ليبيا الحلقة الأضعف

أمام شبح الانقسام فى ليبيا بوجود حكومة بالغرب بدعم دولي، وأخرى بشرقها بدعم البرلمان، والساعي لتحقيق خارطة طريق سياسية جديدة تركن جانباً خطة الأمم المتحدة التي تشرف عليها المستشارة ستيفاني وليامز، تظل مصالح الدول المعنية بالتدخل فى ليبيا هى الأبرز. فالتوافقات السياسية الإماراتية التركية المدعومة أمريكياً فى الغرب، تقابلها توافقات فرنسية إيطالية في الشرق، إلا أن حدة التناقض بين هذه الدول تنخفض حدته بترشيح باشاغا نفسه للبرلمان كخليفة لحكومة غريمه عبد الحميد الدبيبة فى طرابلس، الذي لازال يرفض التنحي. فباشاغا قريب من تركيا التي ترابط قواتها ومرتزقتها بغرب البلاد بـ "طلب من حكومة الوفاق" منذ هجوم حفتر على طرابلس.

التوافق الفرنكو-إيطالي بشأن ليبيا، جاء بعد توترات إعلامية، وتصعيدات سياسية، وصلت حد سحب السفراء، فالتنافس التجاري بين النفطية إيني، وغريمتها الفرنسية توتال، كان واضحاً على مدى عمر الأزمة فى البلاد، كما أن للصراع بين شركتى بناء السفن، الإيطالية فينكانيتري والفرنسية نافال جروب ظل قائماً فى كوليس التوترات السياسية بين باريس ورما، التي كانت تشتعل فى ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من شواطئنا. ولم تنته هذه التوترات إلا بتوقيع معاهدة كيرينالي نوفمبر الماضي بهدف خلق تواصل وتنسيق أكبر بين فرنسا وإيطاليا عبر اجتماعات لجان ثنائية للبلدين بشكل دوري على مدار السنة، خارج قنوات دبلوماسية الاتحاد الأوربي الذي تسيطر عليه باريس وبرلين.

التوافق الفرنكو- إيطالي على شخصية باشاغا ليس محض صدفة، فحينما كان الرجل وزيراً للداخلية فى طرابلس كان يعمل مع إيطاليا فى ملفت الهجرة غير الشرعية، الملف الساخن جداً لحكومة الائتلاف اليميني الراديكالي حينها بروما؛ كما أن باشاغا قد تقارب مع باريس إلى حد تلقي التهاني من السفارة الفرنسية بطرابلس، بسبب إلقاء القبض على الميليشياوي عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ "البيدجا"، مما اعتبر التهنئة الفرنسية، عند العديد من المراقبين حينها، "بمثابة منح مصداقية للرجل في مكافحة الجريمة والإرهاب" ، وقد كُلل هذا التقارب بين سليل مدينة مصراتة الجميلة وقصر الإليزيه، بأن قام باشاغا بزيارة باريس فى نوفمبر 2020، ضمن زيارة قام بها لعدة عواصم أوربية، اعتبرها العديد من المحلليين حينها "رحلة ترويج سياسي لشخصه كرئيس مستقبلي للبلاد" .

الانسجام الفرنكو-إيطالي الأخير حول ليبيا تدخل على خطه الجارة مصر، بتفاهمات دبلوماسية وأمنية متقاربة مع البلدين. فمنطقة فزان بسبب التوترات فيها وتداعياتها على دول الساحل والصحراء، تشغل القاهرة أمنياً، بسبب تحركات الإرهاب فى الصحراء الكبرى، أو فى عمقها الاستراتيجي مع ليبيا، بحسب مفاهيم السياسات الأمنية والعسكرية بين دول الجوار. فالصحراء الليبية لازالت مسرحاً مفتوحاً على دول الجوار عموماً، مع الأخذ فى الاعتبار توترات الدبلوماسية الحالية بين باريس ومالي بخصوص تأجيل الانتخابات لتمكين العسكر فى السلطة لسنوات قادمة، وطرد المجلس العسكري الحاكم فى العاصمة باماكو للسفير الفرنسي قبل أيام، علي خلفية تصريحات باريسية، اعتبرت "مُهينة لمالي" وكذلك بسبب تفاهمات بين مرتزقة فاغنر الروسية - التي لازال لها حضورها بشرق ليبيا- والحكومة المالية، الأمر الذي أثار غضب باريس، في وقتٍ لازال البحث الأمني والجنائي بليبيا جارياً للقبض علي الداعشى التونسي أشرف بن فتحي القيزاني، ووسط تحذيرات أمنية غربية تشير إلى أن "داعش ستعود لليبيا عبر بوابتها الجنوبية"، فحركة أزواد، المكونة من عرب وطوارق، بشمال مالي، تعتبر أن خفض فرنسا لقواتها بالمنطقة إلى النصف، تعد تدبيراً يثير القلق، كما أن شمال النيجر لازال يعد منطقة مرجحة للانفجار في أي لحظة بسبب الفراغ الأمني، وعجز الجيش النيجري وقوات البعثة الأوربية الخاصة "تاكوبا"، وقوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينسوما" على سد الثغرات أمام ما تحققه بوكوحرام والقاعدة وحركات التمرد من زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فما الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو مؤخراً إلا دليلا ساطعا لمدى تدهور الأوضاع الأمنية والأهلية بالمنطقة.

الرئيس ماكرون الذي زار بوتن الاثنين الماضي في موسكو بهدف احتواء الأزمة الأوكرانية، يحرص على الظهور بمظهر "القائد في الساحة الفرنسية والعالمية"، رغم صعوبة الأحوال لبلاده بالساحل والصحراء، حسب توصيفات الإعلام الفرنسي، الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية قبل نحو شهرين من الآن. فالرئيس الفرنسي في موسكو لابد وأنه تطرق لوضع مرتزقة فاغنر بالمنطقة ضمن اللقاء مع بوتن، الذى استمر خمس ساعات، فقد صرح ماكرون قبل مغادرة موسكو لصحيفة "لو جرنال دو ديمانش" الفرنسية قائلاً: "أن الغربيين لن يحصلوا علي تنازلات بشكل أُحادي من بوتن"، بمعنى، "تنازل لي هنا، أتنازل لك هناك"، خصوصاً وأن ليبيا قد جاء ذكرها في تصريحات بوتن بالمؤتمر الصحفي الذي عَقِب الاجتماع بين الرئيسين.

تبقى ليبيا، في ضوء الأحداث عالمياً وإقليمياً، حتى مع وصول باشاغا للحكم، فى مأزق صعب مع نفسها لأنها الحلقة الأضعف فى تطورات الأحداث، حتى مع خبرة باشاغا فى الملف الأمني وشخصيته الحاضرة كسياسي، فالإرهاب وتحركاته بالمنطقة يزيد من تعقيد الأزمة الليبية في ظل تكتلات رجالات المشهد الليبي ذاته مع صفوف الدول الفاعلة على الأرض الليبية، وعلى كل الأصعدة فيها، وفى خضم سنوات طويلة وصعبة يغيب فيها مشروع وطني حر ومستقل لدولة لازال الفشل يتربص بها وبقدرها.