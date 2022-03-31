لَعَلَهمْ يَرشَدُون

الدُنيا التي نَعرفها مازالتْ، كما عَهدناها، على حَالها، مثل قطار على قضبان سكة حديد طويلة، لا يتوقف، قاصداً محطة نهائية غير معلومة. والمسافرون على متن ذلك القطار يتغيرون باستمرار. الصاعدون عليهم الركض ليلحقوا به، وليضمنوا رحلتهم. المغادرون، حين تنتهي رحلتهم، يُلقون من نوافذ عرباته خارجاً، تاركين مقاعدهم لغيرهم: "امشي يالاول جاك الثاني."

وإذا كان حالُ قطار الدنيا لا يتغيّر، فأحوال المسافرين لا تبقى على حال.

مُدنُ الدنيا أيضاً، مثل أُهلها، بأحوال مُتغيّرة. الصغيرة منها قد تصبح كبيرة ومشهورة. والكبيرة منها قد تصير هامشية، أو تزداد مساحات وسكاناً وعمراناً وشهرة. لكنّ مدناً أخرى قد تختفي تماماً من الخريطة، وتصبح نَسياً مَنْسِياً. من كان يُصدق أن مُدناً كاملة، في أوكرانيا، قد أضحت في فترة زمنية، لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، مجرد أنقاض، ينعق فيها البوم، بعد أن هجرها سُكانها هاربين من موت يلاحقهم؟ من كان يظنُّ أن أكثر من 10 مليون كائن بشري، قد أضحوا، بين عشية وضحاها، لاجئين خارج الحدود، ونازحين ومشرّدين في بلادهم، أو بالأحرى ما تبقى منها، ولم يصبح خراباً بعد؟ ومع ذلك، مازالتْ نارُ الحرب تزدادُ أواراً، وترتفع درجات حرارتها سُخونة في ميادين المعارك، وفي وسائل الإعلام، وفي أروقة وكواليس الأمم المتحدة. و يتفاقم، يوماً بيوم، بل ساعة بساعة، القلق عالمياً في النفوس وفي العقول، من مغبة سريان نيرانها إلى دول مجاورة. المعلقون السياسيون في الغرب صاروا يتحدثون صراحة عن حرب كونية ثالثة!

وفي بلادنا ليبيا، تتقلب الأحوال ولا تتغير. بدأ خفق قلوبنا، في الآونة الأخيرة، في التزايد خوفاً مما يحدث من تطورات، مع قرب حلول شهر الصيام. وبدأنا نسمع ونقرأ عن توترات سياسية وتحشيدات عسكرية استعداداً لخوض مواجهات ساخنة جديدة بين الأخوة - الأعداء، وقانا الله شرّهم. المواجهات صارت، خلال السنوات الماضية، سِمة من سِمات الشهر الفضيل. وأصوات الرصاص والقذائف حلت مكان طلقات مدفع شهر رمضان.

وما صار معروفاً لجميع الليبيين ولجيرانهم، وأيضاً لكل المهتمين بالصراع في ليبيا، هو أن الطريق المأمول إلى مستقبل آمن ومستقر، وإلى تعايش مشترك يُخيّم عليه الوفاق والسلام، لم يتم، حتى الآن، العثورعليه. ليس لأنه مستحيلٌ، بل لأن ولاة الأمور، إن كانوا يستحقون حقاً التسمية، كما أبانت تجارب الأعوام الماضية، لا يريدون للأمور أن تتغيّر. لأن تغيّرها يعني نهايتهم، ونهاية من يدور في مداراتهم من اللصوص والمنتفعين والانتهازيين. ومن الممكن جداً، بعد كل ما حدث ويحدث، أن تصل روسيا وأوكرانيا، من خلال المفاوضات إلى حلول مرضية، تُمكن من وضع نهاية للحرب الدائرة بينهما. وهو احتمال ليس مستبعداً. لكن من المستبعد، في رأيي، تمكن أهل الحل والعقد في ليبيا بعد فبراير 2011 ، من الجلوس على منضدة مستديرة واحدة، ومحاولة التفاوض للخروج من المأزق الذي أدخلوا عنوة فيه البلاد والعباد.

ما نأمله ونتمناه هو أن يحتكم الخصوم جميعاً إلى العقل، ويكفوا البلاد والعباد شرّ حلّ خلافاتهم بالسلاح والقتل والدمار. لا شيء غير قابل للنقاش والتفاوض. ومن المهم تذكيرهم بالمثل القائل "الكلام يرطب القلوب". وإذا كانوا هم، لم ينل منهم الإعياء والتعب بعد، ومازالوا مُصرّين على عبثهم وجنونهم، فنحن كشعب نعاني من إرهاق مُزمن، ولم يعد لدينا صبر عليهم. ونحن في أمسّ الحاجة للشعور بالأمن والأمان في بلادنا، وفي شوارعنا، وفي أسواقنا، ومقرّات أعمالنا، ومدارسنا، وجامعاتنا ومساجدنا، وفي بيوتنا، وفي أحلامنا. ومن حقّنا مطالبتهم بالكفّ عن مواصلة العبث الذي يمارسونه منذ سنوات، وما يبذرونه في النفوس والقلوب من يأس.

مرحباً بقدوم شهر الصيام. وكل عام وأنتم جميعاً بخير وسلام وهناء. وندعو الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وعباداتهم. ونتمنّى على أخوتنا في الله والوطن أن يكفونا شرّ المواجهات والحروب، وأن يحتكموا إلى نور العقل، لَعَلَهم يَرشَدون.