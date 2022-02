فبراير: الثورة المجهضة

من الواضح للعيان اليوم، ونحن فى العقد الثاني من عمر فبراير، أنها لحظة تاريخية قد أدخلت ليبيا عموماً، سياسةً ومجتمعاً، في مرحلة انتقالية حرجة جداً، فالتحديات التي نكابدها في ليبيا، وعلى اتساعها، لازالت فى حالة تراكم بسبب أزمة فبراير مع نفسها، ومع الآخر.

لا شك في أن الربيعيات العربية عموماً قد جاءت فى "عصر الردة"*، عصر عودة الأصولية الدينية، والصراعات الداخلية، وتوابعها المروعة على تفكك الفكر الوطني والقومي، والارتماء في أحضان الآيديولوجيا الدينية والمسيسة، سواء بسواء، مع رواج مذهب البراغماتية السياسية الرامية لكسب السلطة، والحفاظ عليها في أوطان الريع النفطي المتنمرة، والأخرى المثقلة بالديون، والمشتركة معاً في محاربة الفكر التقدمي، فجدلية الأصالة والمعاصرة التي يعيشها العرب فى حالة "توهان" نتج عنها سطوة الفكر الأصولي البدائي المدعوم وهابياً بالبترودولار لصد الفكر، الذي لم يسلم من جبروت الشمولية العربية الرسمية عموماً، فمفكرونا لا ينخرطون في السياسة كتقية، وسياسيونا لا يفكرون. هكذا كانت الأجواء العربية، التي قامت فيها فبراير مأزومة بواقعها المتصحر، والمتأزمة مع نفسها بسبب التضاربات والعناد وانعدام الخطط، والمتورطة مع الآخر في إجهاض نفسها، كإحدى ظواهر "الثورة" بالمنطقة، أو تطبيقات الفوضى الخلاقة التي أُعلنت كسياسة تقوض المنطقة.

فبراير، كغضب شعبي، كانت معوزة لرجال فكر يصونونها، ويستثمرون زخمها الشبابي الرامي أساساً لولادة دولة من رحم "اللا نظام"، فالنخب لم تكن مستعدة أساساً لبرهة الاندلاع ولا لحظة الانهيار، فلم يكن في جعبة المعارضة الليبية بالخارج عام 2011، علي تنوعها، أي بديل رصين خارج خطابها النقدي والتشهيري محدود المدى. فالربيعيات العربية عامةً، وتحديداً في ليبيا، فاجأت الجميع كما يقول بول دانهر**، فرجالات المرحلة سياسياً فى ليبيا لم يكونوا فى مستوى التحديات، ولا على دراية عميقة بما يجري على الساحة العربية من صراع وتنافس "رجعى-رجعى" يحول دون تحقيق مدنية عربية متحررة، تصون الحريات وتكرس كرامة الإنسان، فى خضم مماطلة الحكام العرب لتحقيق إصلاحات جذرية لأنظمتهم، وفي سياستها زمن ضغوطات بوش الابن، ولا كانت تلك الأنظمة العربية، من جهة ثانية، مستعدة لأن تشهد على اعتاب حدودها، مع بروز الربيعيات، قيام نظام ديمقراطي، ولم تكن لتسمح لمفاهيم تداول السلطة، كلعبة سياسية سلمية ومفتوحة، بأن تترعرع بعيداً عن احتكارها للسلطة، ونهج الحزب الحاكم المسيطر منذ الاستقلاليات.

الإبداع الثوري، كمفهوم عند المتخصص اليساري في علم السياسة بمعناه العام، والذي يعني بأن تكون للثورة حيوية فكرية بأن تحافظ على مبادئها واستراتيجياتها وتكتيكاتها، ضمن "فن الممكن"، ظل هذا الإبداع حالة مفقودة فى فبراير ليبيا عند من يتحجج بالشرعية الثورية، بسبب سيادة نزعة الميول نحو الصدام الدموي ضمن فوضى السلاح، باعتباره أكثر "الممكن" تحقيقاً، فحتى بعد أن تجاوزنا مراحل الدمويات، ظل ساسة المشهد الفبرايري يركزون على قضية السلطة كفكرة، أكثر من تركيزهم على قضية الدولة ونظامها، مما يزيد من حالة التردي، وذلك مرده في الكثير من الدراسات العربية، إلى أن ثقافتنا تنصب على ظاهرة السلطة ذاتها وتكرس حالة الدولة التسلطية، فى حالة تناسي ان التسلط، كنهج للدولة، هو أحد التحديات الفكرية أمام مطلب تحقيق دولة القانون، فظل رجال المشهد على مدى السنوات في حالة "كولسة" عند لحظة صنع أي قرار يمس ميلاد الدولة، أقل ما يوصف غالباً بأنها قرارات "مثيرة للجدل"، فسيد الموقف كان، ومايزال، أن ساسة البلاد، كخصوم، محكومون بذهنية الغلبة وروح العناد والتسلط، مما أَبعدهم علينا، وغابت بالتالي اللحظة الدستورية، واستمرت فبراير ذاتها مظلتهم، والخوف من الفراغ السياسي شرعيتهم. انعدام الإبداع يبدو جلياً عند الإسلام السياسي، خصوصاً الأخوان، إذ اثبتوا أن خطابهم قبل الربيعيات كان يمارس الترميق" Bricolage" عند الحديث عن مباديء العصر، كحرية المرأة وأسس التشريع. والوسطي، نجده يتخوف، وإياهم، من حقوق الأقليات، كالأمازيغ والطوارق والتبو، وانخرط الضابط في السياسة بمد نفوده على أروقتها بما يعصف بروح المدنية. لقد غاب الإبداع التوافقي الرصين والثابت، وجنحنا بالبلاد لفوضى وتوترات وصدام، الأمر الذي جعل منها مصدر قلق للآخر بسبب الحروب والمرتزقة والفراغ الأمني.

فالفوضى الخلاقة و "عصر الدروم"*** لم يسمحا لأي بصيص نور بأن يلوح لليبيين، بسبب طبيعة فبراير الصدامية التي فرضت عليها، بشكل كان فيه الوعي غير مدرك لتبعات الحرب وتوازنات القوى فيها بين المنتصرين على القذافي، فكل ما وصلت إليه البلاد هو أنها أضحت مسرحاً للتدخلات، وصارت العاصمة تحيا فى توازن الرعب بين المليشيات، فتلاشت المصلحة الليبية، وسادت الكراهية، وأضحى قوس فليني شبحاً يتربص بالبلاد على مستو الذهن والنفسية، رغم تجاوز الساسة له عبر تحالفات سياسية مفتوحة ومتقلبة كما يحصل اليوم. ففي صيرورة فبراير كانت الأفكار متلاشية، ومعها أضحت الأفكار والمبادرات تسوِّغ فكرة توافق جدلي على من يحكم، وليس كيف نشيد الدولة، في "وطن" لازال حضوره في وجداننا مرتبكاً.

لازال العواجيز يرسمون ملامح نهار ثورة في بلاد لازالت تعاني قرارات جدلية أكثر من أن تكون حاسمة، فلم يبنوا ميديا ناضجة، وانعدم وجود صوت الشارع الذي اعتاد دور الرعية، رغم الحديث عن "المواطنة" واستئناسه شعبياً كمصطلح، رغم انفصامه عن واقعنا بحقائقه التاريخية فى الفكر والقانون، فالتسلط والخوف لازالا معول صاحب الأمر، والشارع رهينها جميعاً.

مع عدم براحنا للمربع الأول لمأزق فبراير بازدواج الحكومات مجدداً، وبحالنا هذه كليبيين سنتوغل أكثر في النفق المظلم بتململ، ليس أكثر، وقلوبنا في ليبيا لازالت عليها أقفالها.

هامش.

