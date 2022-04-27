كُل عام ونحنُ بخير

" أصْبَحْ وامْسَى وقول فِكْنّا شر ما في الغيب"، هذه دعوة أمي المفضلة، كلما أشرقت شمسُ نهار جديد. كنتُ أسمعها ترددها مذ كنتُ صبياً. ولكنّي لم أدرك عمق معناها إلاّ في ما بعد، وفي مرحلة متقدمة من عمري.

الغيبُ يعني المجهول. ما لا نعلمُ ونخاف. وما نخافه في ليبيا هو أن تندلع حربٌ جديدة، كحلّ أخير للأزمة المستعصية الحالية حول رئاسة الحكومة.

الحروبُ عموماً أسوأ الشرور. والأهليةُ منها خصوصاً أبغضها. والعربُ قديماً أطلقوا على الحرب اسم الكريهة، وصدقوا. ونحن الليبيين اكتوينا بنارها طيلة سنوات، أحالت، خلالها، حياتنا إلى جحيم لا يطاق، وقضتْ على خيرة شبابنا ورجالنا، وكسرتْ في قلوبنا ما حملنا من أحلام وآمال. وعرفنا، من خلال معاناتنا وعذابنا، معنى نعمتي السلام والاستقرار حين افتقدناهما فجأة، والقنابل والقذائف تساقط علينا ومن حولنا. ودعونا الله، في السرّ والعلانية، أن يعيد إلينا ما سُرق من حياتنا ونفوسنا من طمأنينة. واحترنا حتى صرنا كأيتام على موائد لئام. وضاقت بنا دنيا الله الفسيحة في وطننا، حتى أضحت في حجم حبة كزبرة، أو أقل.

كل عام وأنتم جميعاً بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ما ورد أعلاه، لا يشي، حقيقة، بأن بعده ستأتي مباشرة تهنئة بالعيد، كان من المنطق أن تحظى بالألوية. لكنَّ الخوف مما يخبئه لنا الغيبُ، جعل التهنئة العيدية تتأخر قليلاً، لأن في النفس خشيةَ مما نراه يتجمّع في صحو سمائنا من غيوم غير صديقة. كادت تنسيني قرب إطلالة العيد.

ولو كان الخير يُباع في الأسواق لكنتُ أوصيتُ بني وطني بالمسارعة بشراء كل ما توفر منه، وتخزينه في بيوتهم وفي قلوبهم، لأننا جميعاً في أمسّ الحاجة إليه، وخاصة خلال هذه الفترة، والبنادق مرفوعة عالياً، وتشحذ الحراب استعداداً، في كل المحاور.

وللأسف الشديد، فإن الأسواق، على اختلافها أينما كانت، لا تبيع الخيرَ ولا السلام أو الاستقرار. لأنها ليست سلعاً، بل مفاهيم إنسانية مجردة، بدلالات تعارف عليها البشر، وحظيت باحترامهم حتى تحوّلت إلى قيم نبيلة يسعون إلى تحقيقها في مجتمعاتهم. وبدونها لا يتحقق عمران، ولا يتوفر لحياة ازدهار.

مرّة أخرى: كل عام وأنتم جميعاً بخير.

لكن هل يحقّ لنا الاقتداء بنصيحة السيد المسيح عليه السلام، بأن نديرخدّنا الأيسر لمن ظل يصفعنا، بقسوة وبلا رحمة، على خدنا الأيمن لأعوام مديدة؟ وبصراحة: حين نقول كل عام وأنتم جميعاً بخير، هل نقصد بأن تطال تلك الدعوة الإنسانية النبيلة حتى أولئك الذين سرقوا منّا الخير، وكانوا السبب وراء ما حدث ويحدث لنا من معاناة؟

هل يعقل ذلك؟

وهل تسامحنا معهم سوف يغيّرهم، ويبذر الحُبَّ والخيرَ في قلوبهم بدل ما احتوته من شرور؟ أو على الأقل، يجعلهم يفكرون في الجرائم التي اقترفوها ضد أهلهم ووطنهم؟

أنا شخصياً لا أستطيع الجزم بشيء، لعجزي عن تقديم فتوى في الأمر، بدعوى عدم التخصص. لكنّي، في ذات الوقت، واقع بين خيارين. أولهما، يجسده مثل شعبي يقول: "اللي يعضّك يفكرك في سنونك." وثانيهما، أن أدعو الله لهم بالهداية. على أمل أن تلقى دعوتي استجابة من عنده تعالى، ويهديهم إلى طريق السلام، ويبعد بهم عن طريق الحروب.

هل هو الصفح والغفران والتسامح؟

لا معنى للصفح والغفران والتسامح إن لم يُخلص المعتدي في ندمه، ويعترف بذنبه، ويعجل بتوبته. والمعتدون على حياتنا بالإثم والعدوان، منذ عام 2011، لم يبن منهم، حتى الآن، ندمُ. ولم تبدر، من جهتهم، إشارةُ اعتراف بذنب. وما زالوا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، في غيّهم يعمهون، ويهددون حياتنا، ويسرقون هناءنا، ويحولون بيننا وبين وطننا المأمول والمنشود. فمن أين للهداية أن تجد طريقاً إلى قلوبهم؟ وكيف لنا أن نعفو ونصفح عنهم؟

لذلك، وإلى حين تغير الحال، سأحاول تعديل صياغة التهنئة بالعيد سالفة الذكر، لتخُصَّ المُعتدى عليهم، وتستثني المعتدين، وتصبح كالتالي: كل عام ونحن بخير.