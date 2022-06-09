ثورة فى الثورة

هذا عنوان كتاب للمؤلف "ريجي دوبريه" أهداه لي أخي فتحي، وقد كان له تأثير مهم في حياتى وانا في ريعان الشباب، ومنه أحببت "غيفارا" الطبيب المناضل اليسارى وانعكس ذلك على ما أقرأ في ذلك الحين، وخلق ذلك صورة مثالية في عقلي عن الإنسان ودوره في الحياة .

ولا شك أن الفضل في ذلك يعود لأخي فتحى الذي يكبرني، فعلاقتي به علاقة صداقة وكأننا توأم.. هو من شجعني على القراءة وعلمني أهمية السؤال ونقد الواقع والتفكير العقلىي، أذكر أنه أهداني كتبا كثيرة أذكر منها كتاب النيهوم "تحية طيبة وبعد" وما تلاه من كتبه، وكنت قد أعجبت بالنيهوم في ذلك الزمن. فقد لفت انتباهى في ما سمي بندوة الفكر الثورىي.. كان محط انتباهي وتقديري لبساطة ملبسه من ناحية وتفكيره الخارج عن المألوف حينها من ناحية أخرى، ومنه ومن غيفارا لاحقا، مع تزامن ذلك مع ظهور موضة "الهيبيز"، صرت أميل إلى التمرد على كل شيء ومنه الكثير من ثقافتنا الموروثه، أما ظاهريا فأصبحت لا احب ارتداء البدل واللباس الرسمي، لأن ارتداءه يشعرني بالحرج وعدم الارتياح، وهو أمر مستمر معي حتى الآن .

يحضرني في هذا السياق ما قاله المفكر إبراهيم البليهى من أن (العقل يحتله الأسبق إليه).. ويفسر هذه المقولة بالقول بأن الغالبية من البشر يبقون على ما هم عليه من الأفكار والمواقف الناتجة عن التنشئة الاجتماعية وأن القلة والنوادر هم فقط من يخترقون ما يسميه البليهي "البرمجة"، أي التنشئة الاجتماعية التي تتم بطريقة آلية ويتشربها الفرد بتلقائية لتبقى تحكم تفكيره ونظرته للحياة طوال عمره، ليس لشيء إلا لأنها كانت الأسبق إليه.. وقد جاهدت كثيرا لأختراق الكثير من تلك "البرمجة" من الناحية الفكرية، ولكن بقيت أشياء حتى الآن .

نعود إلى "ريجى دوبريه Régis Debrayصاحب كتاب "ثورة فى الثورة" فهو الفيلسوف الفرنسي الذي يسميه البعض "المثقف المناضل" الذي جمع بين العلم والفلسفة والنضال وروح التضحية.. كانت له مشاركات إيجابية في مظاهرات عديدة تأييداً لثوار جبهة التحرير الجزائرية قبل أن يغادر إلى أمريكا الجنوبية

وكما أسلفت كان لكتابه "ثورة في الثورة" تاثير على رؤيتى للحياة.. والكتاب عبارة عن حصيلة جلسات نقاش مع فيدبل كاسترو الزعيم الكوبى، وبه محاولة تحديد أسباب الصراع والمباديء التي يجب أن تسود ذلك الصراع .

دوبريه اعتقل في بوليفيا، بعد أن قابل تشي غيفارا الذي قتل أخيراً في حرب التحرير في بوليفيا. وقد حكم على مؤلف "ثورة في الثورة" بالسجن لمدة ثلاثين عاماً بتهمة أنه اشترك في الثورة وعمل مع غيفارا قبل مقتله في بوليفيا، ولكن أفرج عنه لاحقا .

اما بخصوص غيفارا فهذه حوصلة وفكرة عامة عن شخصيته وسيرته، لأني أظن أن الاجيال الحالية لا تعرف عنه الكثير، بل ربما لم تصادف ذكره فيما تسمع أو تقرأ

يعتبر البعض أن آرنستو “تشي” غيفارا Che Guevara) واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ البشرية الحديث، فهو ثوري ارجنتيني المولد؛ طبيب وكاتب وقائد عسكري وشخصية رئيسية في الثورة الكوبية.. كان سريع البديهة، جادأ ويتحمل المسؤولية، ومع هذا كان ودودا ويرى الجوانب الأكثر إشراقا وابتهاجاً في الحياة، ولديه طبيعة مرحة، وربما تأثرت قراراته بالعاطفة، فهو يهتم أكثر بالقيمة المعنوية لمساندة الآخرين، مما يظهر الجانب الإنساني في شخصيته، متواضع وشهرته جاءت بعد مماته .

من أشهر اقواله :

إذا تم فرض شروط غير إنسانية على شخص ولم يتمرد، فسيفقد إنسانيته شيئًا فشيئًا.

الاستغلال الأكثر بشاعة للإنسان هو استغلاله باسم الدين، لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر فى الحياة.

تأثر غيفارا بالأيديولوجية الاشتراكية للزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وكذلك بالفكر الماركسي.. وشارك في العديد من الثورات ضد الاستعمار والظلم، مثل مشاركته في مقاومة الانقلاب العسكري في غواتيمالا 1954م كما انضم إلى الثورة الكوبية، وتمكن في كوبا من تحقيق الانتصار برفقة فيديل كاسترو في عام 1959م حيث تمت الإطاحة بالحكم العسكري بقيادة باتيستا… واصل بعدها غيفارا مشواره بدعم الثورات والحركات التحريرية في فيتنام، والجزائر، وشيلي، وحاول تأسيس الجماعات الثورية في الكونغو، لكنه لم ينجح في ذلك، ولكنه كان المثل الأعلى للثوار فى السلفادور، وغالبية شعوب العالم التى تعارض الظلم...

كان غيفارا يبحث عن الحرية ويحارب الظلم والطغيان في العالم .وكان أسطورة وقدوة، وصفه نيلسون مانديلا بأنه مصدر إلهام لكل إنسان يحب الحرية، ووصفه الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر "غيفارا ليس مجرد إنسان مثقف، إنه أكمل إنسان في عصرنا".