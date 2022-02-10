"القرمة"!!

"القرمة" مفرد وجمعها قُرُمات وقُرَم، وهى ما بقي من أسفل جِذْع الشَّجرة إذا قطعت، والمعنى الأشهرهى خشبة يُقطَّع عليها اللّحم حيث يقال "قطّع الجزّار اللّحمَ على القُرْمة".

وفى القاموس هناك معان أخرى..

فقد يكون المعنى "جلدة " صغيرة مقطوعة من أذن الجمل أو علامة على سهام القمار، ولكننا لسنا معنيين بذلك هنا.

ما أنا بصدده هنا هوالمعنى الاصطلاحي تبعا للهجتنا المحلية، فالقرمة تعني الحديث عن الآخرين فى غيابهم والتربص بهم لإظهار عيوبهم والحديث عنهم بالسوء.. وهو ما يندرج تحت النَقْد الهدَّام، الذي يكون من أجل النَّيل من الآخرين، وتشويه سمعتهم، والترصُّد لهم، بإظهار عيوبهم من غير حُجَّة ولا برهان.. وقد يمتد تأثير القرمة السلبى حتى تصبح نظرتنا سلبية لكل ما هو حولنا من بشر وأحوال.. فيظهر للقرمة الوجه المذموم، ومنه الغيبة بذكر الآخر بسوء فى غيابه. أو إلى النميمة وهي نقل مساويء الناس بين طرفين أي الفتنة وصاحبها يسمى فتانا.

يقول البعض أن القرمة تغلب على أحاديث وجلسات النساء، ولكن الحقيقة فى تقديرى ليست إلا حجة دفاعية ذكورية كاذبة، فـ "القرمة" لا تخلو منها جلسات وأحاديث الرجال. بل هي أكثر انتشارا فى مجالس الرجال.

والسؤال.. هل القرمة بسبب الفراغ؟ .. ربما! هل مصدرها إنسان مريض بتضخم الأنا عنده ولا يرى في الآخرين شيئا سويا؟.. ربما!!

ولكن هل بالإمكان أن تتحول القرمة إلى أمر ايجابى؟

يقول البعض أن للقرمة جانبا إيجابيا تحت شعار "القرمة سر بهجتنا"

لأنها أحيانا تكون للمزح والدعابة وفى حضور المعني بالأمر.

وهناك ايضا من يصفها بالإيجابية عندما تتناول "القرمة" مسألة نقد السلوك وليس تشويه الأشخاص والتشهير بهم.. فالنقد بالقطع مسألة مهمة وضرورية لأجل الإصلاح.. فالنقد يختلف عن "القرمة" فى أنه يظهر المحاسن والعيوب فى آن واحد وليس العيوب فقط كما تنحو القرمة، بل ربما يقدم الحلول.

النقد هو تعبير مكتوب أو منطوق من متخصّص، عن الجَيِّد والرديء في أفعال أو إبداعات أو قرارات يتخذها الإنسان أو مجموعة من البشر في مُخْتَلِفِ المجالات من وجهةِ نظر الناقد.. كما يذكر مكامن القوة والضعف فيها، وقد يقترح أحيانا الحلول. ويكون النقد في مجال الأدب، والسياسة، ومختلف المجالات الأخرى.

مهمة النقد هي النظر في قيمة الشيء وهوعمومًا عدم قبول القول أو الرأي قبل تمحيصه، وهو بشكل عام ينقسم إلى نوعين: نقد خارجي وهو النظر في أصل الرأي، ونقد داخلي وهو النظر في الرأي ذاته من حيث التركيب والمحتوى.

فالنقد البنَّاء يهدف إلى تحديد مكان الخطأ، وتسليط الضوء على مواضع النقص، والبحث في الأسباب، والتفتيش عن حلولٍ ممكنةٍ لمعالجة الخطأ وتفادي حصوله مستقبلاً.

بعد وصف النقد بالبراءة وتبين أهميته نعود للقرمة التى أتمنى أن نجعلها تنحو باتجاه يقترب من النقد الإيجابى حيث الفائدة المؤكدة وصك البراءة .