الذكرى وجسورها

في الأول من مارس 1988، وبعد مُضي ما يقرب من عقد من الزمن، أبلغونا بنبأ الإفراج عنّا من السجن. في اليوم الثاني، الموافق 2 مارس 1988، ألقى العقيد معمر القذافي خطاباً أمام مؤتمر الشعب العام في طرابلس، بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان سلطة الشعب، وأعلنَ على الملأ قرار الإفراج، وعزمه على التوجّه، إلى سجن بوسليم العسكري لتحرير المعتقلين والمساجين. في اليوم التالي، الموافق 3 مارس غادرتُ سجن بوسليم العسكري عائداً فرحاً، وغير مُصدق، إلى ضجيج ومباهج حياة حُرمتُ منها، وأفتقدتني.

دَخلتُ السجن محكوماً بالسجن المؤبد في شهر ديسمبر 1978، بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سرّي يهدف بالغاية والوسيلة إلى القضاء على ثورة الفاتح العظيم." الوسيلةُ المذكورة في أوراق الاتهام المعدّة من من قبل نيابة أمن الثورة، كانت قصصاً قصيرة وقصائد معدودة ومقالات أقل عدداً، كتبتها ونشر معظمها في صحف ومجلات ليبية رسمية. حكمُ المؤبد القضائي ذاك تحوّل، من دون علمي وزملائي، إلى حكم بالإعدام، أصدرته غيابياً محكمة ثورية، ولم نبلّغ بالحكم إلا في يوم 1 مارس 1988، عبر العقيد عبدالله السنوسي، وهو يستعد لإبلاغنا نبأ الإفراج!

في عام 2011، عقب سقوط نظام العقيد القذافي، قامت مجموعة من الثوار باقتحام مقرات الأجهزة الأمنية والثورية، وتمكنوا من الاستحواذ على وثائق سرّية وأمنية كثيرة، من ضمنها واحدة صادرة عن محكمة ثورية، تقضي برفع عقوبتي وزملائي في القضية من حكم المؤبد إلى حكم الإعدام. الوثيقة نُشرتْ، فيما بعد، على مواقع التواصل الاجتماعي. فقمتُ بسحب نسخة منها، ووضعتها في برواز، وعلقتها على جدار في بيتي، تذكاراً.

مناسبةُ الإفراج تلك، عُرفت شعبياً باسم "أصبحَ الصبحُ" لأن العقيد القذافي تلا في خطابه ذلك اليوم قصيدة للشاعر المرحوم محمد الفيتوري، معنونة بذلك الاسم، ومطلعها: "أصبح الصبحُ فلا السجنُ ولا السجانُ باقٍ." وقام المطربُ السوداني محمد وردي بتلحين وغناء تلك القصيدة. والتقطتها وسائل الإعلام الليبية المسموعة والمرئية وصارت تلوكها لعدة أسابيع.

في اليوم التالي مباشرة، الموافق 4 مارس 1988، ومن دون تأخير أو تسويف، أحضرت إدارة السجن فريقا من البنائين والعمال، وبدأوا في إعادة تشييد ما هدمه بلدوزر العقيد القذافي في اليوم السابق من أسوار وأبواب حديدية. وخلال أيام قليلة عادتْ الأمورُ في سجن بوسليم إلى سِيرتها الأولى. لكن التلفزيون الليبي والإذاعة الليبية واصلا بثّ أغنية المطرب السوداني محمد وردي عدة مرّات يومياً. البثّ التلفزي للأغنية كان مصحوباً بتسجيل مرئي للعقيد القذافي معتلياً بلدوزر، ويهدم أسوار السجن. ذلك السجن تحديداً، وداخل أسواره، وبعد سنوات قليلة من ذلك اليوم، سوف يشهد مجزرة بشرية غير مسبوقة في تاريخ ليبيا المعاصر، ارتكبتها قوات الأمن ضد سجناء عُزّل، واشتهرتْ باسم مجزرة سجن بوسليم. حدث ذلك في العصر الذهبي للنظام، المعروف في الأدبيات الشعبية الليبية باسم عصر "عشرة فرادي بربع."

يوم 3 مارس 2022، والقوات الروسية تدكُ المدن الأوكرانية على مرأى ومسمع من العالم، و ترسانات الدول الكبرى النووية وضعت في حالة تأهب قصوى، وفي بلدي ليبيا تشحذ السيوف استعدادا لجولة أخرى من مواجهات ساخنة بين الأخوة الأعداء، تنافساً على من يتولى رئاسة الحكومة، ويستحوذ على المصرف المركزي، صادف حلول الذكرى الرابعة والثلاثين على يوم خروجي من سجن بوسليم حيّاً.

المناسبة وسط خضم الأحداث الدولية كادت تمر من دون انتباهي، لولا لفتة كريمة من صديق محنة السجن، عمر أبوالقاسم الككلي، الذي نشر خبراً صغيراً على صفحته في موقع "فيسبوك" مُذكّراً، وقرأتُه صدفةً.

مُنذ ذلك اليوم، من أربعة وثلاثين عاماً مضت، جَرتْ مياهٌ كثيرةٌ تحت الجسر. اختفت امبراطوريات، وظهرت دول جديدة عديدة، واختفت أول وآخر جماهيرية في التاريخ. وضرب الإرهاب الإسلاموي أمريكا في عقر دارها. ورفرفت رايات داعش في أقطار عدة، ثم اندحرت. وعشنا عصر الانترنت، والطائرات المسيرة، والسيارات ذاتية القيادة، وشهدنا ثورات في شرق أوروبا وفي العالم العربي، وعاصرنا محنة العيش في زمن الفيروس الوبائي، وقبل ذلك طوفان تسونامي. وانتقل ليون ميسي من برشلونة ليلعب مع باريس سان جرمان، وكريستيانو رونالدو عاد إلى ملعب أولد ترافورد في مانشستر. وغادر أبي دنيانا، وأصيبتْ أمي بداء الخَرف، ولم تعد تفرّق بيني وبين من مات ومن عاش من أخوتي، ووصلت سالماً إلى سنّ التقاعد، وأحلتُ بقسوة على المعاش.

كنتُ محظوظاً، بأن كتبَ الله لي عُمراً جديداً، ولأكونَ شاهد عَيان على ما حدث. لكنْ غيري كثيرون لم يصادفهم حسن الحظ. وماتوا داخل أسوار سجن بوسليم تحت التعذيب، أو من الإصابة بأمراض عديدة، ومنعوا من تلقي العلاج، وتركوا عمداً ليموتوا في السجن، أو قُتلوا في وضح النهار في ساحاته، تحت وابل من الرصاص. رحمهم الله جميعاً.