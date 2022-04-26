جنون الأمن!

باتت البلدان الأكثر تقدما، بلدان التقنية في العصر السبراني، مهددة صبح مساء، كما تروج ايديولوجيا وإعلاميا، حتى أنها عادت القهقرى لحماية نفسها إلى العصور الوسطى فاستعارت منها الأسوار. بلدان كثيرة على رأسها الولايات المتحدة وفي أسفلها بلاد اليهود إسرائيل، جميعها دول مسورة، بالحديد الصلب والاسمنت المسلح.



بلدان مهمة الدولة الأساس فيها الدفاع، مما يعني الاستعداد لحرب ممكنة، ولأجل هذه الحرب، التي ستخاض يوما ما، لابد أن تدجج بالسلاح. ومنذ نجازاكي وهيروشيما، والتعبئة السلاح نووية واستراتيجيته توازن الرعب، ما لم يفد خلال الحرب الباردة، في تحصين امبراطورية الاتحاد السوفيتتي، ما أصيب بالترهل فالموت بالسكتة القلبية. ولم ينجح أيضا في إبعاد الحرب عن أوروبا، حيث أعادت روسيا النووية، باجتياحها جارتها أوكرانيا بدواعٍ أمنية، الحرب الى القارة العجوز، قارة الحروب الكبرى. باعتبار"أن التعبئة ضد العدو، تشكل حافزا قويا للإنتاج والاستخدام، وتضمن مستوى مرتفعا للحياة" حسب هاربرت ماركوز.



هكذا غدت الدولة القومية، دولة حرب في صيغة الاستعداد لها. وبالتالي فإن للرأسمالية المنتجة للسلاح، الصوت الأعلى أيضا عند السلم، المشحون بروح الدفاع، والخوف على الأمن القومي، فتكون ميزانية السلاح في ازدياد مضطرد. وهذه الدولة المدججة بالسلاح حتى درجة النووي، في القرن الحادي والعشرين، تتحصن بأسوار العصور الوسطى، في مواجهة

التهديد الديمُغرافي، من خلال ما يدعى بالهجرة غير الشرعية، والإرهاب الدولي. وهذا مما جعل ماكرون الرئيس الفرنسي مثلا، يجنح أثناء الانتخابات، نحو اليمين المتطرف، فساهم وهو يعمل على استقطابه في تقويته، ويرى بعض المتابعين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن الحرب الروسية في أوكرانيا، ساهمت في حصوله للمرة الثانية على رئاسة البلاد.



دولة حرب النجوم الدولة المهددة، التي الأمن فيها المهمة الرئيسة، ما يوظف كل المجتمع لها، فتشحن الميديا المجتمع، وتتعهد السينما بترويج البطل المقاتل، فيكون النموذج المحارب في كل الأحوال، وحتى النشيد القومي، ما يكون دائما مضمونه الإشادة بالدولة المحاربة، وبالأفراد الذين يذوذون عنها. فأيديولوجيا هذه الدولة الحرب، ما خلال القرن العشرين، تجسدت في حربين كبريين وبعدهما الحرب الباردة، ما كانت ساخنة عبر الحروب بالوكالة.



الحرب بالوكالة، قامت بتصدير الحرب إلى دول المستعمرات السابقة وما في حكمها، وبتصدير السلاح وتجريبه في تلك الحروب، ما أخذت فترة ما بعد الحرب الكبرى الثانية، صيغة حرب أيديولوجية، بين رؤى المعسكرين الغربي والشرقي، وقد دفعت تلك المجتمعات البديلة، من خلال تلك الحروب بالوكالة ثمنا غاليا، ومازالت حتى اللحظة، تدفع ذلكم الثمن المتفاقم، وتخوض تلك الحرب.

إذا لقد كانت هذه الدول ومازالت دول حرب، بداعي مبرز ولا شك فيه، المحافظة على أمن الدولة. وكما أن دول المركز في العالم دول حرب، فقد عملت على نقل جنون الأمن، إلى غيرها من دول العالم، خاصة المستعمرات السابقة. فأمست الدولة مؤسسة أمنية، تحشد كل وسائلها، لاعتبار أن العدو على الأبواب، وغدت الحدود هذه الأبواب. وفي داخل الدولة الأمنية تلك، تقوم السلطة الحاكمة، باعتبار كل ما يهددها، يهدد أمن الدولة، وتلك السلطة هي من بيدها ميزان وقانون أمن الدولة. ولدواعٍ أمنية، فإن شعار الدولة تلك: إن لم يكن لديك عدو فاصنعه، لأنه من دواعي المحافظة على الدولة، ما لو كانت مهددة، فستكون في حالة تأهب دائما، للحرب والعدوان الممكنين.



دولة جنون الأمن، تروج للخوف وتختلقه، فهو ما يقوي السلطة الحاكمة في هذه الدولة، وفي "البلدان النامية، فإن هذه الدولة على وشك الاستسلام، إما لشكل جديد من الاستعمار الجديد، وما أكثر أنواع الاستعمار، وإما لنظام من التراكم البدائي، ذي طابع إرهابي، بهذا القدر أو ذاك"، كما يزعم هاربرت ماركوز في كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد)، الصادر منذ أكثر من نصف قرن.



إن أية مقاربة للأحداث اليوم، تبين أن أوروبا أيضا، باتت قارة حرب وهجرة، وأنها كمركز للعالم حتى الساعة، تهدد العالم على الأقل بحروب اقتصادية، وهي أقسى وأكثر عنفا. ومن هذا فإن الدول النامية، ليست مهددة بنوع من الاستعمار الجديد، فالحرب الاقتصادية، مضافة إلى مفاعيل الأوزن والكورونا، كافية بضربة لا حد لها. وإذ الحروب الأهلية، تجتاح بعض من تلك البلدان، فإنني أظن أن العالم الذي يتقلب ولا يتغير، قادم على مرحلة أخطر: محلك سر.