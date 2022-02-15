11/17 فبراير

احتفلت 2011 في اسطنبول، بليلة رأس السنة، وتابعت بشغف ثورة الجنوب التونسي، وحرق بوعزيزي لنفسه، لكن ما أفسد ليلة الاحتفال خبر تفجير كنيسة في الإسكندرية المصرية. عدت إلى بنغازي، وقد تصاعدت الثورة التونسية، كان الصديق الكاتب الصحفي محمود البوسيفي في زيارة عمل لبنغازي، في سهرة ببيتي، مع ثلة من الأصدقاء، وبعد نقاش ساخن، حول ما يحدث في تونس، اقترح أن نتصل بأصدقاء لنا هناك، للاطمئنان عليهم ومعاضدتهم.



وفي نفس الأيام، زار الصديق المحامي جمعة عتيقة المدينة، وطبعاً كان الحوار حول الثورة التونسية، وقد ناقشنا أوضاع بلادنا، واختلفنا كثيراً حولها، حتى وصل الأمر إلى إفساد السهرة، خاصة بيني وعتيقة، طبعاً كان اختلافاً في الرأي وليس خلافاً. في اليومين الأخيرين، قبيل هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في بيتي وفي جلسة مع الراحلين: الصديق الكاتب إدريس المسماري وأخي محمود، اقترحا أن نخرج في تظاهرة لتأييد التونسيين، عارضت الاقتراح العاطفي، ولم يلحا ولم يتظاهرا طبعاً.



من عادتي حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما يعقد سنوياً، عادة في الأسبوع الأخير من يناير والأسبوع الأول من فبراير. لهذا حملت حقيبة السفر، وحيداً هذه المرة، فالأحداث أنتجت جفوة بيني ورفيق السفر إدريس المسماري. في الطائرة المتوجهة إلى القاهرة، لاحظت أن كثيراً من الركاب، ذوو سحنة متشابهة حد لفت النظر، وكأنهم عسكريون، في السوق الحرة بالمطار، وهم يجمعون مبتغاهم من زجاجات الويسكي، كانوا يتهامسون حول أن مهمتهم الأمنية ستمنعهم من الغد من أي ترفيه وراحة، ولم أعرف ولا سمعت غير ذي التهامس.

غادرت المطار، لكن التظاهرات، التي اندلعت في القاهرة، منعتني من تجاوزها، لهذا بتُّ ليلة 25 يناير في هوتيل بحي مصر الجديدة، قرب أرض المعارض، حيث من المفترض أن يكون معرض الكتاب، ما هو الغاية، التي تيقنت ساعة شاهدت التظاهرات الضخمة، إن لم يكن. في ميدان روكسي بمصر الجديدة، كانت حياة عادية، رغم شح الخبز، كأن لا شأن لها بميدان التحرير والطرقات المؤدية إليه، ما تغص بالمتظاهرين، حتى أن الاتصالات بالأصدقاء في القاهرة، كانت تتم بالتلفون الأرضي.

لقد اتصلت بالصديق الشاعر جمال القصاص، وأعلمته أني أفكر في العودة إلى ليبيا، حتى لا تنقطع بي السبل، بعد قطع الاتصالات وارتباك الطيران، وقد غصت المطارات بالمغادرين من غير المصريين. وقد تساءل عن حال ليبيا، وقد وقعت في كماشة الثورة بين تونس ومصر؟ لكن كنا حائرين، في الإجابة عن السؤال، وحتى التفكر فيه.

ترددت لأيام على المطار، ما ارتبك حاله وقد غص بالمغادرين، كما لو كان ميدان التحرير. حينها زادت ليبيا من الطائرات، ما ترحل مواطنيها المتدفقين من أجل مغادرة مصر الثائرة!، بالنسبة للرحلات إلى ليبيا كانت بالمجان، وقد ركزت خيمة في المطار، مع وجبات، لهؤلاء المتزاحمين، لأجل العودة للبلاد الهادئة!. لكن نتيجة الواسطة والمحسوبية، أضف أن الطائرات الليبية، كانت تقصد مطار طرابلس، خطر ببالي السفر بالبر، ما أشيع أنه غير آمن.

وصلت مطار طرابلس، مساء العاشر من فبراير 2011، وفي المطار كان هناك موظف من شركة الطيران، يقف عند باب الوصول يصيح: من يريد الذهاب إلى بنغازي، هناك طائرة جاهزة الآن مجانا. بدا لي أن مطار طرابلس، جبانة من السكون والهدوء المريب، وأنا أجتازه نحو مقر الرحلات الداخلية، وقد تركت خلفي تظاهرات وشغباً وزحاماً جماً، تذكرت سؤال القصاص، مع خوف داخلي عمّ نفسي، ساعة مررت بوجوه قليلة عابسة وواجمة، لبشر مبعثرين في ممرات المطار.

صبح اليوم التالي، جست شوارع بنغازي، مفعما بما حملت من القاهرة، أنوي تفريغ الطاقة الثقيلة عن نفسي. عند شارع «فيا تورينو»، اندلفت إلى مكتب الصديق رمضان جربوع، حيث وجدته والصديق رجب الشلطامي، تدفق لساني يفرغ ما بجعبتي، ما إن أكملت حتى لاحظت أن كأن على روؤس من أحدث الطير، كذا حدث هذا في المساء مع الصديق محمد المفتي. فتنبهت إلى أني قطعت شوارع مدينة جبانة، كما حصل لي في مطار طرابلس، خاصة وأن الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن تنحيه. يومها انتشرت، كالنار في هشيم المدينة، نكت صاخبة جارحة، مفادها أن تونسيا يطلب من الليبي أن ينحني كي يرى الرجال في مصر، ما أيضا المصري فيها يطلب نفس الطلب من الليبي، كي يرى الرجال في تونس.