حدوته ليبية

التغييرُفي بيتنا وحياتنا لم يحدث فجأة. بل تدريجياً. فحين بدأت قوافل السفن تتوالى للرسو في ميناء طرابلس، وغيره من المرافيء لإفراغ حمولتها من أطنان دقيق (5 زيرو) الألماني، توقف والدي رحمه الله عن زيارة رَحْبة النعمة في سوق الثلاث. وتوقف دخول أكياس الشعير إلى بيتنا، يعني حرفياً نهاية مهام حجري الرحى. وبالتالي، تم التخلص منهما. وأعقب ذلك التخلص على التوالي من الغرابيل ومن المهاريس.

وحين بدأ مصنع طماطم المنصورة، لإنتاج الطماطم المعجون إنتاجه، لم يعد أبي يحضر إلى البيت صناديق الطماطم الأخضر بغرض تقطيعها شرائح ونشرها فوق سطح البيت، وفي وسط الحوش، بغرض تقديدها وتحويلها إلى طماطم معجون. ولم تعد أمي بحاجة لتعريض نفسها للخطر لركوب السلم لنشر الطماطم فوق السطح.

وحين دخلت مواسير المياه إلى البيوت، قامت البلدية بإقفال الحنفيات العمومية، ولم نعد بحاجة إلى استخدام الجرادل. وأغلقنا الماجن والبئر وتخلصنا من الفتاشة. وحين بدأت محطة الكهرباء في الباب الجديد عملها، أحلنا القازة والفنار على النقاعد. وحين جرت الأموال في خزائن الدولة، تسربت إلى جيوب الموظفين والعاملين، وضاقت بيوتنا القديمة، وغادرناها إلى بيوت جديدة، في ضواحي المدينة. هكذا سارت الأمور، خلال سنوات وليس بين يوم وليلة، وبهدوء وسلاسة. النقطة الأساسية هي التغير الذي حدث في العقول بانتشار التعليم.

المسافة الزمنية التي حدث فيها التغيير استغرقت قرابة عقد من الزمن أو اكثر. شكراً للنفط. وحين انقلب الجيش على الملك، واستولى ضباطه على السلطة كانت البلاد جاهزة لدخول مرحلة جديدة في تاريخها. لكن التغيير الذي تم خلال السنوات التالية لم يكن على مستوى نوعية التغيير الذي تمّ في المرحلة الملكية. التلفزيزن مثلاً جاء مع العسكر، متأخراً، وقضى على دور المذياع. أسواق السيارات نجحت في تغييب أسواق الدراجات. وبعد فترة قصيرة، اختفت الحافلات العامة من حياتنا. لكن حركة السفر إلى الخارج كثرت، وكثر حضور العمالة الأجنبية، وبدأت البلاد تتحول إلى سوق استهلاكية كبيرة، ليس فقط داخلياً، بل لكل الدول المجاورة. وبدأت العاصمة وكافة المدن تتمدد في كافة الاتجاهات، وبشكل عشوائي وسرطاني. وانتكس التعليم والصحة، وبدأت قصص نهب المال العام تلهب العقول. ثم فجأة حطت لوكيربي بكلكلها، وبدأنا فترة الحصار الدولي، وهناك "وقفتْ الزنقة للهارب." أقفرت الأرفف في الجمعيات الاستهلاكية من المؤن ومن البضائع. ولم يعد أمام المستهلكين الليبيين سوى العودة إلى الاعتماد على أنفسهم لتوفير ما يحتاجونه. وظهر تجار الشنطة. وعرفنا الاقتصاد الموازي. وبدأت فئة جديدة من الأثرياء تطفو على السطح. وبدأنا ننتظر وصول بواخر الهيئة العامة للنقل البحري بفارغ الصبر. ولم يجد النظام العسكري بُداً للخروج من أزمته سوى بفتح باب التجارة على حياء، بما يتناقض ومقولات الكتاب الأخضر المقرر. فانتشر الموزع الفردي. وفي تلك المحطة، تحديداً، أدركنا أن النظام أصبح يلعب في الوقت الضائع. ولم يعد لديه أي أجوبة على الأسئلة التي كان يطرحها الواقع كل يوم. لذلك السبب، قَبِلَ متردداً الرضوخ لشروط القوى الدولية من أجل البقاء، بدفع الثمن المطلوب نقداً. وهذا ما كان.

خلال سنوات الحصار العجاف تلك، تحوّلت البلاد إلى أنفاق سرية معتمة، حفرها واستحوذ عليها الإسلامويون. وحين تقوّت شوكتهم، ظهروا فجأة من كل صوب وحدب، حاملين عالياً رايات متنوعة. وبدأت معركة كسر عظم بينهم وبين النظام. ونجحت قوات أمن النظام في الاستقواء على كوادر الإسلامويين الراجعين من الحرب في أفغانستان، وغيرهم من المجندين، في غرب البلاد وشرقها. لكن الإسلامويين نجحوا في خلق بيئة اجتماعية متعاطفة. وانتصروا في المعركة الأخيرة عام 2011. وذهب عصر العسكر، وحلّ مكانه عصر الجماعات الإسلاموية المسلحة. ودخل الليبيون قسراً المرحلة الجديدة، وعيونهم تلتفت للخلف خوفا مما سيأتي، وحسرة على الشيطان الذي عرفوا وأضاعوا.

التغيير، في هذه الحالة، لم يحدث تدريجياً، بل حدث فجأة وسريعاً. وحين تحدث الأمور فجأة وسريعاً، فإنها تسبب إرباكاً وارتباكاً للجميع. لكن بعد انجلاء الغمام، اتضح شكل تضاريس العالم الجديد. كان النظام العسكري يقود الليبيين بالسلاسل إلى مدينة فاضلة لا وجود لها. وجاء الإسلامويون مبشرين بجنّة كل الطرق إليها تمر عبر حقول ألغام من فتاوى التحريم والتكفير.

المشكلة أن التيارات الإسلاموية عاشت كل حياتها تحت الأرض، وحين أتيحت لها الفرصة للعيش فوقها وتحت الشمس غشى النور عيونها، ولم تعرف أياً من الطرق ستقودهم ومن معهم إلى الجنّة التي وعدوا بها المؤمنين. وما زالوا إلى يومنا هذا مغشية أبصارهم، ويراوحون في نفس المكان، ويلوكون نفس الخطاب. وأدرك الليبيون أن الإسلامويين الذين اعتلوا ظهورهم بعد ثورة 11 فبراير 2011 ليسوا سوى طلاب سلطة ومال، لا يختلفون عن العسكر. وتوته توته ولن تخلص الحدوته.