ظروف عودة الصورة

مقال سالم العوكلي ببوابة الوسط "عودة الصورة وصورة المستقبل"* مقال مهم، على الأقل مثل معظم مقالات العوكلي. وإذا استعرنا مقولة كارل بوبر الذي يقرر أن أهمية النظريات العلمية تكمن في كونها قابلة للتفنيد أو الدحض، فإن بعض النقاط التي وردت في مقال العوكلي تكتسب أهميتها من قابليتها هذه، أو على الأقل من قابلية الاعتراض أو التحفظ عليها.

يتخذ سالم العوكلي من مقال جمعة بوكليب "إبليس ولا إدريس"، المنشور ببوابة الوسط** منصة انطلاق مقاله المشار إليه. وهو يحرص في مقاله هذا على إيضاح نقطة مهمة، هي وجوب التعامل الموضوعي مع شخصية الملك إدريس وحقبة حكمه. وما من شك في أنني أتفق معه في هذه النقطة دون أية ذرة اختلاف.

وأنا لا أعتبر التمسك بالموضوعيةن في أية مسألة، ضرورة منهجية وأمانة علمية، فقط، وإنما أعتبرها أيضا موقفا أخلاقيا ينبع من الضمير الإنساني السليم. ويقول في هذا الصدد " قرأتُ حول السيد السنوسي الكثير مما كتب، بفرط حب أو فرط حقد، وكانت دائما تغيب حقيقة هذا الرجل الذي لا تحتاج الكتابة عنه كرمز تاريخي لأي من العاطفتين، فالموضوعية والحياد ثعطيانه حقه".

يشير سالم إلى دلالة اتخاذ ثورة 17 فبراير علم المملكة وصورة الملك إدريس شعارا لها فيقول "ومهما كانت الأسباب عبّر هذا الاكسسوار في الواقع عن مطلب شعبي أو رغبة، لن أقول شاملة ولكن بين شرائح ومناطق واسعة من سكان ليبيا" وعبارة "لن أقول شاملة" تفصح عن مبدأ التمسك بالموضوعية.

لأنه لا ينبغي إنكار واقع أن الملك إدريس يوضع في مرتبة تلامس حدود التقديس في مناطق الشرق الليبي ثم، إلى حد كبير، في الجنوب الليبي، إلى درجة أنه ثمة من يقول اليوم عند الإتيان على ذكر الملك "سيدي إدريس". أما في الغرب الليبي فالأمر مختلف بشكل واضح.

فالملك، عموما، محترم، إلا أنه ليس مبجلا. ويبرر سالم عودة ما يسميه الإكسسوار بأن "من يتوه في الطريق عادة يعود للنقطة التي ضل فيها الطريق كي يحدد من جديد خارطة سيره". وهذه جملة قوية وبليغة، فعلا، لكنها، في رأيي لا تعتبر سببا مقنعا للظاهرة التي تناولها العوكلي.

أنا أرى أن السبب يكمن في كون مدن الشرق الليبي كانت أوائل المدن التي خرجت من سيطرة نظام القذافي، وبمجرد حدوث هذا المستجد برزت هذه الظاهرة بسبب المكانة المبجلة للملك إدريس في شرق ليبيا. وحتى الدعوة إلى العودة إلى الدستور الملكي قبل التعديل كانت، أساسا، مطلب الاتحاديين (= الفدراليين) وليس الوحدويين. والدليل على ذلك أن أنصار الفدرالية أسمعوا صوتهم من الأشهر الأولى بعد سقوط النظام.

أعتقد لو أن الخروج عن سيطرة النظام حدث في الغرب الليبي أولا لكان "اكسسوار الثورة" مختلفا.

يقول سالم "بالعودة إلى المقالة المذكورة [مقالة جمعة بوكليب] وتبديل لقب الشريف للملك بصفة إبليس التي أشار إليها جمعة عبر سرد وقائع سيرة، فإن هذه الصفة التي أسبغت عليه بقسوة لم تكن بسبب فساد في الداخل أو قمع أو عنف داخلي". أنا ضد "شيطنة" أي نظام أو شخص شيطنة مطلقة، لكنني، في نفس الوقت ضد إسباغ الصفة الطهرانية، أو الملائكية على أي نظام أو شخص. وفي هذا السياق ليس صحيحا أنه لم يكن يوجد في الحقبة الملكية "فساد أو قمع أو عنف داخلي".

فلقد وجد الفساد ووجد القمع (لنتذكر كيف ووجهت مظاهرات الطلبة سنة 1964 التي سقط فيها قتيلان من الطلبة، وقبلها منع الأحزاب وإغلاق بعض صحف المعارضة والتضييق عليها). فلم يكن النظام الملكي، مثلما عبرت في أكثر من مكان، نظاما ديموقراطيا، إلا أنه لم يكن نظاما استبداديا. ويضيف سالم "ولكن لأن شخصية الملك لم تشبع عند البعض هوسهم بالقومية الصادحة والشعارات الكبرى التي رافقت نشوة التخلص من الاستعمار في المنطقة آنذاك".

ويستطرد "تصادم السنوسي ومشروعه مع ذلك الضجيج الذي كان موضة في بقاع كثيرة من العالم الذي بدأت تندمج طلائعه مع السرديات الكبرى، وتصبو سياساته نحو التحالفات الواسعة، خصوصا منطقتنا العربية التي رزحت دويلاتها قرونا تحت نير الاستعمار التركي، ثم الاستعمار الغربي، وكان الولع بالقومية ردة فعل انفعالية على تلك الحقب الطويلة من التبعية.

ولم يكن الملك ونظامه قادرا على مجاراة هذا الهيجان الذي يعم المنطقة، بحكم سنه، وبحكم تحديد مسؤوليته تجاه هذا الجزء من العالم، الذي ناضل من أجله سياسيا وعسكريا نصف قرن، وشاهد عن كثب معاناة سكانه من الجوع والمرض والتنكيل".

إن استخدام تعابير من قبل " هوسهم بالقومية" و " الضجيج" و "الهيجان" و "الولع بالقومية ردة فعل انفعالية على تلك الحقب الطويلة من التبعية"، تعابير فيها كثير من الحماسة "السلبية" التي سبق لسالم أن اعترض عليها في مكان من مقاله هذا. فسالم يعرف ويدرك، دون أدنى شك، أن القومية لم تكن اختراعا عربيا، وإنما ظهرت في أوروبا أولا نتيجة تطورات تاريخية- اجتماعية معروفة، وأن هذه التطورات (التاريخية- الاجتماعية المعروفة) قد دخلت، إلى حد ما، في سيرورة المنطقة العربية، وبما أن العصر كان – ومايزال – عصر قوميات فليس من الموضوعية ولا الإنصاف أن ننكر على العرب التمسك بقوميتهم.

أنا ضد القومية الشوفينية الغوغائية، التي تتصف بالهيجان، أو التهييج، فعلا. لكن لا ينبغي أن نكون ضد مبدأ القومية في حد ذاته الساعي إلى تصفية الاستعمار وبناء الكيانات القومية أو الوطنية المستقلة.

يشير العوكلي كذلك إلى أن "ما حصل بعد حرب الـ67 وأكاذيب أحمد سعيد حيال دور القواعد في ليبيا في هذه الحرب" قد كان القشة التي فصمت العلاقة بين النظام المصري الناصري القومي والنظام الليبي الملكي المنزعج من ضجيج الدعوة القومية وهيجانها. لست أدري ما مبرر تحميل أحمد سعيد وزر

"الأكاذيب"، فهو مجرد موظف. لكن أرى أن دور القاعدة الأمريكية في ليبيا في واقعة 67 ينبغي النظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى، ينبغي ألا نبريء أمريكا من استخدام قاعدتها الجوية في ليبيا في هذه الحرب على نحو ما.

الزاوية الثانية، لا أعتقد أن إمكانيات مراقبة نشاطات هذه القاعدة وتحركاتها كانت متاحة تقنيا للدولة الليبية ومؤسساتها المختصة حينها. أرى أنه علينا ترك الأمر معلقا إلى حين إفراج أمريكا عن الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، إذ أنهم لديهم الخبر اليقين.

* http://alwasat.ly/news/opinions/361379?author=1

** http://alwasat.ly/news/opinions/360814?author=1