الدنيا وأحوالها في كييف

الدفاعُ عن الأمن القومي الروسي ضد تهديد تمدد دول حلف الناتو شرقاً، كان الدافع المعلن وراء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

الدفاعُ عن حق أوكرانيا كدولة مستقلة في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تتناسب ومصالحها، كان الدافع المعلن وراء قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفضه مطالب روسيا بعدم الانضمام لحلف الناتو.

الدفاعُ عن الديمقراطية وحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصيرها، كان الدافع المعلن وراء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول حلف الناتو في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا عقاباً لها على غزو أوكرانيا.

أما الدوافع الأخرى غير المعلنة فهي كالتالي:

1- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استعادة ما فقدته روسيا من ممتلكات ونفوذ عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

2- الرئيس الأوكراني يعرف أن روسيا لن تقبل بانضمام بلاده إلى حلف الناتو. ويعلم أيضاً أن حلف الناتو لن يقبل بعضوية أوكرانيا لأنه عملياً لا يستطيع تحمل خوض حرب عالمية ثالثة.

3- الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبقية قادة حلف الناتو، على علم بكل تفاصيل الجيوبوليتيك في تلك البقعة الحسّاسة، وفي ذات الوقت لا يريدون قبول أوكرانيا في الحلف، ولا يستطيعون. وحكاية الديمقراطية وحق الشعوب ليس سوى حصان طروادة، لتمديد النفوذ في تلك البقاع المحرّمة عليهم، لتهديد الأمن القومي الروسي، وتحجيم موسكو دولياً.

التبريرات المعلن منها والخفي، قادت جميعها إلى إشعال نيران حرب ضارية وقودها الشعب الأوكراني. ومن المحتمل جداً أن تؤدي نتيجتها إلى ضياع استقلال أوكرانيا. مئات الآلاف من اللاجئين هربوا إلى البلدان المجاورة، وتحوّلهم، بين عشية وضحاها، من أسماء وذوات وأحلام في بلد مستقل، إلى مجرد أرقام وإحصائيات تضاف إلى قوائم اللاجئين في مختلف بقاع العالم، المسجلين لدى المنظمات الدولية ذات الصلة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن رسمياً أنه لن يرسل بجندي أمريكي واحد للدفاع عن أوكرانيا. وقادة دول حلف الناتو بدورهم انضموا إليه وفعلوا فعله. وعلى الشعب الأوكراني أن يدفع ثمن حماقة رئيسه وبطانته، بأن يقدم أبناءه وقوداً للجحيم في كييف وبقية مدن أوكرانيا. صراخ الرئيس الأوكراني، في الإذاعات والقنوات التلفزية، طلباً للعون والحماية ذهب أدراج الرياح.

ويذكرني، مع الفارق، بصرخة الزعيم الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات: "يا وحَدنَا". تلك الصرخة المليئة بالألم والإحباط، التي أطلقها عند الغزو الإسرائيلي للبنان، لدى تخلي الدول العربية والإسلامية عن مساعدة المقاتلين الفلسطينيين، وتركهم يواجهون الآلة العسكرية الإسرائيلية الضخمة وحدهم بالبنادق، لأكثر من أربعين يوماً. وانتهت بترحيلهم في سفن إلى تونس لتسجل بداية مرحلة أخرى مؤلمة، في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

في العالم الواقعي، فإن سيادة الدول الصغيرة عموماً، والمجاورة لدول عظمى خصوصاً، تعدُّ فعلياً اسمية. لأن مصائرها ارتبطت بمصائر تلك الدول القوية. وأن قادة تلك الدول الصغيرة يخطئون في الحسابات دوماً حين يعتقدون أن سيادة بلادهم واستقلالية قرارهم حقوق تكفلها وتضمنها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية. ولذلك يقعون في المحظور، وتدفع شعوبهم وبلدانهم أثمان تلك الأخطاء. وفي العالم الواقعي، فإن الحق هو ما تراه وتقرره الدول القوية (العظمى).

والحق في هذا السياق يعني المصالح. ومن مصلحة الدول الكبرى ألا تغمض عيونها عما يحدث في حدائقها الخلفية.

وأوكرانيا، شاء رئيسها أم أبى، كانت ومازالت وستظل حديقة خلفية لموسكو، ولن تنجو من ذلك المصير إلا إذا اختفت موسكو من على وجه الأرض. وهذا قدرها وقدر الأوكرانيين وعليهم قبوله والتعايش معه، والباقي مجرد تفاصيل زائدة لا أهمية لها في السياق التاريخي.

والعنتريات الإعلامية، وركوب الرأس والعناد، وارتداء الزي العسكري أمام عدسات التلفزيون، ربما تنفع في حسم خصومات عائلية، لكنها لن تغير مثقال ذرة في قرار الرئيس بوتين بغزو أوكرانيا، ولا شأن لها مطلقاً في لعبة توازن القوى دولياً.