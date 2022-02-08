الضحك على ذقون الليبيين!

مُنح الليبيون فترة استراحة، عقب الحرب الأوروبية الكبرى الثانية؛ حيث كانت بلادهم قد حُولت إلى ساحة حرب رئيسة، أصابهم فيها القتل، والتشريد، والجوع وغير ذلك. ومن هذا كان قرار الأمم المتحدة، باستقلال ليبيا، ما تم دحره عقب انقلاب سبتمبر 1969، وخاصة مع اندلاع الذهب الأسود في صحرائها. فلقد باتت ليبيا ساحة، لتبديد الجهد والوقت والمال، منذ خمسين سنة ونيف، وخلال هذه الفترة الطويلة نسبياً، وقعت ليبيا تحت استغلال واستبعاد دوليين، يمكن رصده في القرارات الدولية، التي خصت بها، وذلك في شكل عقوبات أو غيرها، أو في حصارها وعدم ذكرها، حتى في نشرات الأحوال الجوية!.



ليبيا دولة الأمم المتحدة، كما لم تكن دولة في تقديري، والمسألة الليبية لم تغادر أروقة، مجالس الأمم المتحدة تقريباً، كما لو كانت فلسطين أفريقيا. وهذه ليست مبالغة ولكن حقيقة، قد يوضحها عدد المؤتمرات الدولية، التي خُصت بها المسألة الليبية، إلى جانب القرارات المشار إليها. ولن نذكر أن ليبيا، خصت بحرب وتحالف دولي، بقرار من مجلس الأمن، عقب ثورة 17 فبراير 2011، لأن هذه الحرب لا مثيل لها، حتى الآن، في القرن الواحد والعشرين. وهي الحرب التي نفى قادتها، المسؤولية عنها، من أوباما، من كان صاروخ التوما هوك أيقونته فيها، إلى بوتين، من امتنع عن التصويت، كي يمرر قرار مجلس الأمن بخوضها.



من هذه الخلفية، يحدث الآن ما يحدث، ومن ذلك الادعاء أن: «المسألة الليبية مسألة ليبية»، في حين لم تتمكن الأمم المتحدة، أن ترسل مبعوثاً جديداً عنها، بعد استقالة مبعوثها الأخير، محتجاً في صمت، عن لعبة الأمم في البلاد المبعوث إليها، ولم تستطع، لأن بايدن وبوتين على خلاف!.

من هذا وغيره «المسألة الليبية ليست ليبية»، لكن هذا لا يعني، أن ليس لليبيين دوراً يلعبونه في هذه المسرحية، ففي الأول والأخير، الفضاء المسرحي الليبي، هو أس هذه اللعبة، والمشخصاتي ليبي قح. مثلما نرى اليوم مثلا، دحرجت الكرة بين عقيلة والمشري، وستيفاني المستشار الحكم، والكرة: تارة اسمها انتخابات 24 ديسمبر، وتارة اسمها الدستور، لزوم ما لا يلزم. أما أغلبية الليبيين، فهم المتفرج الوحيد، حالهم حال «الدكتور بوبكر بعيرة»، من تُرك في ردهات الفندق، لكي يكون «شاهد ما شافش حاجة»، على العرض: «خرف يا شعيب»، في ديسمبر 2015.

سيقول معلق، على هذا، أنه اسطوانتي المشروخة، ما أعيد وأكرر، ذو المعلق سأحيله على الوقائع ما أعدت المتيسر منها في ذي المقال. والآن وقد أنهك الليبيون، في عملية ضحك على الذقون، تجاوزت العقد الثاني، من القرن الحادي والعشرين، فإني أعتقد، أن ليس لدى الساحرة ستيفاني في القبعة غير الأرنب الذي عرفوا، وهوية هذا الأرنب تضييع الوقت، في التفاصيل و«اللث والعجن»، فلقد تحصحص الحال، فلجنة «5+5» نامت نومة الكهف، والانتخابات الحمار، ما يحمل جزرة الدستور، وهلم جر.



والآن غاص الجميع في البركة الآسنة، الحل هو اللا حل: الأمم المتحدة، وأطراف مثلث المسألة الليبية، الدوليون والإقليميون والمحليون، وكذا آل ليبيا. وعليه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وصيغة ذلك التأجيل، فإذا كان ذلك كذلك، فلنرمي ونرد ستيفاني عنا، ونقوم بما بالإمكان، ولكن حتى هذا بحاجة للريادة، التي أس القيادة، ولا ريادة دون شجاعة، ما افتقدها حتى من كان على الأقل، أكثر جرأة إعلامياً، مثل نجلاء المنقوش وموسى الكوني.

لنقم بما يمكن، فإن توفر إعمار ما خرب، من مدارس وحدائق، فلم لا، وإن أمكن طباعة الكتب المدرسية في وقتها، فلم لا، وإن أمكن عقد مصالحة بين خصوم الأمس، فلم لا، وإن أمكن تكوين لجنة لمراجعة الدستور، فلم لا، ....وهلم. على أن ينام البرلمان والمشري كما غيرهما، في هذا الحال، نومة الكهف، مستمتعين بما حققوا من أدوار، في مسرحية الضحك على ذقون الليبيين، ووضع خارطة طريق لخارطة الطريق.