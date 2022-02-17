فبراير.. لافتة إرشادية!!

عندما تسير فى طريق وتعبره ربما للمرة الأولى تحتاج إلى "لافتات إرشادية" تذكرك إن كان سيرك فى الطريق صحيحا وتنبهك إن كان سيرك خاطئ.. وربما تأتيك ملاحظة أو نصيحة تنفعك وتبين لك مخاطر الخروج عن طريقك ومسارك الأمن.

وهذا الأمر ينسحب على سيرك باتجاه تحقيق هدف ما، عندها أيضا وجب عليك أن تذكّر نفسك بين الفينة والأخرى به حتى لا تأخذك الأحداث اليومية المتعاقبة وتبعدك عن هدفك المنشود.

من ذلك فى تقديرى تأتى أهمية استذكار واستدعاء لفظ "فبراير". ليس حبا في أقصر شهور السنة أو احتفاءً بـ "قرّة العنز" تلك الأيام شديدة البرودة التي تأتي في ذلك الشهر، ولكن لأجل تذكيرنا باستعادة الحلم والأمل في إقامة مجتمع تسوده الحقوق والحريات فى ظل دولة مدنية حديثة.



فى ذكرى التغيير الذى حدث في فبراير 2011 أريد أن أبدأ بتقرير مسلمة أؤمن بها وهي أن التغيير سنة الحياة، ولذا سأتجاوز مهمة التبرير والتفسير للحدث الذي أدى إلى الانتفاضة في فبراير والتي كانت محملة بوعود جامحة في الحرية والكرامة.. ومعبرة عن الرغبة العارمة في التخلص من النظام القديم… رغم أن واقع اليوم يشهد بأن من جمعتهم مقاومة الاستبداد في ذلك التاريخ، فرّقتهم أجواء الحرية المنفلتة، والصراع البدائي على المناصب والمكاسب الشخصية.

فالدعوة للثورة والتغيير تأتي بسبب تراكم الطغيان والظلم.. ولا يوجد شعب واحد في العالم يدعو إلى الثورة والتغيير إذا كان الإصلاح ممكنا… فى فبراير حدث التغيير وتداخلت عوامل داخلية وخارجية فى حدوثه، ولكن، ومع مرور الزمن، ساءت المآلات، وترافقت عوامل كثيرة مع ما وصلنا إليه، مما يدعونا إلى عدم تبرئة الذات مما آل إليه الوضع السيء ؛ ولكن هذه الأوضاع السيئة يجب ألا تجعلنا نركن إلى اليأس، بل يجب أن تدفعنا إلى الأمل بأن "الثورة" يمكن أن تنتصر، وتشق مسارها نحو الأفضل، فالثورة الحقيقية هي ما يستدعي نقد الذات ومساءلتها والاعتراف بالأخطاء، وعدم السكوت عنها، وهذا أمر طبيعي، فالصواب المطلق تمتلكه الدكتاتوريات وحدها.. ولأن التغيير إلى الأفضل أو إلى الأسوأ أمرٌ يقع في نطاق البشر، لذا فإن مسؤولية الاختياروتحديد المطلوب منهم تقع عليهم حتى يمضي التغيير إلى مبتغاه، وذلك لأن تغيير ما بالأنفُس من أفكارٍ ومفاهيم واتجاهاتٍ وميول، أمرٌ موكولٌ للبشر، وهو أولوية مهمة. فالتغيير لا يجب أن يقتصر على تغيير النظام القائم فقط.

التغيير هو السبيلُ لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، وضرورته تأتي بغرض التغيير الإيجابي المطلوب.

فالحياة مملة إن لم يُحدث التغيير والتطوير والتحسين المستمر، فالتغيير سمة ملازمة للإنسان منذ طفولته حتى موته والإنسان لا يتوقف عن الأمل والطموح فى تحسين حالته والأوضاع المحيطه به لكي يعيش حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة.

لقد تم تغيير النظام شكلا فقط. ولكن ما تم زرعه من نمط تفكير وثقافة الكراهية والإقصاء في زمن مضى، بقي صامدا وراسخا في العقول، مما يستدعى، بالضرورة، جهودا جمة من أهل الثقافة والمعرفة لأجل التوعية والتنوير حتى يتم استيعاب غايات التغيير.

وهنا لا مفر من الاعتراف بأن هناك حيودا عن المسار المأمول الذي يفترض أن تتحرك فيه القوى المجتمعية الفاعلة.. لقد كان هناك خلل في الأولويات، واجتاح وباء شبق السلطة البلاد واكتظ المشهد السياسي بالتخوين والتكفير والإقصاء، مع غياب تام لأي محاولة جادة لبناء الدولة.. نعم بالإمكان إلقاء اللوم على من تصدروا المشهد فى بداية التغيير لأن استمرارهم في الصراع على المكاسب الذاتية فتح الباب أمام التدخلات الإقليمية والدولية بشكل كبير، ولم ينتبه الناس لما يحدث. ولكن، وللأسف، هناك لوم كبير يطال نخبتنا التي كانت غارقة في متاهات الفرح بالتغيير، من ناحية، ومتاهة البقاء على مقاعد المتفرجين أو الانحياز العاطفي لأحد أطراف النزاع، من ناحية أخرى. ومع مرور الزمن كبرت المشكلة كما تكبر كرة الثلج.. ورغم انتباهة ووجود قلة أدركت أهمية (دور المثقف في التغيير) وأتذكر أنه تم انعقاد ملتقى تحت ذلك العنوان، ولكن دون اهتمام أو تأثيرأو مثابرة على الدور المطلوب.. لأن الاهتمام كان منصبًا على الظهور و"الأنا" ولم أرَ انحيازا من "مثقفينا" لما يدور في المشهد السياسي.

لقد تجاهل أهل الثقافة أن الناس، وإن لم يفهموا المنتج الإبداعي للمثقف، ينحازون إلى من يظنون أنه يقف مدافعا عن أحلامهم وطموحاتهم ويدافع عن حقوقهم، وربما هذا يفسّر لنا، تحديداً، لماذا يُعجب إنسان بسيط بشاعر كالشلطامى، أو السنوسي حبيب أو كاتب كالنيهوم ويوسف القويرى... إلخ.. إنّهم يرون أنّ المثقّف المبدع مثقّفهم، وهو لن يخونهم.

يقول نصر حامد أبوزيد رحمه الله:



(المثقف يجب أن يحافظ على استقلاله. لأن السلطة السياسية، والسلطة الدينية، في مجتمعاتنا كلاهما يحاول أن يأخذ المثقف إلى جانبه، المثقف في رأيي يجب أن يكون حارس قيم لا كلب حراسة... حارس قيم بمعنى حتى لو النظام السياسي في وطني الذي أنتمي إليه تبنى الأفكار التي أؤمن بها كاملة، يجب عليَّ دائما أن أحافظ على هذه المسافة المعرفية، هذه المسافة المعرفية تجعلني حارساً لهذه القيم، لأن القيم في تطبيقها السياسي تُصاب بكثير من التلوث).

أين هذا المثقف المنحاز إلى تطلعات وأحلام الناس في المشهد اليوم؟ وأين يقف أهل الثقافة من تغيير فبراير والدفاع عن أهداف الناس فى الحياة الكريمة فى غمرة الفوضى السائدة واختلاط المفاهيم، فالمثقف له دور مهم بتقديم الأفكار والحلول الممكنة وذلك بنقل التجارب الناجحة للناس ودفعهم إلى العمل بها. المثقف ينطلق من إثارة الأسئلة التي تهمّ المجتمع والبحث عن إجابات منطقية تعزّز استقرار المجتمع وتنميته، ويفترض أنه هو صانع الوعي في المجتمع، والمساهم في تشكيل الرأي العام وتوجيه بوصلة المجتمع نحو أهدافه وتطلّعاته في مستقبل أفضل.

أتمنى، ونحن اليوم فى وضع استثنائي، أن نتدارك ذلك القصور، ولتكن "الأنا" في حدها الأدنى.