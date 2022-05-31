الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

محمد شرف الدين الممثل والمخرج المسرحي، من الرواد الذين أبدعوا في مجالهم، في أصعب وأحلك حال، ذات مرة في حوار معه، ذكر لي أنه كان يتابع ندوة الفكر الثوري – عقدت عقب انقلاب سبتمبر 1969م مباشرة من قبل قائد الانقلاب وزملائه-، حين سمع رئيس الندوة ورئيس مجلس قيادة الثورة!، يصرخ في جمهور الحضور بمسرح الكشاف، حين حدث هرج ومرج في القاعة "انضبطوا شنو تسحابوا انفسكم في مسرح". قال على عجل ذهبت مهرولا إلى مسرح الكشاف، كنت غضبا مغتاضا وفاقد الميزان، لما وصلت هناك لم أجد الثقافة، وجدت مثقفي البلاد، لكن وجدت الثقافة دون أم ولا أب، في مسرح الكشاف، في ندوة الفكر الثوري.

عدت إلى بيتي كالإنسان المقهور، المغلوب على أمره، منذئذ وحتى هذه اللحظة. كان اللقاء في أول سبعينيات القرن الماضى، ولم أنس ما خبرني به الفنان محمد شرف الدين عليه الرحمة، لأنني عشت مفاعيله خلال ما مضى من العمر.

دار الكتب الوطنية مغلقة منذ سنوات، تحت حجة الصيانة، مهملة وتتحول إلى خرابة، وهي مركز رئيس لكل بلاد، حيث يودع فيها كل ما تنتج البلاد في العلوم والفنون والآداب، ومن هناك تمنح براءة اختراع أو مقطوعة موسيقية، أو كشف علمي، وطبعا تمنح الكتب رقم الإيداع... لكن هذه الدار، دون أم وبالتالي لا أب لها. هذا نموذج من نماذج مماثلة، تكاد تطال كل ما له علاقة بالثقافة.

ما الثقافة التي دون أم ولا أب؟، الثقافة أولا وأخيرا هي الحياة الاجتماعية، وهي محمول ما ينتجه الاجتماع البشري، من سلوك، وسبل وطرق للمعيش، ومعارف وتصورات، سواء كانت مدونة أم شفهية. ولهذا نجد كل جماعة بشرية، حريصة على تراثها، وكي ما تحافظ عليه، تنقله إلى الأجيال كي تستمر الحياة، ومن هذا الثقافة ضرورة وليست ترفا. وأنا أكتب هذه البديهيات، لأن المجتمعات في المحن، أول ما تفقد توازنها واستقرارها، فتتشتت ويتشتت ذهنها، فيغيب عقلها وتذهب ريحها، وأول ما لا تعد تدركه البديهيات.

وما أيقظ بديهتي وأخرجني من الاعتياد: فوز رواية محمد النعاس "خبزعلى طاولة الخال ميلاد"، بالجائزة الأولى للبوكر2022م. هذا الفوز لقي ترحيبا مضطردا وغير مسبوق، تجاه عمل إبداعي، ندر أن يلقي مثله بهذا الحجم، ليس في ليبيا بل وفي أي بلاد.

وأثار شيئا من الجدل، ما يمكن اعتباره بسهولة، جاء تحت شعار الرأي والرأي الآخر، وإن غالى أحدهم ضد أو مع، فذا من طبائع الأمور. لكن الصبغة القوية الصارخة احتفائية، وأعتقد أن هذا يبرز جانبا سيكلوجيا اجتماعيا للفرح بالفوز، حتى ظهر جمهور الرواية كما جمهور كرة، والمفارقة أن ذا يحصل حيث الثقافة دون أم وبالتالي لا أب.

وكأن حال الليبيين في هذه اللحظة، أن الإنجاز الحقيقي أن تنجح في مهمتك وعملك، وأن الروائي (محمد النعاس) قد فعل ذلك، واخترق مسألة التأجيل والرهان (على ادبيبة، السراج، وباشا أغا، الثني)، ونبه إلى أن حياة الفرد، بل حتى الجماعة، ليست مسألة حكومية، حيث اعتاد الليبيون على القطاع العام والجمعيات الاستهلاكية. وما حدث من جهة أخرى، كما عبر عنه البعض، فرحة في زمن الإحباطات والإخفاقات، لكن حتى وإن كان كذلك، فإنه نتاج جهد ومثابرة، لاعتبار أنه بالإمكان أبدع مما كان.

وفي هذا الخصوص، هناك أفكار بحاجة إلى مبادرات عملية، ومن يكون رأس مبادرة ما، هو من يجب أن يعمل من أجل تحققها، فلم تذهب فكرة هباء وراءها إرادة وعمل مثابر. ومن هذه المبادرات، ما جاء على حائط في الفيس بوك، أو من خلال التواصل الشخصي، ومنها:

ما كتب على حائطه بالفيس بوك، الأستاذ محمد الشكري المثقف المعروف، المختص في الشأن المالي والاقتصادي:

• نداء لمشروع إنشاء دار للثقافة بطرابلس

"تعتبر دور الثقافة، المعلم الرئيسي الذي تتزين به خواصر العواصم، وتتباهى به الشعوب المتمدنة، لما للثقافة من دور أساسي، في تشكيل الوعي المجتمعي المستنير، الذي تستطيع به التعامل مع واقعها واستشراف مستقبلها، بحكمة ومسئولية اقتدار. وتبدو اليوم الحاجة ملحة لتبني مشروع دار للثقافة بطرابلس، وفي أهم مواقع المدينة وأجملها، وذلك باختيار موقع الكلية العسكرية للبنات، لإنشاء هذا المعلم الحضاري، الذي سيزيدها بهاء وجمالاً.

سيكون هذا المعلم -بإذن الله - براحاً يضم المثقفين، والكتاب والأدباء والشعراء والفنانين، وسيحوي قاعات للمسرح، المحاضرات، معارض للفنانين ومتاحف، ومكتبة تزخر بتراث الفكر الإنساني، ومساحات للأنشطة الترفيهية المرتبطة بها.

إننا ندعو كافة المهتمين بهذا الشأن، لتبني هذه الفكرة وتكثيف الجهود لتحقيق هذا الإنجاز / الحلم، وكبداية علينا تشكيل فريق عمل، تكون مهمته الاتصال بالمسئولين ورجال الأعمال، وكل من له القدرات الفنية والمالية والتنظيمية، وتحديد الآليات المطلوبة، لتجسيد هذه الفكرة الحضارية".

ومثلا في ما يخص مقرا لمشروع دار للثقافة ببنغازي مثلا، أقترح صومعة القمح المعروفة بـ السيلس"، والصومعة مبنى عمره طويل، لكن صلب وقوي حتى الساعة، وموقعه مثالي، حيث تقع عند مدينة بنغازي الرياضية، بأهم شارع في المدينة: شارع الاستقلال.

كذلك كتب لي الأستاذ مجدي زادة المثقف المعروف، ومحرر العقود، ما فحواه أنه يطرح مبادرة لأجل الإعلان عن مسابقة ثقافية، للقصة القصيرة، وطلب منى مقترحات في الخصوص. وحظيت المبادرة باهتمامي، وقد كتبت له بعض المقترحات في الخصوص، لكن أهم ما كتبت له أن يكون بصفته صاحب المبادرة، العامل الرئيس لأجل أن ترى النور.

وبهكذا مبادرات يكون للثقافة أم هي ليبيا، وأب هم جمع من أبنائها