سقوط العاصمة في دولةٍ شديدة المركزية.

وللسقوط في عصرنا أشكالٌ لا يقتصر تحقيقها على استعمال السلاح.

تشكّلت في العقود الأخيرة إمبرياليةٌ من نوع جديد (*)، ذاتُ مظهرٍ إنساني، ترفع مُثُلَ الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان (من حرية المعتقَد إلى المثليّة الجنسية)، تقلّل من استخدام القوة وتكلفتها من الأموال وأرواح جنودها، وإن كانت لا تتردد في استعمالها متى كانت الوسيلةَ الأنجعَ لبلوغ الأهداف في تقديرها. تَكذب لتقيم حُجّةَ تدميرِ دولة وقتلِ مئات الآلاف من مواطنيها كما فعلت بالعراق، وتلغي حقوق شعب في أرضه وكرامة عيشه كما في فلسطين، وتدير بلداً تُخضعه لإرادتها، بما يحقق مصالحها ويُبعد إمكانَ تحرّرِه وبناءِ دولته من جديد، كما في ليبيا في عشريّتها الأخيرة.

دولٌ مسمّاةٌ بالمجتمع الدولي، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على ليبيا بما يرقى، حقيقةً لا مجازاً، إلى استعمارٍ جديد؛ هدفها المعلَن مساعدة الليبيين على حلّ أزمة بلادهم وإعادة الاستقرار إليها، وهو الذي خُفِّف أخيراً ليصبح إجراء انتخابات! أما المطلب الأساسي الأول لإعادة الاستقرار، حلُّ الجماعات المسلحة وجمع السلاح، فلم يعد يُذكر.

استعمارٌ من نوعٍ جديدٍ يسيطر على البلاد بهيمنته على العاصمة، حيث الممسكون بالسلطة في مؤسسات الدولة جميعِها، حكومتِها ومصرفِها المركزي ونفطِها وإيراداتِها واستثماراتِها، والجماعاتُ المسلحة القائمة بحمايتهم. هيمنة الاستعمار الجديد تبدأ من اختيار المسؤولين ومَنحهم الاعترافَ بشرعيتهم، عبر حوارات ومؤتمرات وأشكال فساد، وتمتدّ إلى التغاضي عن بقائهم وإن تطلّب القانون رحيلهم، أو تمّ فصلُهم، أو سحبُ الثقة منهم.

استعمارٌ من نوعٍ جديد، يفصّل معايير "شرعيةِ" المسؤولين، ويختارهم، ويبارك بهدوءٍ حماية جماعاتٍ مسلحةٍ لهم، ويحكم البلاد عن طريقهم. لا أمل في أن تصل البلاد تحت استعمار من هذا النوع الجديد إلى جمع السلاح وحل الجماعات المسلحة، وكسر شوكة المركزية والفساد، أو بناء دولة.

(*) التعبير لروبرت كوبر، انظر إعادة ترتيب العالم، الوسط.