فخار لا يكسر بعضه

لا أدعي الفهم في خبايا السياسة، ليس لقصور في الفهم، ولكن لأن السياسة كينونة غير قابلة للفهم، فهي لعبة قديمة بقدم انبثاق غرائز التسلط والتملك والتوسع البشرية، وبقِدم حصوله على أول سلاح يتخلص به من الخصم، لكن من الممكن أن نتعامل مع هذا الحقل المعقد مثلما تعامل العلماء مع أسرار الكون ليصلوا إلى نتيجة مفادها أننا لا يمكن أن نفهم كل شيء ليس لقصور في العقل ولكن لأن الكون مصمم بشكل غير قابل للفهم. ومن الممكن أن نتحدث وفق خبرة أسهم في صنعها مخيال عالمي لاحقنا لسنين عبر الراديو والتلفزيون والصحف وصولا إلى هذا العالم الرقمي الذي أصبح الآن ينشيء مؤسساته لمكافحة الأخبار الكاذبة fake news وكأن الأخبار الكاذبة حدث طاريء ارتبط بالعالم الرقمي ولم ينشأ مع ضرورات السياسة ومع حكمة "الحرب خدعة".

كان عمري أقل بقليل من الست سنوات، العام 1967 حين كنت وحدي في بيت شعر في وادي لالي، أسلي نفسي بالاستماع إلى الراديو الذي أحضره أبي حديثا، حين وصل أبي مع بعض رفاقه وسألني عما سمعت، فقلت له: إسرائيل واليهود تعاركوا. وانفجرت حولي نوبة ضحك هستيرية، ما أحرجني وجعلني أتلاشى داخل ثيابي القليلة، وكان علي من وقتها أن أكون حذرا في الحديث عن السياسة.

الآن بعد 56 عاما من ذلك الحدث أقبع وحدي غالبا قرب هذا الهذر في القنوات الفضائية متابعا الحرب الأوكرانية التي تفرغت لها ميديا العالم، وبالطبع مازلت لم أفهم شيئا، بل إن كثرة المحلليين الذي يمضغون الكلام نفسه يزيدونها غموضا، لكن لو قال طفل قبل ثلاثين عاما الروس والأوكران تعاركوا، لانفجر من حوله بالضحك، والزمن كفيل بتحويل الطرفة إلى واقعة فجة، ومن يضحك أولا يضحك أخيرا ويضحك في كل وقت.

لكني نضجت للدرجة التي لن يفضي فيها تحليلي المتواضع إلى الضحك، وسأدلي بدلوي مثل غيري في هذا الجب العميق الذي لا ماء فيه. روسيا التي تحاول أن تستعيد ماضيها الإمبراطوري أو بعضه، تبدو الآن معزولة تماما، ووحدها تدافع عن أمنها القومي في هذا الكوكب الذي يحتشد كله تقريبا بجانب الولايات المتحدة القادمة من وراء المحيطات والبحار واليابسات، ولا تحظى روسيا حتى بتأييد صريح من توأمها الأيديولوجي،الصين؛ التي تصف نفسها بأنها شريك لروسيا وليست حليفا، وهي الثعلب المتربص من بعيد بكل صراع بين السباع الضارية على فريسة، وهي على يقين أن الفريسة ستؤول إليها في النهاية.

لعقدٍ خاض الاتحاد السوفياتي صراعا مريرا في أفغانستان ثم انسحب، وورثت الولايات المتحدة هذا الصراع لعقدين آخرين ثم انسحبت، وفي النهاية وبعد صبر 30 سنة المستفيد الوحيد من هذه الفريسة المنهوشة هي الصين التي ظلت تتفرج من بعيد. والآن تبدأ الحرب في أوكرانيا، وهي أول حرب في ظل الحرب الباردة تقوم على أرض أوربية، بعد ان كانت إستراتيجية الحرب الباردة أن تُصدِّر كل الحروب الساخنة خارج حدائق أوروبا والولايات المتحدة، وأيضا، المحللون يقولون أن هذه الحرب ستسبب خسائر فادحة في كل العالم والمستفيد الوحيد منها هي الصين.

الصين هي العدو الأول لأمريكيا وتعرف بحكمة (الزن) كيف تدير العداء، وهي الصديق غير الحليف لروسيا، وتعرف كيف تدير الصداقة الحذرة. أما باقي الدول، ودول منطقتنا بالذات التي تحلل الأحداث بلغة عربية ركيكة، فهي منحازة للولايات المتحدة، ليس لأسباب أخلاقية ولا حتى لأسباب مصلحية، لكنه انحياز المستجيرين بالرمضاء، أو الغاوين الذين يتبعون شيطانهم في كل وادٍ، وحيثما ما هامت أمريكيا يهيمون معها، تقول أمريكيا ما لا تفعل فيتحول كل خصم لها إلى محور للشر، وتفعل أمريكيا ما لا تقول فتترك خلفها دولا مدمرة تماما جاءتها من أجل نشر الديمقراطية والحرية فيها.

أنا مواطن ليبي مكتْفٍ ذاتيا من الأزمات، لي حروبي ولي نزاعاتي ولي خرابي ودخاني وناري، في هذا الجزء من العالم الذي عنّ له أن يحلم بالتحول صوب حياة إنسانية محترمة، فتكالبت عليه قوى العالم، الديمقراطية وغير الديمقراطية، تنهش حلمه من كل اتجاه، ولا يعنيني من عراك السباع هذا، أو من العودة الميمونة للحرب الباردة عبر حفل افتتاحها بالألعاب النارية في أوكرانيا، سوى انعاكاساته على بلدي، إن كانت سطوح بلدي المعتمة قادرة على أن تعكس أي شيء.

بالنسبة لي ولبلدي الأمر محسوم حتى إشعارآخر؛ فالولايات المتحدة تدعم الإسلام السياسي وإقامة دولة دينية فاشية رغم تغريدها عن الديمقراطية وما يتبعها، وروسيا تدعم سيف الإسلام وبقايا النظام السابق علنا لتعيد الفاشية القديمة التي انهارت في غفلة من فيتوها. لذلك من المفترض، ومن منطق مواطن ليبي أمام خيارين أحلاهما كابوس، أن أقول: فخار يكسر بعضه، وأنقل الريسيفر على قناة الأفلام أو كرة القدم. لكن المشكلة أن فخار القوى العظمى حين تتناطح يتكسر فوق رؤوسنا، أو رؤوس فقراء العالم الذين لازرافة لهم ولافيل في هذه الحروب، الذين قُتل منهم الملايين تحت نيران ما تسمى افتراضيا (الحرب الباردة): في فيتنام وكمبوديا ولاوس والفلبين وكوبا وتشيلي وكوريا.. إلخ، وصولا إلى بروفا مسرحية الحرب الباردة التي أجريت بحذر في سوريا أو في ما تبقى منها.

ورغم ذلك ثمة منغصات تلم بك وأنت تتابع هذه الأحداث، منغصات لا أعرف ماذا أسميها: أخلاقية أم منطقية أم تحوطية، أم هي منغصات وكفى، وسأطرحها على شكل أسئلة منغصة:

هذه الدول التي تُدين الآن بشدة اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا خوفا من أن تتحول إلى قاعدة لحلف الناتو، لماذا لم تُدن الجيش الأمريكي وهو يرحل عبر المحيطات ليجتاح دولا تبعد عنه عشرات الألاف من الأميال بحجة الدفاع عن أمن أمريكيا القومي؟ بل تلك الدول تحالفت مع أمريكيا من أجل اجتياح العراق التي في تاريخها لم تهدد أمن أمريكيا ولا حتى بهتاف في زقاق.

من جانب آخر، وبغض النظر عما ستؤول إليه هذه الحرب، كيف لدولة جارة لهذا العملاق العائد أن تطلب الانضمام إلى حلف الناتو الذي أقل رغباته أن يمسح روسيا من الوجود، خصوصا حين انسحبت أمريكيا من اتفاقية الصواريخ؟. وكيف ترضى أوكرانيا أن تتحول إلى طُعم لاصطياد الدب الروسي؟ ولماذا لم تختر السيناريو الذي اقترحته لها روسيا بأن تكون دولة محايدة مثل فنلندا أو سويسرا كفاصل موسيقي وهاديء بين الترسانتين النوييتين؟. لماذا يسوق القوميون الراديكاليون في أوكرانيا دولتهم وشعبهم صوب كارثة مثلما فعل القوميون الألمان (النازيون) والقوميون الطليان (الفاشيون)، ومثلما فعل القوميون العرب الراديكاليون بدولهم وشعوبهم التي نرى الآن شظاياها في كل مكان؟. ألا يراودهم ــ قوميي أوكرانيا الراديكاليين ــ شك حيال إخلاص الإدارة الأمريكية لحلفائها عبر التاريخ، وتجربة أفغانستان التي سلموها لجماعة إرهابية مازالت طازجة وحديث المنصات، وقبلها العراق التي سلموها لملالي إيران ولجماعات داعش وانسحبوا منها وهم يتشدقون ببناء جيوش محترفة في هذه الدول، سقطت أمام جماعات هاوية في ساعات.

ولأخرج من هذه الأسئلة المنغصة سأذهب إلى مقارنة تخصني بين طرفي الحرب الباردة، وكل مرة تميل كفة الشر إلى طرف:

أثبت التاريخ أن تقاليد روسيا القيصرية تجعلها لا تتخلى عن حلفائها، بينما براغماتية العقيدة الأمريكية جعلها تتخلى بسهولة عن الكثير من حلفائها.

روسيا تقبع تحت عقوبات أمريكية (لابد أن ترفق بعقوبات أوربية) منذ عقود دون أن يتراجع بأسها. وأمريكيا تحتكر صناعة العقوبات، ودائما الخبر الدارج "تجهز الولايات المتحدة حزمة عقوبات" والدول الأوربية هي صبيان توصيل هذه الحزم. لتحيل أمريكيا العالم إلى شركة هي مجلس إدارتها، وإلى محكمة هي قاضيها ومحلفوها. (العقاب الجماعي للشعوب انحطاط أخلاقي تمارسه أمريكيا علنا).

روسيا تحارب الإرهاب فعلا لأنه قريب من نوافذها وأبوابها، وأمريكيا تدير الإرهاب الذي تحول إلى مجلس أمنها الخاص الذي يعطيها تفويضا لاجتياح أي دولة تشاء دون حاجة لتفويض أو ترخيص من المجتمع الدولي.

أمريكيا نصّبت النظم الدكتاتورية في منطقتنا عبر إدارة مخابراتها للانقلابات العسكرية على النظم الوراثية التي تركتها الإمبراطورية البريطانية وراءها حين غابت عنها شمس الشرق، وروسيا ظلت ومازالت تدعم هذه الأنظمة في علاقة تكاملية نادرة. روسيا متسقة مع ذاتها ولا تتحدث عن الديمقراطية ولا حقوق الإنسان، أما حديث أمريكيا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فهو مثل دعايات الكوكاكولا، للاستهلاك فقط. روسيا تدعم النظم العسكرية، وأمريكيا تدعم الإسلام السياسي والنظم الدينية في المنطقة بما فيها إسرائيل.

وما تنتشر الآن من مناظرات تطرح أمريكيا كخير مطلق ضد شر مطلق، أو العكس، هي مهاترات لا علاقة لها بطبيعة هذه القوى المتناحرة، ومدعاة لضحك شبيه بذاك الضجك الذي أحاط بي في أول خبر نقلتُه عن الحرب.

وأخيرا، نصيحة ليست ملزمة: الروس تعرضوا لإذلال شديد بعد هزيمة اتحادهم، مثل الإذلال الذي تعرض له الألمان بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى. لذلك، إن كنت تسعى إلى سلام لا تُذلِّ الأمم العظيمة حين تُهزم لأن ذلك سيؤدي إلى فوز القوميين الراديكاليين في أول انتخابات تُجرى في هذه الأمم النرجسية الجريحة؛ الذي سيؤدي بدوره إلى كوارث بمجرد أن تستعيد هذه الأمم كبرياءها أو بعضه.