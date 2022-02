التطبيع والتضليل

ازداد، في السنوات الأخيرة، ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بـ "التطبيع" مع الكيان الديني، الصهيوني، والعنصري المسمى "إسرائيل" وازدادت جرأة المطالبين بذلك. بل أصبح بعض مواطني الدول العربية يزورون هذا الكيان ويعلنون ابتهاجهم بهذه الزيارة ويمتدحون هذا الكيان.

وتعبير "التطبيع" هنا مضلل جدا، وإن كان يصعب إيجاد تعبير بديل في العربية. فاللفظة الإنغليزية المشتق منها المصطلح هي normal ولها عدة معان في مجالات مختفلة. لكنها تشرحها، في السياق الذي يعنينا هنا، على النحو التالي:

" كون الشيء معتادا، نموذجيا أو معياريا؛ ليس شاذا. Being usual, typical or standard; not abnormal"

ويورد القاموس الذي استشرناه أمثلة رأينا من المفيد إثباتها هنا:

"تقديم النبيذ في حجرة ذات حرارة معتدلة serve wine at normal room temperature. علاقات دبلوماسية عادية normal diplomatic relations. ساعات العمل المعتادة normal working hours. النظام المعتاد للكلمة normal word order. فضول عادي normal curiosity. السياق المعتاد للأحداث the normal course of events".

والملاحظ أنه في هذه الأمثلة جميعها لا ترد كلمة "طبيعي natural" التي اشتق منها مصطلح "التطبيع" في العربية، وإنما ينحصر المعنى في ما صار "معتادا"، "عاديا"، "مألوفا"، "مقبولا".



فالكيان المسمى "إسرائيل" لم ينشأ نشأة طبيعية ضمن ظروف تاريخية متولدة من داخل المنطقة ومتفاعلة ضمن حدودها. وإنما "نصبته installed" على أرض فلسطين قوة استعمارية كانت تحتل المنطقة هي بريطانيا، وقامت بدعمه ورعايته القوى الاستعمارية الغربية، خصوصا أمريكا، وإنعاشه بوسائل التنفس الصناعي وحقنه بالمضادات الحيوية والمقويات. فـ "إسرائيل" دولة ضد التاريخ.. دولة غير "طبيعية". إن وضعها يختلف حتى عما حدث في أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا، حيث غزت موجات من المهاجرين البيض هذه الأصقاع وكانت تمتلك وسائل القوة في مواجهة جماعات بشرية بدائية كانت الأسلحة النارية بالنسبة إليها أسلحة آلهة. واستطاعت هذه الجماعات الأوربية الغازية تكوين سلطات مدنية في الأراضي المحتلة شكلت، لاحقا، دولا. أي أنه تكونت شعوب على هذه الأراضي تمكنت، ضمن ظروف ملائمة، من إقامة دولها، ولم يجر تنصيبها، وتم القبول بها والخضوع لها من قبل السكان الأصليين ولم تعد تواجه مقاومة.

الأمر مختلف في حالة "إسرائيل" فهي نصبت برعاية قوة استعمارية قاهرة، ثم جرى البحث لها عن شعب من خلال تشجيع هجرات اليهود إليها من بلدان وقوميات مختلفة. فليس صحيحا أن اليهود يمثلون قومية، مثلما تزعم الصهيونية والقوى الاستعمارية، وإنما يمثلون ديانة. صحيح أن اليهودية، على خلاف المسيحية والإسلام، لا تعد ديانة تبشيرية وتعتبر نفسها محصورة ضمن قبيلة معينة يعتقدون أنها "شعب الله المختار". لكن مع ذلك، لم تبق هذه الديانة مقتصرة على هذا "الشعب المختار" وإنما انتشرت بين شعوب أخرى "غير مختارة". فاليهودي الأفريقي أسود البشرة، واليهودي العربي عربي الملامح، واليهودي الأوربي ذو بشرة بيضاء، وهكذا.

المسألة الأخرى، الأكثر أهمية، هي أن وضع "إسرائيل" لم يستقر ولم يحسم ومازال يلقى مقاومة من الفلسطينيين هي مقاومة أقوى من أي وقت مضى.