أول مجموعة تُسمى بمطلع قصيدة

كثيرا ما أعتبر المثقفين والكُتاب الذين خرجوا من السجن في مارس 1988 الجيل السابق لي: أحمد الفيتوري، إدريس ابن الطيب، إدريس المسماري، محمد الفقيه صالح، عمر الككلي، رجب الهنيد، السنوسي حبيب، أحمد بللو، رضا بن موسى، منصور بوشناف، فتحي نصيب، جابر العبيدي، محمد المالكي، وهنا أذكر الأسماء التي تعرفت عليها في الحراك الثقافي واحتككت بها، بل انتميت إليها، الفارق بين عمري وأعمارهم لا يتجاوز ثماني سنوات، وفي الحقيقة نحن من نفس الجيل.

لكن دائما للسجن تقويمه الخاص، وزمنه الخاص، فهم قضوا من 10 إلى 15 سنة في مكان معزول عمل القائمون عليه على عزلهم عن الزمن أيضا، ورغم أني عشت هذا العقد مزامنا لهم إلا أن إبعادهم عن المشهد والحياة جعلهم الجيل المبعد عن الحراك الثقافي، الذي شكل تعرفي عليه نقلة مهمة لي على كل المستويات.

يرصد الكاتب عمر الككلي طبيعة هذا الزمن بدقة وعمق في كتابه سجنيات، مثلما تطرق له الكاتب أحمد الفيتوري في كثير من مقالاته السيرية، وكنا في الخارج نعيش زمنا وهم خلف الجدران يعيشون زمنا مختلفا، ما يجعلهم جيلا سابقا لجيل تزامن معهم، وجيلا لاحقا لجيل فُصلوا عنه، وكأن جسورا من ضفة إلى أخرى تُهدم.

في يوم مختلف قرر السجان أن يخرج مسجونيه وسط احتفال استعراضي، وكأنه يقوم بثورة على نظام سابق، وكأنه يثور على نفسه، لم يكن الواعز تبكيت ضمير أو عودة وعي أو يقظة منتصف العمر، لكن السجان حين تأكد أنه أرسى قواعد نظامه، وأحاط نفسه بدوائر أمنية صارمة، وكبر أولاده وأصبحوا على رأس هذه الكتائب، ونشر المثابات في مدن وقرى وكل مؤسسات البلد، وملأ الوسط الثقافي بالأدعياء معتنقي هرطقاته، ومكّنهم من المؤسسات الثقافية والإعلامية، ومن الجامعات، ومن المراكز الثقافية داخل وخارح ليبيا، أصبح مطمئنا لهيمنة الرأي الواحد، وللتحكم في الرأي العام الذي أصبح بلون واحد مثل راية الدولة.

كان هو يمتطي الجرافة التي تهدم رمزيا مدخل السجن، وكان السجناء في الباحة تائهين مثل الأشباح تحت ضوء ساطع حرموا منه لسنوات طويلة مازالوا يحاولون التكيف معه بعيون نصف مفتوحة، ولسان حاله يقول أنا آلهة الضوء حرمتكم منه لسنين وها إني أعيدكم له شرط أن تتخلوا عن كل ما يتعلق بالضوء، وكل مجازاته المزعجة، مثل التنوير أو الاستنارة أو الضوء الذي في آخر النفق، لأني حولت ليبيا إلى نفق قبو مسدود لا ضوء في نهايته شبيه بالأقبية التي أخرجكم منها.

كانت المؤثرات الصوتية تصاحب سجانا يثور على نفسه، ويخلع عباءته في مقره المحروس بالكتائب، ويأتي كمحرر على أنغام أنشودة أصبح الصبح، القصيدة التي كتبها الشاعر محمد الفيتوري منفعلا بتأسيس الوحدة الأفريقية، وأختارها مستشارو القذافي؛ من قبعات الخيمة ومهندسي ذوقه الموسيقي، لتصاحب هذا الاحتفال الاستعراضي المضحك، الذي يلعب فيه العقيد دورين متناقضين (السجان والمحرر).

بينما حاشيته المتورطة في هذه المفارقة كانت تتمنى الإعدام لهؤلاء المزعجين، لأن إحساسا يؤرقهم، بحكم احتكاكهم بهم، بكون هؤلاء المحرَّرين عنيدين ولن يصمتوا، ويعرفون أنهم ــ رغم ما تعرضوا له من قسوة ــ لم يبرأوا بعد من حب وطنهم، ومن اتخاذهم الثقافة والنقد والرأي كطريقة حياة، والشغف بالحرية هويةً.

يذكر القاص، وسجين الرأي السابق، عمر الككلي، في منشور على صفحته، بتاريخ 3 مارس 2022 ، وبعد 34 سنة من هذا الإفراج ما يلي "بعد عصر يوم 2 مارس 1988، جمعونا في الساحة للاستماع إلى خطاب معمر القذافي بمناسبة ذكرى إعلان "سلطة الشعب"، والذي أُبلغنا أنه سيعلن فيه قرار الإفراج عن المساجين السياسيين.

جلسنا على الساحة المعبدة، بعضنا يفترش بطانيتة، نتابع الخطاب. لاحقا، طُلب منا الوقوف مصطفين وسط الساحة في مواجهة شخصيات مسؤولة تقف لصق الحائط المقابل، أهمهم خليفة حنيش وخيري خالد.

بادر خليفة حنيش بالكلام. أطلق علينا تهديدات وسبابا وإهانات، بما في ذلك لفظان نابيان تشملهما قوانين القذف النافذة في التشريعات الليبية. (للإنصاف لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة)، وبصق باتجاهنا.

الاندهاش الذي مازال ينتابني حتى الآن: إذا تعامل معنا نحن (المفرج عنا في خطاب رسمي معلن من قبل سيده أو قائده) بهذه الوقاحة والعنجهية، فكيف يكون تعامله مع من يجلبونهم إليه من الشارع مباشرة." انتهى الاقتباس.

وتعكس هذه الكلمات القليلة المكثفة طبيعة هذا النظام وحاشيته أو سجانيه المتصادمين مع نزق سجانهم الكبير، فهؤلاء المثقفون لم يحملوا سلاجا في وجه النظام، ولم يشكلوا حزبا، أو يعقدوا اجتماعات سرية، لكنهم فتية موهوبون ومقبلون على الحياة، كتبوا أراءهم، أو دافعوا عن حرم جامعاتهم واتحاداتهم الطالبية، واستدربوا الجمال والفن طريقا لتحسين نوعية الحياة والدفاع ما وسعهم ذلك عن قيمة الحرية.

فتية حالمون وجدوا أنفسهم في صدر المواجهة مع نظام شرس في ذروة تصاعد وتيرته الشعبية، وتحت أمرة عسكري ملتبس ومهووس بطغاة التاريخ، وبأن يصنع الأعداء ويسحقهم، ويفجر ثورته الثقافية مُجنِّدا (خميره الخضر) في مواجهة أي نقد أو رأي مختلف.

وجدوا أنفسهم في الواجهة في مجتمع غابت فيه القوى السياسية الخبيرة أو المنظمات المدنية، فغُيّبوا في السجون التي بنتها فاشية موسيليني بعد أن ضيقت الفاشية المحلية نوافذها ورفعت أسوارها. لكن هؤلاء الفتية (مثقفين وطلابا) أو بعضهم من يحملون جذوة الفن في داخلهم، تحايلوا بكل تقنيات المقاومة على ظروف هذا الجحيم، وحاولوا أن يتكيفوا وأن يصنعوا داخل الجدران طقوسهم الخاصة دفاعا عن أرواحهم وعقولهم. تلك الطقوس التي رصدها القاص عمر الككلي بمهارة في كتابه "سجنيات".

سُمي هذا الجيل افتراضا (السبعينيون)، وهو مشابه للجيل نفسه في معظم الدول العربية الذي تأجج حسه الإنساني بعد نكسة 1967 وسقوط أوهام المشروع القومي، فبدأ بطرح أسئلة محتلفة حيال مفاهيم التنوير والنهضة والحريات الفردية، وبدأ يلتفت للأرض التي فوقها أقدامه، متخليا عن الشعارات الكبرى التي رافقت جيل الستينيات الغنائي إلى التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالهامش وبالحياة اليومية والدفاع عن فضاءاتهم الضغرى، حرم جامعي أو مناخ ثقافي.

لكن العقيد الممسوس بكوكتيل من الزعماء في الفترة التي تنشأ فيها، كانت عينه على ثورة ماوتسي تونغ الثقافية التي تدحرجت فيها الرؤوس الذكية في الشوارع، من أجل إفساح المجال لثورته الحمراء التي نظّر لها في كتابه الأحمر، وكان على الثورة التي اختارت اللون الأخضر، أن تحاكي هذا العنف في دولة صغيرة مازالت تبحث عن هويتها، ومازالت في طور محو الأمية والتخلص من الأوبئة والطفيليات.

منذ العام 1989 (العقد الذي مارس فيه العقيد كل عمليات احتقاره للمجتمع)، وأوائل التسعينيات، بدأتُ أتعرف على هذا الجيل والنخبة النشطة منه التي أستانفت مباشرة هاجسها الثقافي، وبدأت تتواجد في كل المهرجانات وفي كل هامش يفتح في مطبوعات تحت رقابة صارمة، وفعلا بدأ المناخ الثثافي يتحرك ويتغير ويزداد ثراء بوجودهم، بعد أن تفتحنا بداية الثمانينات على فراغ ثقافي هائل، حيث كان كل ما هو ليبي محرما أو ممنوعا في حُمّى قومية عربية جعلت من فترة سجن المثقفين الساحة الثقافية مفتوحة لمثقفي السلطة وللانتهازيين العرب القادمين للتسول، وكان محفل الأدعياء هذا، هو مظهر النشاط الثقافي الذي يديره باب العزيزية مباشرة .

تحاشى بعض ممن هم موجودون في المشهد الثقافي الاتصال بهذه النخبة (المشبوهة) الخارجة من السجن خوفا على تلك الخيوط التي تربطهم بالمصالح مع المؤسسات الثقافية القائمة، وكانوا يتحاشون حتى الجلوس قربهم أو الحديث معهم، ومن حسن حظي وقلة أخرى أني التحمت بهؤلاء المثقفين الخارجين من السجن أكثر ثقافة وأكثر وعيا، واستفدت منهم الكثير، ومن عنادهم بدأت بعض دوائر النظام تتململ.

فرغم أنشودة وردي إلا أن السجان مازال باقيا، فأوقفت مجلات، وهوجمت مقالات لهم من طرف ميليشيا جريدة الزحف الأخضر، واقتُحِمت رابطة الأدباء والكتاب الليبين التي أصبحوا نواتها، وشُمعت بالأحمر، وصرح وزير الثقافة حينها أن عضويتها ستكون ممنوعة على (الطلقاء): الاسم الذي اقترحه لمن خرجوا في ذلك اليوم والذين أطلق عليهم اللسان الشعبي "جماعة أصبح الصبح" والذين قال عنهم القاص عبدالله هارون في مخطوط نثري لم يُنشر كتبه في التسعينيات: أول مجموعة في التاريخ تسمى على مطلع بيت شعري.

وكلما قفل معتكف لأحلامهم كانوا يخترعون آخر، من رابطة إلى مجلة إلى جريدة إلى مهرجان إلى جمعية إلى مدونة، كانوا يترحلون بهذه الأحلام ، لم يصمتوا ولم ييأسوا، وحين أصبح صبح حقيقي في فبراير، أعلنوا عن أحلامهم في هذا المناخ الملون الجديد الذي سرعان ما خسفت به سلالة تلك الحاشية التي تمنت إعدامهم، ورغم ما تعرضوا له من قهر كانوا هم الدعاة للتسامح، والأكثر رفضا لتصفية الحساب أو الانتقام أو لقانون العزل الفاشي، وبين الداخل والمنفى توزعوا يرتقون أمانيهم لهذا الوطن التي دفعوا ثمنها باهظا.

هم جيل تجوز جدا تسميتهم السبعينيون لأن التاريخ والتقويم هو ما جعل عقدهم في السجن محاولة لإخراجهم من التاريخ الثقافي، تشابكوا بقوة مع الجيل السابق، ومع من اختار الانضواء تحت حلمهم من الجيل اللاحق، سيظلون في ذاكرة هذا الوطن الجيل العنيد الذي بدأ يبلغ من العمر عتيا في وطن مازال عنيدا ضد أحلامه .