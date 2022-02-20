دلالات الأسوار

الأسوار حدود، تجمع وتمنع، تفصل وتحتاز، وهي ذات وظائف متقاربة في نفس الإطار العام. وفي المصطلحات المنطقية في التاريخ الفكري العربي نقول "سور القضية"* ونعني به الكلمة الأولى منها التي تجمع محتواها وتحده. ففي قضية من مثل "كل إنسان فانٍ" تمثل "كل" سور القضية الذي يحصر الإنسان.

والأسوار أقيمت لحماية البيوت والممتلكات. فالسور يعين حدود البيت، أو الملكية، واضعا حدا بينها وبين الخارج لحمايتهما.

وأسوار البيوت، مثلما تحجب الداخل وأهله عن أنظار الموجودين في الخارج، تحجب أيضا أنظار من في الداخل عن رؤية الخارج. لذا تقول أغنية ليبية:



لا تسامح البناي في ما علَّى... علَّى الحيوط ودرقك يا للا.

فـ "الحيوط" مثلما صدت عينيه عن رؤية محبوبته وحجبتها عنه، صدت أيضا أنظار حبيبته عنه وحجبته. هذه، بالطبع، وظيفة "قمعية" اجتماعية. لكن، لاحقا، ظهرت الوظيفة الحمائية العسكرية من خلال تسوير المدن والقلاع والحصون. فالأسوار العالية تكلف العدو الغازي جهدا مضاعفا وخسائر جمة في محاولة تسلقها والانسياب في الحمى الداخلي. وعادة ما تكون هذه الأسوار مزودة بفتحات (كي لا أقول نوافذ) تمكن المدافعين من مراقبة الخارج وإطلاق سهامهم على العدو الزاحف. وازدادت أهمية هذه الفتحات مع ظهور الأسلحة النارية. ويمكن التمثيل هنا بالسور الذي أقامه الاحتلال الإيطالي، الذي يحيط بمدينة طرابلس من البحر إلى البحر، لصد هجمات المقاومين الليبيين، الذي تمكن فتحاته الجنود الإيطاليين من صب نيرانهم على المهاجمين. ورغم إزالة السور منذ نهاية الستينيات، إلا أن الشارع الذي كان يحاذيه مباشرة من الداخل مازال يعرف حتى الآن، عند الكثيرين، بـ "شارع، أو طريق، السور". وفي مقالي الذي نشر بصحيفة "نيو يورك تايمز" غداة مقتل معمر القذافي، قالت لي المحررة قبل نشر المقال "نحن عدنا إلى خريطة طرابلس ولم نجد شارعا بهذا الاسم. لكنني سأعتمد كلامك"! فقلت لها "في الواقع أنا لا أعرف الاسم الرسمي للشارع. لكنه معروشعبيا بهذا الاسم"، وأعطيتها نبذة قصيرة عنه.

من هذا الحجب الذي تمارسه الأسوار اشتق في التراث العربي الإسلامي اسم "الحاجب"، وهو الشخص الذي ينظم مواعيد الخليفة أو السلطان أو الوزير ويأذن للبعض بالدخول عليه ومقابلته ويمنع آخرين. فهو هنا يقوم مقام السور الحاجب الذي لا تتوفر فيه سوى فتحة صغيرة تخضع لتحكم دقيق. والحاجب فوق العين هو بمثابة سور حام لها. وفي مثال الحاجب الموظف أعلاه وحاجب العين يكون الحاجب أعلى من محجوبه. ففي المثل أن "العين لا تتعلى على حاجبها!".

ومن رمزية السور الحاجب اشتقت لفظة "الحجاب" الذي ترتديه المرأة ليحجبها عن الأنظار. كما أن هذه اللفظة تطلق أيضا على الحرز الذي يحمل تعويذة حامية من العين والحسد والكائنات الخفية المؤذية، ويعلقه الشخص حول رقبته أو يضعه بطريقة ما تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

في إحدى زيارات أسرتي لي بالسجن شعرت بأختي وهي تعانقني تضع، خلسة، شيئا في جيب صدر بدلة السجن. عندما انتهت الزيارة وعدت إلى الزنزانة اكتشفت أنه حجاب صغير قماشه أخضر اللون. ولأنني لا أعتقد في مثل هذه الأشياء فتحته. فوجدت داخله قطعة من لحاء شجرة ما يبدو أنها رققت بالطرق، ملفوفة في نشرة داخلية لدواء ما!. ولست أدري إن كانت هذه النشرة من ضمن التعويذة.



* بالإنغليزية Qualifier، ومن ضمن معانيها (حسب قاموس االمورد): القيد أو المقيِّد. لكن خليل أحمد خليل، في كتاب عن المنطق ترجمه عن الفرنسية، يترجمها "مكمام". ورغم أن جذر "الكم"، في مقابل الكيف، داخل في الكلمة، إلا أنها تحيل، مباشرة، إلى الكمامة. ويبدو لي أنه كان الأوفق أن يترجمها "مُكمِّم" حيث تحيل اللفظة إلى تحديد الكم، وإلى "التكميم" بمعنى وضع الكمامة. وفي جميع الأحوال، لا أرى داعيا لاستبدال مصطلح استقر وفُهم وحُدد معناه عبر قرون عديدة.