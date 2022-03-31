زخم!

أصبح الازدياد الملحوظ في الفعاليات الثقافية، ظاهرة إيجابية وواقعا معاشا في مدينة طرابلس لكل متابع ومهتم.

فالنشاطات الثقافية في طرابلس صارت والحمد لله وكما يقول البعض (بلا عدد ومن غير حساب) لدرجة صعوبة متابعتها وحضورها..

أمسيات شعرية وفنية ومعارض تشكيلية وندوات ومحاضرات ومعارض كتاب، وحفلات توقيع إصدارات كتب جديدة، وعروض لفنون تراثية وملتقيات واحتفالات بالطفولة والزي الوطنى.. وبيوت المدينة القديمة، بيت نويجى وبيت إسكندر ودار الفقيه حسن وبيت محمود وغيرها تعج بسائر الأنشطة.

وما حضرت واستمعت حديثا لأهل الثقافة أوالسياسية إلا وكانت مفردة "زخم" تتردد على الألسنة بشكل كبير.. مما دفعني لأن أقول لأصدقائي أننى سأحاول البحث باختصارعن مفردة "زخم" هذه والتعرف على مدلولها، فكانت السطور التالية..

زخم هذه، من المفردات التي تنتشر عند الحديث بمجالات متعددة في الحياة، وعلى الرغم من انتشار هذه الكلمة في أوساط متعددة، إلا أنه عند البحث عن معناها في معاجم اللغة العربية، قد نجد أن المعنى يختلف عن المعاني المقصودة من إطلاقها في الأيام الحالية.

يَزخَم، زَخْمًا، فهو زاخِم، والمفعول مَزْخوم.. زخِم اللَّحمُ ونحوُه: خبُثت رائحتُه وأنتن "زخِم الماءُ الرَّاكد- مستنقع أزخمُ-.. "جُرح زَخِمٌ".

أما المعنى المقصود من ( زخم )

الزخم بفتح الزاي وتسكين الخاء كمصدر للفعل زَخَمَ، فمعناه دفع الشيء أو الشخص دفعًا شديدًا.

يقال أعطاه زَخْمًا: أي أعطاه قوة وهو أكثر المعانى المقصودة من انتشار مفردة "زخم" أي الدافع أو القوة ، أو الحركة المتسارعة لشيء ما أو بمعنى الحماسة أو الحماس الذي يتصرف به شخص ما في مواقف معينة.

زخَم الشَّخصَ أو الشَّيءَ: (دفعه دفعًا شديدًا) "زخمه فرماه أرضًا- أو يقال أعطى القضيَّة زَخْمًا جديدًا"

أي دفعها إلى الأمام.

وفي الانجليزية الزخم يعني "حركة فجائية قوية تدفع إلى الأمام

- A sudden strong movement that pushes forward

بعد هذه الحوصلة نأتى إلى إسقاط الكلمة على مجالات الحياة بغرض التحديد والتخصيص ، فهناك مثلا مصطلح الزخم الإعلامي الذى يعتبر من المصطلحات التي تتردد كثيرًا في البرامج التليفزيونية والحوارية، والتي تعني الزيادة غير المسبوقة في عدد البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة التي تناقش شتى موضوعات الحياة سواء من النواحي الاقتصادية، أو الاجتماعية والسياسية.

أما إذا قالوا زخم الحياة فيُقصد به زيادة الأعباء في الحياة اليومية، وكثرة الضغوط التي يتعرض له المرء، مما يجعله مقصرًا في حق الأشخاص المقربين له.

كما ان زخم المعلومات معناه المعلومات الكثيرة عن الحد التي قد تجعل الدماغ يفقد التركيز من كثرتها، وتناثرها.

اما الزخم الثقافي الذي نشهده حالياً فإنه يغرينا لرصد واقع الحال، وإلى استشراف مستقبل وسائل إنتاج واستقبال المعرفة، وما تقدمه ثورة

المعلومات من تسهيل الانتشار من خلال "البث المباشر" بعيدا عن قيود كل ما يمت إلى وسائل المعرفة التقليدية، وصار التويتر والفيس بوك أقرب إلينا فى واقعنا الحقيقي، فوسائل الإنتاج وطرائق الاستهلاك جديدة ومختلفة تتسم بالسرعة الفائقة في النشر وتتسم بالديمقراطية وفتح المجال أما المواهب الناشئة بشكل غير مسبوق .

وبما ان الثقافة مشترك إنساني يهدف في النهاية إلى الحوار وتقارب وجهات النظر المختلفة ..فيكون الزخم الثقافى الذى أشرت إليه اعلاه

نوع من الزخم بالمعنى الايجابى الذى أتمنى له الدوام والاستمرار، خاصة

وهذه الايام نقترب من أيام شهر رمضان التى أتمنى أن يتواصل فيها ذلك النشاط الثقافى بلا قيود .