وحشٌ مفقود

في الفترة الأخيرة، شعرتُ بشيء من إرهاق ذهني، من جرّاء ملاحقة تطورات الحرب الأوكرانية، في وسائل الإعلام المختلفة. مبعثُ تعبي ليس ناجماً فقط عن الكوارث التي سببتها وتسببها الحربُ، والآلام المترتبة على ذلك، فتلك أمور تعودتُ عليها، كأي مواطن ليبي مغلوب على أمره، خلال السنوات العشر الماضية. بل لأنني كنتُ منذ اندلاع الحرب وأنا أسمع وأشاهد وأقرأ وجهة نظر أحادية الجانب، غربية تحديداً، مثلَ طَرق متواصل بمطرقة على الرأس. ذلك الانحياز يصيب المرء بنوع من غثيان. ليس لكونه يميلُ بتعاطفه نحو الطرف الآخر المُغيّب، ولكن ربما لأنه تعلم، بمرور الوقت والتجربة، أن يكون مُستقلاً في آرائه، ويحرص ألا يتسرع في أحكامه، وأن يستمع بموضوعية، في كل خصومة دولية، إلى ما يقدمه الطرفان المتخاصمان من حجج. هذا السبب هو ما جعلني أنصرف مؤقتاً عن تتبع الأخبار، وأهفو إلى شيء من راحة نفسية تهديء من نسبة ارتفاع ضغط الدم في شراييني، وتعيد تدريجياً ضبط إيقاع دقات قلبٍ هرم في صدري، لم يتذوق بعد طعم ما يُسمى بطمأنينة الشيوخ، ولم يسترح بعدُ من هزّات وتقلبات ما يُعرف بقلق الشباب.

لجأتُ إلى مكتبتي المنزلية مستنجداً طلباً لملاذ آمن، في رواية أدبية، بأجواء ومناخات تبعدني عن فجائع الحرب كليةً، وتحقق لي، من خلال قراءتها، هدفي المنشود.

ويبدو أن سوء الحظ كان واقفاً لي بالمرصاد. لأنّي خلال عملية البحث تلك، عثرتُ في أحد الأرفف، صدفةً، على نسخة من كتاب فيلسوف سياسي بريطاني، اسمه توماس هوبز. عنوان الكتاب باللغة الانجليزية (Leviathan) ويُعرف بالعربية باسم ( لوياثان)، وتعني معجمياً (الوحش الهائل.) وصدر عام 1651.

تلك النسخة، من كتاب هوبز، اقتنيتها في السنة الأولى من دراستي الجامعية، ولم أرها منذ عام 1993، العام الذي يعلّم لمغادرتي الحرم الأكاديمي نهائياً. كان كتاب (لوياثان -الوحش الهائل) ضمن مقررات مادة الفكر السياسي، التي تُعرّف طلبة قسم العلوم السياسية بمراحل تطور ذلك الفكر عبر العصور، وأهم فلاسفته ومفكريه. تصفّحت النسخة التي بين يديّ، وقررت قضاء بعض الوقت في قراءتها. لماذا؟

الفيلسوف هوبز من فلاسفة القرن السابع عشر، ويوصف بالمتشائم. والسبب لأنه وصل إلى قناعة فكرية مفادها أن كل فعل إنساني محكومٌ بالمصلحة الذاتية (Self interest)، حتى عندما يبدو الأمر غير ذلك. وعلى سبيل المثال، فالشخص الذي يهرع ركضاً إلى مساعدة امرأة عجوز على عبور طريق مزدحم، فإنه يفعل ذلك ليشعر بالرضا على نفسه، وليس قلقاً على معاناة تلك السيدة العجوز. أليس ذلك ما نُسميه أنانية؟

الأنانية البشرية تلك، على وجه التحديد، كانت مبعث قلق وخوف السيد هوبز على البشرية من الانقراض، إن لم تتمكن من إيقافها عند حدّها. ويكون ذلك بلجوء الناس إلى التوافق على إيجاد سلطة قوية (ملك أو برلمان) قادرة، عبر قوانين ونظم تصدرها وتنفذها، على الحد من تلك الأنانية، وتنظيم الحياة في المجتمع بشكل يتيح للجميع إمكانية العيش المشترك بسلام وأمان. تلك السلطة يسميها السيد هوبز (الوحش الهائل). ويؤكد أنه لولاها يصير العيش في مجتمع إنساني لا يختلف عن العيش في غابة (State of nature).

ويرى هوبز أن هناك ثلاثة أسباب للنزاع في تلك الغابة: التنافس. وغياب الثقة. والمجد. السيد هوبز يرى أن تلك السلطة الواجبة لا تتوفر إلا إذا ارتضى أفراد المجمتع التنازل عن جزء من حرياتهم الطبيعية، مقابل تحقيق الأمن والأمان، ليتمكنوا من العيش المشترك بسلام.

هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي، فهو يرى أن من يتولون تلك السلطات التي ارتضتها المجتمعات المختلفة، يتحولون إلى ما يشبه المصارعين في العصر الروماني. ويهددون بعداواتهم وبحروبهم السلم العالمي. وكأن العالم في نظره لا يمكن له التعايش من دون صراع على فرض الهيمنة والسيطرة. الحرب الأوكرانية ربما تكون مثالاً لتوضيح الحالة.

هوبز كتب ذلك في القرن السابع عشر. ومنتقدوه في تلك الحقبة الزمنية رفضوا قبول مقولاته، خاصة ما أسماه الغابة- State of nature، حيث قالوا باستحالة وجودها.

بعد قراءتي لعدة فصول من الكتاب، أحسست بأن السيد هوبز، في القرن السابع عشر، وكأنه كان يصف لجمهوره آنذاك، ما سيحدث في ليبيا في القرن الحادي والعشرين.