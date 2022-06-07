عودة الصورة وصورة المستقبل

أثارت مقالة الصديق، جمعة أبو كليب: "إبليس ولا إدريس" المنشورة ببوابة الوسط، شجونا أخرى حيال شخصية مؤسس ليبيا الحديثة، السيد إرديس السنوسي، وحيال تلك المرحلة التي أدارت فيها بعض النخب ظهرها للملك مثلما أدار ظهره للتاج وغادر البلد يائسا، أو متفائلا بالشبان الذين ورثوه.

يذكر جمعة أنه من مواليد جيل الاستقلال "يوم ولدتُ، على يدي قابلة في السبيتار الكبير، بشارع الزاوية عام 1952، كانت ليبيا تحتفل بالذكرى الأولى لجلوس الملك إدريس على عرش الدولة الجديدة، المسماة المملكة الليبية المتحدة. ولم تكن تلك الدولة تملك من مقومات الحياة إلا النزر اليسير".

ومفارقا ونادرا ما يكون عمر مواطن أو كاتب من عمر دولته الوطنية تقريبا، فهذا ليس متاحا دائما، يتذكر جمعة كيف أن زميلا في المرحلة الابتدائية علمه كيف يرسم صورة الملك، وأول محاولة له لرسم الصورة على الرصيف.

ولصورة الملك التي كانت تعلقها أمي داخل صندوقها الخشبي شجن خاص، فأنا بدوري أتذكر بعد تلك الحادثة بستين سنة تقريبا، العام 2011، كيف شاهدت معلمة في درنة تعلم تلاميذها رسم صورة الملك، وكيف شاهدت أحد طلاب قسم الفنون الجميلة في كلية العمارة بدرنة يرسم الصورة على أحد الجدران، وبين هذين المشهدين ستة عقود حدث فيها الكثير، واكتظت شوارع البلد وطرقه بصور الجنرال وحده، لكن ما يعنيني إلحاح عودة المشهد وعودة الصورة، ولماذا؟ ويغريني أن أروي حكاية تتضمن خرافة جميلة تتعلق أيضا بهذه الصورة.

حدثني مرة صهري الحاج عيسى عبد العالي حكاية مشوقة، وصهري كان شرطيا في القوات المتحركة ومحبا للملك إدريس السنوسي وكثيرا ما يتحدث عن تلك الفترة بشجن، أما الحكاية فتقول أنهم كانوا، أواخر التسعينيات من القرن الماضي، جالسين في جاراج الشرطة بمدينة البيضاء، ومعهم الشيخ الشهير علي بوغنيوة البرعصي، وهو شاعر شعبي ضليع معروف بسرعة بديهته وبروح الفكاهة، وطلبوا منه في تلك الظهيرة أن يرمي (التاقزة)، والتاقزة مجموعة من الأحجار وأشياء أخرى يحتفظ بها في جرابه ويلقيها على الأرض ويقرأ من خلال توزيعها بعض الحدوس المستقبلية، ورماها أكثر من مرة كما يقول صهري وتحدث عن أشياء عادية قد تحصل، وفي آخر رمية حدق فيها طويلا وقال: الملك إدريس سيعود إلى ليبيا ويجول في شوارعها، أو كما قال حرفيا (كيلي م الملك إدريس إنْ يدهور في ليبيا من جديد) وعند هذا الحد، قال صهري، نهضنا وقلنا له الملك تحت التراب والحجارة، وأحسسنا أن الشيخ بدأ يخرف. يقول صهري: ولكن حين رأيت بعد الثورة صورة الملك في كل مكان، وملصقة على الزجاج الخلفي للسيارات وهي تتنقل في الشوارع، عدت بذاكرتي لتلك الحادثة ولحديث التاقزة. وبالطبع لم تتنبأ مجموعة أحجار بهذا الحدث مثلما لم يتنبأ كل المحللين الاستراتجيين الذين رسموا سيناريوهات عدة لمستقبل ليبيا.

غير أن الحاج بوغنيوة، العاشق للملك حد الورع، عبّر عن رغبة في داخله حتى وإن بدت مستحيلة، وهاجس معرفة الغيب أو الاطلاع على المستقبل رافق الإنسان في كل زمان ومكان، واستخدم طقوسا عدة لتلبية هذه الرغبة حتى تحولت إلى مهنة: النجوم أو الأحجار أو لعبة الورق أو فناجين القهوة أو عظام الماشية أو (الشبر) أو الأبراج، وغيرها من الوسائل التي يبتكرها المسترزقون من هذا الهاجس الإنساني كمصدر للنفوذ وللرزق.

فما عبر عنه بو غنيوة رغبة دفينة في داخله لحدوث أمر مستحيل، وبعد الثورة اكتشفنا أن هذه الرغبة المسكوت عنها عارمة ومنتشرة في كثير من بقاع ليبيا، حيث بمجرد اندلاع الثورة الشعبية عاد العلم الملكي والنشيد الملكي وصور الملك لتنتشر في كل مدينة وقرية خرجت عن سيطرة النظام، لتصبح أكسسوار الثورة التي قرر تيار اللاوعي أو الوعي فيها العودة إلى آخر شرعية دستورية، أو إلى اليوم السابق ليوم الانقلاب، أو لآخر ذكرى طيبة يحتفظون بها في ذاكرتهم السياسية، ومهما كانت الأسباب عبّر هذا الاكسسوار في الواقع عن مطلب شعبي أو رغبة، لن أقول شاملة ولكن بين شرائح ومناطق واسعة من سكان ليبيا، لأن من يتوه في الطريق عادة يعود للنقطة التي ضل فيها الطريق كي يحدد من جديد خارطة سيره.

لكن من تصدروا المشهد في الداخل أو من تدخلوا فيه من الخارج تجاوزوا هذه الرغبة التي عبرت عنها مشهدية ثورة فبراير والسيميوطيقيا لغة، وأصبحوا يبتكرون سيناريوهات مختلفة للمستقبل، ولو حصل وقتها استفتاء على العودة إلى دستور الاستقلال لتحصل على الأغلبية، لكن الشعب، أو معظمه، استمتع بفكرة جمال التمرد على نظام أحس في وقت ما أن إسقاطه مستحيل لو لم تتغير المعادلات في العالم والمنطقة، وفي الميادين عبر في أيام معدودة عن مكابيته التي حبسها أربعة عقود، وأحيانا كان التعبير حادا وغاضبا جدا.

بالعودة إلى المقالة المذكورة وتبديل لقب الشريف للملك بصفة إبليس التي أشار إليها جمعة عبر سرد وقائع سيرة، فإن هذه الصفة التي أسبغت عليه بقسوة لم تكن بسبب فساد في الداخل أو قمع أو عنف داخلي، ولكن لأن شخصية الملك لم تشبع عند البعض هوسهم بالقومية الصادحة والشعارات الكبرى التي رافقت نشوة التخلص من الاستعمار في المنطقة آنذاك.

وكانت القومية والوحدة العربية والاشتراكية وتحرير فلسطين على رأسها، وكما قال أدريان بيلت "فإن الملك لم يكن يرغب في أن يحمل شعبه المرهق كل هذه الوتيرة العالية من الشعارات.

تصادم السنوسي ومشروعه مع ذلك الضجيج الذي كان موضة في بقاع كثيرة من العالم الذي بدأت تندمج طلائعه مع السرديات الكبرى، وتصبو سياساته نحو التحالفات الواسعة، خصوصا منطقتنا العربية التي رزحت دويلاتها قرونا تحت نير الاستعمار التركي، ثم الاستعمار الغربي، وكان الولع بالقومية ردة فعل انفعالية على تلك الحقب الطويلة من التبعية. ولم يكن الملك ونظامه قادرا على مجاراة هذا الهيجان الذي يعم المنطقة، بحكم سنه، وبحكم تحديد مسؤوليته تجاه هذا الجزء من العالم، الذي ناضل من أجله سياسيا وعسكريا نصف قرن، وشاهد عن كثب معاناة سكانه من الجوع والمرض والتنكيل.

ورغم ذلك لم ينقطع الود بين الملك المخلص لليبيا وبين جمال عبدالناصر زعيم القومية المتشدد آنذاك، وما حصل بعد حرب الـ67 وأكاذيب أحمد سعيد حيال دور القواعد في ليبيا في هذه الحرب، كانت القشة التي قصمت ظهر الملك ونظامه الناشز عن أحلام الشباب وموضة العصر، وأصبح بالنسبة لمن وصفوه بهذا الوصف القاسي لا يتماشى مع مزاج المرحلة. وكما يقول أحدهم إن دعاء "إبليس ولا إدريس" هو الدعاء الليبي الوحيد الذي أستجيب له حرفيا.

وكانت عودة صوره وديكور مرحلته، بعد إسقاط النظام السابق، محاولة للاعتذار منه تأخرت كثيرا، لأن النظام السابق وضع البلد في مسار عدمي لا تنفع معه العودة إلى الخلف ولا القفز إلى المستقبل. وسنقطع زمنا ليس قصيرا كي يعود التاريخ في ليبيا إلى رشده، ونتلخص من كل الأبالسة الذين يعيثون فينا خرابا.

قرأتُ حول السيد السنوسي الكثير مما كتب، بفرط حب أو فرط حقد، وكانت دائما تغيب حقيقة هذا الرجل الذي لا تحتاج الكتابة عنه كرمز تاريخي لأي من العاطفتين، فالموضوعية والحياد ثعطيانه حقه، ولم أفهم هذا الرجل جيدا إلا حين قرأت كتاب أدريان بيلت (ليبيا والأمم المتحدة) الذي كان يرصد فيه كل الوقائع والجدالات التي حدثت في العامين اللذين منحتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة له ولفريقه كي ينجزوا استحقاقات أول دولة تمنحها الأمم المتحدة الناشئة استقلالها، ومثلما انجز بيلت مهمته بحياد.

دبج هذا المرجع المهم بحياد وحرفية مؤرخ ومحلل سياسي، ورغم أن الكتاب لم يكن حول السنوسي، لكنه أعطى شخصية الملك المركزية في تلك المرحلة الصعبة حقها دون تأثير أي عواطف، مثلما تحدث عن شخصيات أخرى كانت ركيزة نجاح مهمته، مؤكدا في أكثر من مكان أن شخصية السيد إدريس كانت هي القطب الوحيد الذي يتفق حوله الليبيون أو معظمهم، وتتفق حوله الأقاليم الثلاثة بكل تناقضاتها، وكان ضمانة وحدة الكيان فعلا، وذكر في أمكنة مختلفة أنه كان العامل الأهم في نجاح مهمة المبعوث الدولي، كما وصفه مرات عديدة، وفي كل لقاء بينهما، بأنه يمثل الحكمة والحنكة، وكلما واجهه انسداد في المهمة، يستقل طائرة الأمم المتحدة صوب بنغازي ليعود غالبا بالحل.

بعد 18 عاما يتنحي الملك عن العرش ويحل محله العسكر، ويتوقف تاريخ المملكة ليبدأ زمن الجمهورية بكل تقلباته، ثم تحدث ثورة فبراير ويتوه الليبيون من جديد، ولن يجدوا ما يجمعهم مرة أخرى سوى ذكريات المملكة والملك الذي عاد زعيما لثورة شعبية دون زعماء.

وكم نحتاج إلى تثبيت الكثير من الشخصيات الوطنية المؤسسة لهذا الكيان أو المؤثرة فيه في خيال وذهن الأجيال القادمة، لأن مثل هذه الذاكرة تعزز الإحساس بالهوية والانتماء، وتمنح الأجيال الثقة في نفسها ومصدر إلهامها.

وربما هذا القصور، او الجحود، ما جعل الكاتب جمعة بوكليب يذكر بحس من الوجع أنه "في يوم 25 مايو 2022، مرّت الذكرى التاسعة والثلاثون لوفاته. ولولا قيام البعض بالإشارة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي ما كنتُ انتبهت لمرورها.".