لقطاتٌ لندنية

مرحباً بكم في لندن عاصمة الطلاق في العالم.

هذا ما قالته محاميةٌ، في برنامج إذاعي، للسامعين. وكنتُ من ضمنهم.

من عادة العواصم أن تشتهر بأشياء أخرى مختلفة، تكون باعثة على الانبساط، ومستقطبة لاهتمام السياح والزائرين. اشتهرت روما بكونها مدينة الحب. وأطلق على باريس وصف مدينة النور. ولندن، هي الأخرى، اشتهرت بأشياء كثيرة، كونها مدينة الثقافة والفن والموسيقى والمسرح.. إلخ. لكنّي لم أسمع من قبلُ بكونها عاصمة الطلاق في العالم.

وليس لي إلا الاعتراف بخطئي، كوني لم أنتبه لتلك الحقيقة الواضحة. في حين أن المحامية لم تنسها. لأنها، ببساطة، تعيشها يومياً بحكم مهنتها.

كيف حظيتْ لندن بشرف كونها عاصمة الطلاق في العالم؟ ولماذا يهرعُ إليها أزواجٌ أثرياء من جميع العواصم، بهدف أن يفككوا سريعاً في محاكمها ما بنوه طيلة أعوام من بيوت عُمّرت بحبّ، وزخرت بحياة؟ ولماذا لا يلجؤون مثلاً إلى محاكم في بلدانهم تكفيهم عناء السفر، ودفع تكاليف مكاتب محاماة تعدُّ الأغلى في العالم؟ هذا إضافة إلى ما تنشره وسائل الإعلام البريطانية مما يجري في الجلسات، وما يذاع خلالها من أسرار وفضائح.

وعلى ما يبدو، فإن لندن غير مستاءة إطلاقاً من هذه الشهرة العالمية الغريبة، ويفتخر محاموها وقضاتها بكونها محجاً لكل من يرغب في فصم العلاقة الزوجية، مهما تعقدت السبل.

الغرض من المثول أمام محاكم لندن هو المال. العادة، أن زوجات رجال أثرياء يأتين إلى لندن بهدف الاستيلاء على أكبر نسبة ممكنة من ثروات أزواجهن. وغالباً ما ينجحن في ذلك.

ويعدن إلى بلدانهن، أو يخترن العيش في لندن، وقد تغيرت الأرقام في حساباتهن المصرفية بزيادة عدة أصفار لصالحهن.

مرحبا بكم في لندن، مرّة ثانية.

هذه المرّة، ليس من قاعات مبنى محكمة "أولد بيلي" ذائعة الصيت، بل لننقل لكم وقائع احتفال الشعب البريطاني بالعيد السبعين، لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش البريطاني. شوارع لندن فاضت بحشود بشرية قدمت للمشاركة في الاحتفال، من كل المدن والمناطق، حتى يظن المرء أن لا أحد تغيّب. بحرٌ من أمواج بشرية.

موجة بشرية تلو أخرى. أعلام ترفرف في الشرفات والنوافذ، ومن أعمدة الكهرباء في الشوارع، وموسيقى تصدح من كل مكان، والبرامج في كل القنوات التلفزية البريطانية والأجنبية تحولت إلى قصر باكنغهام، لتنقل وقائع الاحتفال، بأول ملكة بريطانية تتمكن من البقاء في العرش سبعين عاماً.

بعض المواطنين القادمين من أماكن بعيدة، أحضروا معهم خياماً، و نصبوها أمام القصر قبل أيام من الاحتفال، كي يتمكنوا من المشاركة، من الصفوف الأولى، وليتمتعوا برؤية مليكتهم، ربما للمرّة الأخيرة، قبل أن تنتقل إلى العالم الآخر. حبّهم للمملكة ليس نفاقاً ورياءً، بل نابع من عمق التراب والزمان، ومغروس في القلوب والعقول والذاكرات.

جاءوا مهنئين الملكة التي لم يعرفوا غيرها.

مرحبا بكم في لندن، مرّة ثالثة. هذه المرّة من لندن الكبرى، وتحديداً من منطقة "إيست كرويدون -East Croydon"، جنوب شرق لندن، حيث تغيّبت أنا عمداً عن حضور حفل الملكة، وذهبت للقاء صديقي حسن الأمين، لدى عودته من تونس، في زيارة عمل قصيرة. أحضرت معي هدية صغيرة جداً، عبارة عن صندوق ورقي وبداخله قطع شكولاته، كنت أعرف أن حسن يحبّها، وجئت بها خصيصاً لتذكيره بتلك الأيام الخوالي.

"إيست كرويدون" كبرت واتسعت وازدادت عمراناً وسكاناً وثراءً، وصارت مقرّاً لأكبر شركات التقنية، وقبلة لرجال الأعمال. ومن المحتمل أن يتم في المستقبل القريب فصلها عن لندن الكبرى ومنحها وضعية أو صفة مدينة. وأنا، حقيقة، لا يهمني ذلك، بقدر ما يهمّ حسن لأنه يقيم بها.

وما يهمّنا معاً، لحظة التقينا ذلك اليوم التاريخي المحفور في الذاكرة البريطانية، هو التأكد من أن نبضات قلبينا مازالت تواصل عملها بانتظام، وإن كان بسرعة أقل. وأننا، وإن ازداد ثقل حملنا، ما زلنا قادرين على السير معاً، والحديث معاً، والتدخين معاً، والبوح بهمومنا، والضحك على مقالب الزمان وتصاريف أهله.

وليس مهماًّ أن أولادنا كبروا، أو أن بعضهم قد ساح في بلاد الله مغترباً، كما فعلنا نحن. ما يهمّ هو أننا، خلال لقائنا ذلك، كنّا في واقع الأمر نواصل على أقدامنا، ما كنّا بدأناه من مشاوير في غربة جمعتنا منذ عقود ثلاثة وأزيد. وأننا، خلالها، رأينا وعرفنا الكثير، وفقدنا كثيراً.

وأننا نعي تماماً أن تلك الرحلة قد أوشكت على الوصول إلى نهايتها المتوقعة. وأننا سنغادر هذا العالم ونترك آثار خطواتنا في طرقات بلاد جئناها شباباً، وأدركتنا سريعاً فيها الشيخوخة، ولم نجد، بعد تلك السنين الطويلة، ما هاجرنا لأجله، و حلمنا بامتلاكه.