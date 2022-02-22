رسالة إلى السادة: رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة

تحية طيبة وبعد

أعتذر عن الاعتراف بأن ما أكتب للتاريخ، باعتبارأن ليس بقارئ، وأن ليس من يهتم بالرأي الأخر، وأن من نرى في الأغلب، بشرا بفمين ودون أذن واحدة، وعليه فلا جدوى في واقع الحال مما نكتب. لكن منطلقا من توكيدي هذا، لابد مما ليس منه بُدّ، ومن لزوم ما يلزم: أن نكتب وندون ما نرى، فنحن شئنا أم أبينا، شركاء في الوطن والإنسانية!، ونحن قبل وبعد أصحاب رأي، نعتز به ونذوذ عنه، وهذا ليس اليوم، ولا بالأمس القريب. ثم أنكم مسئولون على البلاد، بصفتكم على رأس السلطة، ما يعني أنكم الرئيس، وبالتالي رأس حكمة وأصحاب قرار.

أما من الناحية الشرعية، فدعونا نتفق، أنكم وما في البلاد حاليا من سلطات، لديكم شرعية الأمر الواقع، ما يشبه شرعية القوة، التي حكم بها العقيد معمر القذافي، لأكثر من عقود أربعة، بعد أن رمى بدستور البلاد المعدل، في سلة النفايات وعلى رأس الأشهاد!.

نعم الحديث عن الشرعية، يكون باعتبار أنها شرعية الأمر الواقع، ما لا يستطيع أحد أن يستهين بها، وأنتم بها أقوى من دستور ملازم أول في مقتبل العمر، رمى به في سلة النفايات، لأنه امتلك القوة على الأرض. ونحن هنا والآن لسنا نحاسب أحدا، فالبلاد أقرب إلى الهاوية من النجاة، وأنتم مسؤولون عن ذلك، أكثر من غيركم، بحكم أنكم مجلس الرئاسة، ما حتى الآن، يعترف به الجميع تقريبا، أي أضلع مثلث المسألة الليبية: المحلي والإقليمي والدولي (ما هو قاعدة المثلث).

السيد الرئيس السادة الأعضاء

ما تقدم واقع الحال، لكن الأوقع فيه أن ليبيا بلادنا، بين قفزة إلى الأمام وسقطة إلى الوراء، أي في البرزخ، وقد يكون بأيديكم الدفع بها إلى المستقبل، بدلا من الغدر بها فسقوطها. لا أستهين ولم يستهن أحد بدوركم، فبدوركم لا تستهينوا بمنصبكم وبمهمتكم، وبما في أيديكم، وبما أنتم عليه بالفعل. حيث حتى التو والساعة، لم نركم في موقعكم كقيادة للبلاد، بل وإن رجلا واحدا يقوم بكل المهام، ما له وما لكم وما لغيركم حتى. وفي ساعة الحسم هذه، ليس لكم أن تتركوا الحبل على الغارب.

لقد كان رئيس المجلس السابق، يحمل لقب ومهمة الوفاق، لكن ما فعل أن رأس مجلس رئاسة اللا وفاق، لسنوات خمس تقريبا. وأنتم أردتم غير ذلك، فتقدمتم لمهمة الوفاق فالوحدة الوطنية، ما هي مهددة كما قبل وحتى أزيد، إذ أنتم من انبرى للمهمة، وأنتم أيضا من حددها كمهمة لمجلسكم. هذا المجلس الذي لم يفعل من المهمة شيئا يذكر، والدليل القاطع حال البلاد اليوم، ما هي بحاجة ملحة وفي عاجل الوقت، لإنجاز مهمة مجلس الرئاسة، بقيادة البلاد بالقوة والفعل، فلقد اختلف المختلفون، كما تعلمون ويعلم القاصى والداني، حول رئاسة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) كما هم مختلفون حول (السلطة التشريعية)؟.

نحن وجمهور الليبيين نعلم ما نرى، والحقيقة لم نركم، فتكلموا كي نراكم، بل حتى إن من كان فيكم المتكلم، خرس عندما دقت الساعة. وإني أعتقد جازما أن دوركم ما كان وما يجب، لم تقوموا به حتى الساعة، وقد دقت الساعة، فليبيا يجمع كثيرون على أنها عند المحك، فلا تكونوا ولا تلعبوا دور المتفرج الوحيد، فوالله ما من متفرج، وليس ثمة فرجة. فخذوا الكتاب بالقوة، كما عزمتم وزعمتم، لقد دقت الساعة، ساعة أن يكون ثمة انفراج، مثلما ساعة أن يكون انفلاتا.

ليس ما أكتب إليكم، من مفاعيل العاطفة والانفعال، كما ليس من حسابات المتمهل البارد العقل، فالوقت ليس عندي ولا عندكم، فلقد انفلت الزمام، وليس ثمة رهان آخر غير أن: يجب ما يجب. أما كيف السبيل إلى ذلك، فلا أزعم أني أعرف، وأنتم سادة من يعرف، وقد خضتم التقدم لمهمة قيادة البلاد/ الحرب إلى البلاد / السلام، ووكدتم منذها أنكم القادرون، على خوض حروب السلام. حروب السلام ما الساعة قد تنقلب عليكم والبلاد، ولن يكون العود أحمد بل أفظع، وإنكم مسئولون لا مناص، ولن يمكنكم التنصل، مما وصلت إليه ليبيا الساعة، ما يدق ناقوسها الخطر.. الخطر.