اعرف وطنك

ولدت بعد استقلال ليبيا، وعشت فيها وتعلمت في مدارسها، ما أذكره الآن أننا منذ نعومة أظافرنا كنا نعيش تحت شعار "اعرف وطنك"، وأننا كنا نُدعى الجيل الصاعد، وهذا يعني أنني من الجيل، الذي ولد وتربي تحت علم ونشيد الدولة الليبية.

ومن ذا كنت بالضرورة أحثُ الخطى لمعرفة الوكر الذي هو مسقط رأسي، لكن هذا المسقط أهم ما تعلمت فيه ومنه مبدأ المعرفة، والمعرفة لا وطن لها. في مدارس ليبيا حيث عشت وتعلمت، كانت المناهج المدرسية نهجها المعرفة، وبالتالي الانفتاح منذ السنة الأولى الابتدائية، أما في المرحلة الإعدادية فقد تعلمت على مدرسين عرب من مختلف الأقطار، وبالنسبة للغات الفرنسية والانجليزية، كان المدرسون من فرنسا، وحتى من أمريكا، طبعا المرحلة الأولى من تعليمي كانت فترة العهد الملكي.

خلال الأسبوع الماضى، شاركت في جلسة ثقافية، مع ثلة من المثقفين المصريين، صحبة الأستاذ والخبير في الشئون الدولية محمد الدايري (وزير الخارجية الأسبق)، كانت الجلسة حول ليبيا، تحدث الأستاذ الدايري عن الجانب السياسي، فيما تحدثت عن الجانب الثقافي.

كان مفتتح مشاركتي الورقة التالية:

لا يعرف الكثير من المثقفين بلدانهم، وإن كانوا يدّعون ذلك، من جهة باعتبار معرفة الأنا تكون بمعرفة الآخر، ومن جهة أخرى هم أبناء للنظرية الانثربولوجية، التي كانت حسب نظرة إدوارد سعيد، قد تطورت لدواعي استعمارية، ومن هذا فإنها العلم الذي تعرض لسرير بروكست، ما يستدعي تمطيط هكذا علم، أو تقصيره حسب دواعي الحاجة. وقد لاحظ منظرو ما بعد الاستعمار، مَنْ إدوارد سعيد أحد ثقاتهم، أن هذا العلم حصيلته أسست على تزييف للتاريخ، وتحوير للجغرافيا.

مما جعل ريجيس دوبريه، يرى أن الحدود كانت متاريس الجغرافيا السياسية، التي تضع علامات للعلم ومحددات للثقافة، لا يحيد عنها إلا متى كان علما محضا يتخطى الحدود. فالجغرافيا في هذه الحالة، علم الأرض وتضاريسها، وتوأمها علم التاريخ، ما يعتقد ابن خلدون، أنه علم العمران البشري، الذي على خصام مع السياسة والايدلوجيا، ما يحيكان التاريخ حسب ضرورة ما أو معتقد ما.

لعل ما تقدم يختزله المثل الشعبي الليبي، القائل أن "الدولة أرض والعرب طيور"، وقبل فإن الليبيين يستخدمون مفردة "العرب" في مقابل مفردة "الناس"، وتأويل المثل عندي، أن الدولة تنتمي للجغرافيا في ما الناس التاريخ. لكن جغرافيا الدولة، محصورة في فصيل من علم الجغرافيا الرحب، هو ما يعرف بعلم الجيوسياسي.

وما هو فعل بشري، ويذكر مؤرخون أن الجغرافيا السياسية كما فعل قائد سكران، أو أنها ريشة الفراشة المحكومة، بمصادفات غير علمية، لأنها من فعل البشر، ولهذا اتفق في مرحلة ما بعد الاستعمار، أن تكون الحدود بين الدول كما كانت فترة الاستعمار، ومن هذا تخلقت معضلات عويصة غير قابلة للحل.

وإذا كان الناس "طيورا"، في مقابل أن الدولة "أرض"، فإن التاريخ المتحرك، لا يمكن أن يتطابق، وسكون الجغرافيا، ومن ذا قد يشترك الناس في التاريخ، وهم في اللحظة لا يشتركون في الجغرافيا السياسية، التي لا يعرفها "أبو زيد الهلالي"، فيتنقل كيفما ومتى شاء في الجغرافيا / الطبيعة في الشمال الإفريقي، وهو السر المدفون، فالذاكرة الموشومة، بين "الناس الطيور".

مما يقشع عن الثقافة الوقوع في أسر الحدود، ولأن الثقافة نتاج الناس والناس طيور، فهي في المحصلة جذرها تاريخي، ووسيلتها لسان ذو أبجد مشترك كناقل، فالتاريخ، حسب المثالية الألمانية، اللغة فيه منزلة الوجود، حصان "أبوزيد الهلالي"، لغة مشتركة واحدة متنوعة بلهجاتها.

وعودا على بدء، حصان "أبو زيد الهلالي" في جغرافيا الشمال الأفريقي/مصروالمغرب العربي، لا تعيقه تضاريس طبيعية، حتى الصحراء توفر له جزرا ماؤها في داخلها، كتصوير توينبي للواحة في بحر الرمال، فتكون مستراح السواح، ومنازل المهاجر حتى يستقر.

ثم إن البحر المتوسط بساط الريح، سهل التنقل، كأداة الوصل في الشبكة العنكبوتية، ما تربط قارة الشمال الأفريقي بقارة الشمال، أوروبا، وذلك ما فعله بحر الرمال، مع قارة الجنوب، أفريقيا.

وفي هذا الحال الثقافة، منتوج الناس الطيور، تطير مع الناس، ولا تسكن على الأرض، كما الدولة، ومعنى هذا أن الطريق سالك وآمن، واللغة مشتركة، في تضاريس شمال أفريقيا، لمن استطاع إليه سبيلا، فالتنقل والهجرة ميسرة، حيث لم يكن ثمة حدود، ولا جوازات سفرحتى القرن العشرين، وهناك انسياب حتى الساعة، لمن يبتعد عن المسالك الرسمية، ولهذا المغربي في المشرق العربي، اسم يحمله كل قادم من غرب، فيما يشيع في المغرب العربي اسم المصري، للقادم من الشرق.