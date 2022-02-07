20- عندما تتساوى تحايا الصباح والمساء

« بمقدور المرء أن يغير حياته بمراجعة موقفه منها»

من أقوال وليم حيمس.

شارع (أثيناس) يتفرع من ميدان (أمونيا) في أثينا عاصمة اليونان. في ذلك الشارع يقع سوق أثينا، الذي يمدها بحاجاتها اليومية، من الخضروات واللحوم والأسماك، والفواكه والزيوت والبهارات والمخللات، والبقول والمشروبات الروحية، أو تلك التي لا روح لها! باختصار كل ما تحتاجه معدة اليونانيين.

يبدأ صباح تلك المطاعم بإفطار العاملين بالسوق الذين ينتظرهم عمل يوم شاق، وأيضا بعشاء عشاق الليل والعاملين به، الذين أنهوا عمل ليلتهم، ولا يودون الذهاب إلى أسرهم ببطون خاوية إلا مما شربوا أثناء الليل.

عند مدخل تلك المطاعم، التي تفتح أبوابها للرواد بعد منتصف الليل بقليل، وتقفلها بعد شروق الشمس بقليل؛ هناك يلتقي المرء بنماذج متباينة من البشر تنتمي إلى عالمين مختلفين، وتتحدث لغتين مختلفتين، فيقول عمال السوق، مثلا، لندل المطاعم:

-«صباح الخير.. » فيردون عليهم بالتحية نفسها: «صباح الخير..». ويقول زوار المطاعم من عشاق الليل للنادل:

-« مساء الخير..» فيردون عليهم بالتحية نفسها: «مساء الخير..»، وعلى الرغم من الزحمة والحركة الدائبة لا يخلطون أبدا بين التحيتين!!

في ذلك السوق يتفق أغنياء أثينا وفقراؤها، من عشاق الليل على جودة أطباق تلك المطاعم، لأنها شعبية أولا ولأن موادها طازجة اشتُريت من السوق نفسه، وما كان العاملون بالسوق ليأكلوها لو لم يعرفوا أنها جيدة وطازجة. روائح الأكل شهية، كروائح مطابخنا اقتربنا من قدور هائلة من طبائخ الفاصوليا، والكوارع، والكرشة.. والباميا والرؤوس المصلية. كانت مطابقة تماما لونا ورائحة لأكلنا. قلت منبهرا: «إنه أكلنا!!» أجابني رفيقي اليوناني: «إنه أكل المطبخ التركي، ولكنك ستُغلى في أحد هذه القدور، إذا ذكرت ذلك للطاهي اليوناني.. إنهم يطردونك من مقاهيهم إذا طلبت منهم «قهوة تركية، فما بالك تسمى أكلهم بالتركي!».

هذه من مقدمة روايتي ( الكراكوز) أما استهلالي بها لهذه الحلقة، فبسبب أنني تذكرت هذا الفجر علاقتي بالأفجار زمان والآن! أنا الآن أقوم لصلاة الفجر قبل ارتفاع أذانه، وزمان لا أسمع الأذان في الغالب بسبب الصخب، الذي يصاحبه. الفجر هو الفجر، ولكنني لم أعد أنا مثلما أنا زمان! لم يكن للتفكير، والتأمل، مساحة حقيقية للتدبر، ولكنها مساحة للتنفيذ، إما للنوم أو للصحو! أنا أعلم يقينا أنه ثمة أماكن في القاهرة الآن لا تختلف كثيرا عن مطاعم أثيناس، لعل مطاعم المذبح تشبهها، ولكن الرواد لا يتشابهون أبدا! في القاهرة الآن، الكثير من محلات الليل، تظل أبوابها موصدة على الليل، لا تدع النهار يدخل قبل الساعة العاشرة صباحا على أقل تقدير! ولا وقت للتدبر والتفكير! القاهرة هي القاهرة، وأثينا هي أثينا.. ولكن- وإن كنت أردد مدعيا أنني «أنا ما زلت أنا !»- فإنني لم أعد أنا، لأن مساحة التفكير والتدبر أصبحت، وأمست أيضا، أكثر سلطة عليّ!

هذا الصباح، عند شروق الشمس أخذت أنثر حبات القمح، أو بمعني أصح (كلفة الحمام) وهو خليط من الحبوب استبدلته بقمح البليلة، بناءً على نصيحة عبدالرحمن، ابن صديقي الرجل المكافح الذي عرفته منذ أن كان صبيا في محل فكهاني قريب من بيتي، وأصبح معلما يدير سوقا حديثا للمواد الغذائية، وهو الوحيد الذي يسمح لي بالسحب (شككا) كلما كانت الحاجة لذلك. عندما انتبه لشرائي أكياس قمح البليلة، وعرف أنني أطعم الحمام أخبرني عن كلفة الحمام وهو خليط من حبوب تغلب عليها (الذرة العويجة) وسعره أرخص بكثير من قمح البليلة، وبالفعل كان الوفر مجزيا، فيما نقص مكسبه مما اشتريه منه! وفيما كنت أنثر الكلفة للحمام انتبهت إلى غيم كثيف قادم بالتفافة من الشمال الشرقي، وذلك يعني أنه غيم ممطر سوف يسقط على القاهرة، نتيجة منخفض جوي في منتصف المتوسط، وتذكرت مثل هذا الغيم عندما قدم نحونا أمام مدخل بنغازي ذلك الصباح عندما علقت بصنانيرنا سمكة شولا كبيرة، وظللنا نحاول إخراجها من الماء بحرص شديد خشية أن تكون الصنارة ليست ثابتة. وانتبهنا إلى أن ذلك الغيم مؤشر عاصفة، وما قطعنا الخيط وعدنا حتى وصلتنا العاصفة، ودخلنا بوغاز ميناء بنغازي بأعجوبة. وتذكرت صديقي يونس عاشور الذي رحل مؤخرا، كيف أن دموعة انهمرت، جراء ما حدث وهو الذي قاد كاسحة الغام من روسيا إلى ليبيا، ولما تعجبت من دموعه عرفت أنه تذكر (بنياته) قال لي: «زمان لم يكن الله قد أكرمني بهن؛ كان في علم الغيب، وهذا الصباح قالت إحدهن لي: «لا تتأخر علينا اليوم جمعة!».

كان عليّ أن أطعم الحمام لأنه سوف يختفي بعد قليل، ولا يجوز أن أتركه جائعا، فقد تطول مغبة هذه العاصفة! أعترف أنني ظللت فترة، قد تكون ساعة أو أقل، أتدبر وأفكر، مسترجعا بعض المحطات المهمة التي وقفت عندها، محاولا أن أجد مسببات ما أنا عليه من قناعات، وهي التي ظلت بالفعل محركا لمسيرتي، أو بمعنى أدق منهجا لحياتي. كنت قد بينت من قبل علاقتي بسي عقيلة وأيضا وافية، وعدد من الأصدقاء، وانتبهت إلى أنهم في مجملهم، ليسوا متدينين جدا، ولكن أغلبهم ليسوا ملحدين. صحيح أن إيماني بالله عميق، ولكن علاقتي حينها بالعبادات لم تنضج بالفعل، إلا مؤخرا، حتى إن كثيرين يرون أنني لست مسلما تماما بل بعضهم يرى أنني ملحد، وهذا حال أنفيه تماما. قناعتي بالدين الإسلامي متينة بحق، ولعل كثيرين لا يعلمون أنني قرأت الإنجيل وسألت وفهمت منه، ولي اطلاعات على اليهودية، بل وبعض الديانات الأخرى، ولكن ما وجدته في الإسلام لم أجده في غيره من الديانات، ولذلك عندما كنت أنتظر الأذان لفجر هذا اليوم، مرددا في نفسي: «لِمَ أنتظر الأذان؟ فبداية اليوم هو صحو المرء، ثم من يضمن أن روحي لا تخرج قبيل الأذان، فلماذا لا أصلي الآن». وصليت قبل الأذان، وما إن جلست بعد صلاتي حتى ارتفع الأذان، وتوسع نقاش في داخلي، أساسه لِمَ لم أصلِّ كما يجب بعد ارتفاع الأذان، وتوصلت إلى أن ارتفاع الأذان هو بمثابة تنبيه، وأن رفع اسم الله مبارك والصلاة على سيدنا محمد أيضا واجب، وأحتاج الآن إلى تنفيذ ما أود كتابته، ولم أصلِ الفجر ثانية، فقناعتي تقول إن العمل عبادة ، العمل الخيّر عبادة. العمل المفيد للمرء والمجتمع عبادة. هذه قناعاتي ولا أجزم أنها صح، ولا أدعو أحدا إلى أن يأخذ بها، ومع ذلك قمت وصليت ثانية!

تفكيري هذا الفجر أساسه معرفة الفكر الذي ساعدني فعلا في معالجة أموري الحياتية؛ هذا الفكر أساسه فلسفة عالم النفس «وليم جيمس» الذي قدمه لنا الدكتور محمد علي العريان في سنتنا الأولى بالجامعة الليبية، وهو الذي منحته ثورة سبتمبر بعد قيامها 48 ساعة لمغادرة البلاد، لقناعتهم أنه ملحد! وبالفعل غادر ليبيا في الوقت المحدد، ولكن بعد ثماني سنوات، وجهت له دعوة للمشاركة في ندوة الحوار الإسلامي - المسيحي التي أقيمت في طرابلس يوم 11/ 2/ 1976! وجاء من طرابلس لزيارتي في بنغازي، وجاء به الراحل طلوبة الريشي إلى منزلي، ولكنني كنت خارج البلاد، ولما وصلت وعلمت أنه في طرابلس سافرت إليه والتقيته وكان مثلما أعرفه بفكره ولكنه أكثر إيمانا بالإسلام.

في الحلقة القادمة سوف أحدثكم عن هذا الفيلسوف الذي قدمه لنا الدكتور محمد علي العريان، الذي عندما عاشرته انتبهت إلى أنه يعيش وفق قناعتين: الأولى، أن «سر العبقرية هو أن تحتفظ بروح الطفولة حتى النهاية، يعني ألا تفقد حماسك أبدا» والثانية: «التجربة ليست تلك التي يعيشها الإنسان وإنما ردود فعله تجاهها» وأساس القناعتين قولان للكاتب البريطاني (ألدوس هكسلي)، وليس لفيلسوفه (وليم جيمس) الذي درسنا الكثير من مبادئه. فما هي أسس تلك الفلسفة؟ والتي ظلت منهجي الحياتي الذي تواصل حتى صباح هذا اليوم، الذي نثرتُ فيه، منذ قليل، خليط (كلفة) هذا الحمام، الذي ما زال لا يثق فيّ، ولا يبدو أنه سيفعل!.