قراقيش ليبيا وقروشها

رغم أن الجميع يعتبر أن الأجسام السياسية الموجودة الآن في السلطات الليبية غير شرعية، لكن وجودها كان من (باب سياسة الأمر الواقع، أوليس في الإمكان أبدع مما كان، في مجتمع ضرب فيه مشروع الدولة منذ إعلان النقاط الخمس) الذي تمارسة البعثة الأممية التائهة في الملف الليبي وفي تقلبات الحالة، وهو تيه ناتج عن عطل البوصلة وتراكم أخطاء ارتكبها المبعوثون الدوليون تباعاً، وعن سيناريوهات بناء الدولة التي اقترحوها في الفراغ. لم تُعطَ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أولوية كما يحدث عادة إثر انتهاء النظم الشمولية أوالحروب الأهلية، ولم تتبنَّ آلية للرقابة المالية كما نصح بها بعض الخبراء الليبيين ما جعل الفساد حجر عثرة أمام أي مبادرة، ولم يُختر الممثلون في كل الحوارات والمؤتمرات بدقة تعكس مدى جدارتهم بشروط التفاوض ومدى علاقتهم بما يحدث على الأرض فعلا، ولم تَفصل الملف العسكري عن السياسي، ولم تتخذ أي خطوة عملية تجاه السلاح المنتشر واستمرار دخول السلاح رغم قرارات لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، ولا أي خطوة فعلية تجاه تفكيك الميليشيات رغم وجود قرارات من مجلس الأمن ملزمة ومهددة بالعقوبات، بل أسهمت في شرعنة بعض الميليشيات وشرعنة الكثير من السلاح الخارج عن القانون تحت سياسة الأمر الواقع أيضا، لتصبح في النهاية حتى الحرب الأهلية من لزوم سياسة الأمر الواقع، ويصبح "الحل هو اللاحل" كما يقول أحمد الفيتوري مرارا، سواء أكان هذا اللاحل متعمدا، أو نتيجة اختيارات ومبادرات ملتبسة توحي من بدايتها أنها لن تصل إلى حل، وكل مبادرة كانت مجرد فكرة لمرحلة انتقالية أخرى، وكل مرحلة انقالية تزيد الأزمة تعقيدا والمجتمع انقساما، وآخرها اختيار لجنة الخمسة وسبعين، التي لا أحد يعرف على أي أساس اختير أعضاؤها، وكيف أصبح الفاعلون فيها هم المعرقلون في الأساس لأي حل، ما جعل الفساد يتسرب إليها عبر شراء الأصوات الذي غضت بعثة الأمم المتحدة بصرها عنه رغم علمها به، مثلما غضت بصرها عن الكثير من الانتهاكات والاعتداءات على الشرعية. كان من المفترض أن تبذل البعثة جهدا في توحيد البرلمان المنقسم (كجسم وحيد منتخب) بدل الجهد المضاعف الذي بذلته في تأسيس لجنة الخمسة وسبعين، التي أبعدتنا عن الشرعية الديستورية، وتحولت إلى جسم آخر يُعقّد الأزمة. والنتيجة كل مرة سلطة يُعترف بها دوليا دون أن تحظى بتوافق داخلي، ما يزيد الطين بلة.

رغم أن كل السلطات الحالية غير شرعية، حتى في ظل ما يسمى سياسة الأمر الواقع، لكن مثلما شرعية عن شرعية تختلف، أيضا لاشرعية عن لاشرعية تختلف.

فمنذ أن اختار الليبيون مسارهم السياسي المدني، وفق الإعلان الدستوري، بمجرد تسليم المجلس الانتقالي السلطة للمؤتمر الوطني المنتخب، ما عاد يوجد جسم يمثل هذا المسار سوى مجلس النواب المنتخب، وبكل سوئه سيظل الأثر الوحيد لخطانا على طريق الإعلان الدستوري الذي لا توجد مرجعية سواه حتى الآن، والذي حادت عنه المبادرات اللاحقة والمؤتمرات الدولية، وأصبح الجميع يتحدث عن مخرجاتها الملتبسة كمرجعية ولا أحد يذكر الإعلان الدستوري الذي جاءت عبره كل السلطات بعد سقوط النظام.

لكي لا نفقد الطريق تماما ليس أمامنا سوى هذا الجسم الوحيد المنتخب الموجود على الساحة، ورغم بؤسه وانتهاء ولايته، فأن نمضي مع هذه الطريق الترابية الوعرة صوب غايتنا أفضل من أن نسلك أوتوستراد يوصلنا إلى الهاوية أو إلى حرب أهلية أخرى، وللأسف كل ما قامت به البعثات الأممية المتلاحقة هي محاولة شق اوتوسرادات من هذا القبيل، فالمهم أن تصل سريعا حتى لو وصلت إلى حتفك. وما بين أشخاص قساة وأمراء حرب ، وقارقوشات يظهرون مرارا، وقروش نهمة، وكروش تتضخم ، كنا نتقلب على جمر مراحل انتقالية متلاحقة لم تنقلنا خطوة واحدة إلى الأمام .

وضمن هذه الجعجعة دون طحين، يأتي رفض رئيس الحكومة الحالية، التعيس بكل المقاييس، لأي إجراء من مجلس النواب المنتخب، رغم أنه امتثل لمساءلته، ورغم أن هذا الجسم الباقي من مسارنا سحب منه الثقة ليظل على رأس حكومة تصريف أعمال حتى نهاية المدة التي حددتها خارطة طريق جنيف. وهو جزء من الخطة الخبيثة التي كانت تضمر أن هذه الحكومة ستبقى سنوات في ظل نشطاء العرقلة لأي مسار يعيدنا إلى الطريق، ورئيس الحكومة الحالية الذي جاء عن طريق دفع الرشى ــ كما أكد موظفون من الأمم المتحدة وشهود داخل الفندق المقيمة فيها اللجنة ــ ظل يدفع الهبات أو يَعِد بها كشعبوي صغير في دولة مهلهلة دون شعب بالمفهوم السياسي، وكعرض من حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة الممولة من المصرف المركزي، متخليا عن تعهده الأخلاقي بعدم الترشح، ومنذ البداية كان لديه طموح أن لا يترك منصب رئيس الحكومة إلا صوب منصب رئيس الدولة، وأصبح يشكل مادة دسمة للنكتة المنتشرة على منصات التواصل، لكن علينا ألَّا نهزأ بمثل هذه الكوميديا التي من الممكن أن تصبح سوداء وتفضي إلى حروب أهلية ودماء، ولعل في حكاية قاراقوش عبرة، حيث من الممكن أن يتحول شخص هزلي، جاءت به المصادفة إلى السلطة، إلى مصدر لكوارث لا نتصورها.

بهاء الدين قراقوش شخصية حقيقية، وقد كان أحد وزراء صلاح الدين الأيوبي في مصر. كان غلامًا مملوكيًا، يقال إنه من أصل تركي دون تحديد واضح لهويته، ارتبطت صورته لدى العامة بالتصرفات الغريبة والمضحكة، التي تظهره تارة ماكرا وتارة غبيًا، وقد تم تناقل الكثير من تراثه في القضاء والحكم إلى اليوم لما فيه من نوادر وطرائف، وأعيد تصويره في الخيال الشعبي كما حدث مع صور جحا وأشعب وغيرهما من الشخصيات التراثية، التي بدأت بسيطة وساذجة ثم تعقدت صورها.

ويُذكر أن قراقوش الهزلي كان وراء إعدام العالم الشهير شهاب الدين السهروردي في عهد صلاح الدين. وارتكب هذا الرجل الذي كان في بدايته محل تفكه وتندر جرائم لا تُحصى، وظل في الحكم ذراعا مطيعا لسلطته العليا لمدة 30 عاما من العنف والضحك، كما حدث في أربعة عقود سابقة كانت النكتة محاطة بالدماء والعسف.

لا أعرف لماذا أتذكر قاراقوش كلما سمعت رئيس الحكومة الحالية يتحدث، أو شاهدت مقطعا مضحكا له، أو طريقة تحدُّثِه الغريبة للعربية التي تتكسر على لسانه مثلما تتكسر أشياء كثيرة من حوله، وهذا ينطبق على معظم من يشكلون الطبقة السياسية الآن في ليبيا، وإن بتفاوت، ولكن ادبيبة أوضحهم باعتباره يخطيء حتى حين يتحدث باللهجة.

حسنا. البعض لا يرى هذا الجانب ضروريا، ولا يرى فيه مؤشرا مهما حين يتقن الشخص مهنته أو اختصاصه. لكن في بعض التخصصات يجرون مقابلة مع المعني للتعرف على مدى إجادته للغته الأم كمؤشر للذكاء والقدرة على الاستيعاب. حين قابل تشرشل في مكتبه بالبيت شخصا لتعيينه في منصب، صرفه بعد خمس دقائق، فقالت له زوجته لماذا صرفته بسرعة؟ فقال لها لأنه غبي، فقالت: كيف تحكم على الأشخاص بالغباء بهذه السرعة؟ فقال: يكفي حديث لخمس دقائق لأتبين من خلال تمكنه من اللغة إذا ما كان ذكيا أو غبيا. من لا يتقن لغته الأصلية لن يتقن أي عمل آخر.

بلغة مكسرة قال ادبيبة في باريس سأسلم السلطة إذا كانت الانتخابات نزيهة. وهو تسليم مشروط يتضمن في لغته المكسرة نية عدم التسليم، وهذا الشرط مشكلة خصوصا في عالمنا الثالث، لأنه ذريعة ستظل قائمة للتشويش على العملية برمتها، ففي انتخابات العراق الأخيرة شهد جميع المراقبين بأن الانتخابات نزيهة، لكن من هم على شاكلة ادبيبة وتقف وراءهم ميليشيات مسلحة وتابعة لقوى في الخارج، رفضوها وطالبوا بالفرز اليدوي، وحين تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني، قاموا بمظاهرات عنيفة وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وأطلقوا الصواريخ وحاولوا اغتيال رئيس الوزراء المكلف من سلطة منتخبة، ولذلك فشرط ادبيبة مفخخ بكل هذه التداعيات طالما الميليشيات تحيط به وتدعمه، وإن خسر ممثلوها فالحرب قادمة، فهو رغم توقيعه لتعهد كان يرغب منذ البداية في الترشح وإذا لم يحدث هذا فلن تكون الانتخابات نزيهة حتى لو شهد العالم كله، والأفضل أن لا تتم الانتخابات من الأساس، وهذا ما حدث حين أقفلت الميليشيات شوارع في طرابلس في اليوم الموعود تحوطا. ورغم ذلك فهذا التصريح من باب الاحتياط، لأنه يعرف جيدا منذ البداية أن الانتخابات لن تقوم لسبب بسيط، وهو أن حكومته هي التي من المفترض أن تهيء المناخ لها. والآن بعد أن اتخذ مجلس النواب خطوات تصحيحية بسحب الثقة من هذه الحكومة الفاشلة، ثم تعيين رئيس وزراء جديد بعد انتهاء مدتها غير القابلة للتمديد، حسب خارطة طريق ملتقى جنيف ، ها هو يرفض التنحي ويحشد الكتائب المذعورة من رئيس الوزراء المكلف، باشاغا، الذي له تصريحات واضحة حيال الميليشيات والعصابات المارقة، وأيضا له رغبة ظاهرة في المصالحة وتوحيد البلاد والمؤسسات، والقدرة على تقديم التنازلات التي هي شرط لحل أي نزاع حين تقابلها تنازلات من الأطراف الأخرى.