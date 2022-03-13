ناقل الكفر

معروف أن الأديان التوحيدية (= الإبراهمية) تعمل على أن تكون الصوت الأوحد في المجتمعات التي تتحقق لها السيادة عليها. ورغم أن لاحقها يعترف، مبدئيا، بسابقها، إلا أن سابقها يعتبر لاحقها انحرافا وبدعة. وعبر الضغوطات والتفاعلات، داخل السيرورة التاريخية، تنقسم هذه الأديان، مثل غيرها من الأديان الأخرى، وحتى الفلسفات والتيارات الفكرية، إلى طوائف وفرق ومذاهب، فتدعي كل طائفة أو فرقة أو مذهب منها تمثيل الدين الحق الذي تسعى إلى تسويده سلما أو حربا.

لكن توجد، دائما، داخل الإطار المتين الصلب لهذه الأديان ثغرات يحدثها المفكرون الذين يمتلكون قدرا من الاستقلالية العقلية من بين فقاء هذا الدين وشيوخه ليفتحوا "ممرا آمنا" للتفكير الحر المنفتح.

بالنسبة إلى الدين الإسلامي توجد مقولة تنطوي، في نظري، على أهمية بالغة في هذا السياق، وهي تلك القائلة "ناقل الكفر، ليس بكافر". هذه المقولة يعتبرها البعض حديثا نبويا، وينسبها بعض آخر إلى علي بن أبي طالب، كما ينسبها آخرون إلى الحجاج بن يوسف. إلا أن الاعتبار الغالب أنها من أقوال العلماء (= رجال الدين والفقه).

هذه المقولة أتاحت إمكانية دراسة الفلسفات والأديان والثقافات الأجنبية ووضع المصنفات المخصصة لها.

من الأمثلة البارزة في تاريخ الفكر الإسلامي كتاب* "الملل والنحل" للشهرستاني ((479هـ - 548هـ = 1086م - 1153م). وهو كتاب يصفه محققه بأنه عمدة في موضوع دراسة الأديان والمذاهب والفرق، "فهو دائرة معارف مختصرة للأديان والمذاهب والفرق؛ بل للآراء والفلسفة" (ص 3).

وحسب المحقق، لفت هذا الكتاب أنظار كثير من المستشرقين. فألفرد جيوم الإنغليزي يصف هذا الكتاب بأنه "ظل المخلص الوافي، الذي تبوب فيه الملل على اختلافها وخصائص ومميزات كل منها بحيث لا يمكن الاستغناء عنه في أي زمان" (ص 3).

ويقول هابركر الألماني عن هذا الكتاب أنه يمكِّن "من سد الثغرة التي في تاريخ الفلسفة بين القديم والحديث" (ص 3). أي أنه أسهم في تواصل الفلسفات المختلفة وتطورها.

ولكن ما يهمنا هنا هو جانب الانفتاح على الأفكار والفلسفات والثقافات المختلفة، بل والمخالفة.

هناك كتاب آخر في نفس السياق والموضوع بعنوان "الفصل في الملل والأهواء والنحل" من تأليف ابن حزم (384 هـ / نوفمبر 994م- 456 هـ / 1064م) أي أسبق من الشهرستاني بحوالي قرن. وتهمنا هنا المفارقة الماثلة بين العنوانين. ففي حين يعتبر ابن حزم كتابه لا مزيد عليه في موضوعه، أي أنه قصارى القول وفصل الخطاب، يكتفي الشهرستاني، بروحه المنفتحة، بوصف كتابه بأنه في "الملل والنحل"، أي أنه ليس فصل الخطاب، وتمكن الزيادة عليه والإضافة إليه والاختلاف معه.

* أبو الفتح محمد عبد الكريم ابن أبي بكر أحمد الشهرستاني. الملل والنحل ج1. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. القاهرة. 1968.