الشكوك في فرنسا

علمتنا الفلسفة الديكارتية أن الشكوكية تفكير ينجم عنه دليل "كوجيتو " يرسي دعام يقين بالوجود. وبحثاً عن هدا اليقين، ينشط الرئيس الفرنسي وسيطاً في الأزمة الأُوكرانية لتعويض فشله في سياساته الخارجية الأخرى .

في الدبلوماسية الدولية الوساطات في أزمة ما، غالباً ما ينجم عنها عقد صفقات تعويض في أزمة أخرى. وهدا تقريباً ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي بان ينال المكافأة الأمريكية والروسية بنجاحه المأمول في نزع فتيل النزاع الأمريكي الروسي على أوكرانيا. وعلى مدار مدة رئاسته للسنوات الخمس الماضية، متماهياُ مع شخصية قائد فرنسا التاريخي شارل ديغول، حاول الرئيس الفرنسي أن يعيد لفرنسا دورها القيادي على الساحة السياسية الدولية. الرئيس ماكرون لم يحقق نجاحاً يذكر في أي من ملفات السياسة الخارجية التي تصدى لها، بحسب ما يقوله منتقدوه ومعارضوه.

وبحسب الباحثة الفرنسية في مؤسسة "بروكينغز"للدراسات سيليا بيلان" فأن الولايات المتحدة تدعم بحذر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ماكرون، في الأزمة المتفاقمة بالتحشيد العسكري والتأجيج القومي، من طرفي النزاع الروسي والأوكراني، لكن منسوب التشكيك أمريكياً في محاولة الرئيس الفرنسي مرتفع، إذ تعتقد واشنطن أنّ الرئيس الروسي مصمم على الغزو بكل الأحوال".

وفي كل الأحوال أن المكافأة عن أوكرانيا ستعوض بلا شك خسارة فرنسا لمستعمراتها الأفريقية وبشكل شبه كامل، نفوذها في مستعمرتها الأفريقية السابقة مالي، واضطرارها إلى الإعلان عن انسحاب القوات الفرنسية من باماكو، بعد أكثر من 9 سنوت.أخفقت فيها القوات الفرنسية في القضاء على تهديدات الحركات الجهادية لمنطقة الساحل الإفريقية. مما دفع المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى تعويض القوات الفرنسية بقوات روسية تم نقلها عبر قواعد روسية في حيميم السورية والجفرة الليبية باسم وكالة المرتزقة فاغنر .

وفي هدا الصدد لاينفك الرئيس الفرنسي بالتوازي مع مساعيه في الأزمة الأوكرانية، من إرسال التصريحات المعبرة عن تزايد الشكوكية الفرنسية يوما عن يوم في الوجود الروسي المهدد لمصالحها، والذي يتنامى في أفريقيا عبر وكالة المرتزقة فاغنر. بل صعد الرئيس الفرنسي، اتهامه لوكالة المرتزقة الروسية فاغنر بنهب موارد ليبيا منذ سنوات، محذرًا من تغلغل هذه المجموعة التي تضم مقاتلين مرتزقة في القارة الأفريقية وخصوصًا منطقة الساحل.معتبراً شرق وجنوب ليبيا اللذين تسيطر عليهما ميليشات مسمى القيادة العامة للجيش الليبي، مجالاً قاعدياً لإسناد تواجدهم في بلدان أفريقية أخرى أبرزها جمهورية أفريقيا الوسطى عبر انتهاكات مروعة ضد السكان المدنيين.

المراقب للشأن الليبي يرى عبر هده التصريحات المشككة والمتهمة لقوات المرتزقة الروسية تحولاً في الموقف الفرنسي الداعم بمشاركة قوات فاغنر المرتزقة لقوات القيادة العامة لمسمى الجيش الليبي خلال السنوات الماضية وتتويج الدعم بالعدوان العسكري عام 20 .2021على العاصمة الليبية طرابلس .