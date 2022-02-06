العنف التربوي

يبدو أن العنف التربوي انبثق مع ميلاد الأسرة، من خلال الحاجة إلى تدريب الأطفال منذ سن مبكرة على التكيف مع أنماط العيش والالتزام بمعايير الأسرة وشروطها، وضرورة مساهمتهم في جمع النباتات والفواكه الصالحة للأكل.

إذ يبدو أن الأطفال «المتمردين» أو الكسولين كانوا يعاقبون ببعض العنف، خصوصًا إذا اعتدوا على أخوتهم الصغار.

وفي ما بعد، مع ظهور التعليم، حتى قبل ابتكار فكرة المدرسة والمؤسسة التعليمية، كان العنف التربوي يمارس على الأطفال المتعلمين الذين لا يلتزمون بمقتضيات آداب الجلسة التعلمية ومتطلبات الفهم والاستيعاب. ثم انتقل هذا العنف التربوي إلى المدرسة وأصبح عنصرًا ثابتًا من عناصر العملية التعليمية والتربوية، إلى جانب وجوده في الحياة الأسرية، وإن بمديات ودرجات مختلفة.

ففي المدرسة، وربما حتى وقت قريب، قلما تجد معلمًا ومدرسًا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لا «يتسلح» بعصا، وكأنه مقدم على التعامل مع نوع من الكلاب الشرسة التي ينبغي الحذر منها، وليس مع أطفال ناشئين وتلاميذ من البشر يستوجب الأمر التآلف معهم وتبصيرهم بمقتضيات الحياة الاجتماعية. وقد أدت هذه الظاهرة إلى انغراس مبدأ ضرورة العنف هذه في عقول الأطفال أنفسهم بحيث أصبحوا لا يحترمون المدرس الذي لا يتعامل معهم بصرامة وعنف، بل إن بعضهم كان يجلب معه من البيت عصا مشذبة بعناية ويعطيها للمدرس، ويقد يُضرب هو نفسه بها أحيانًا.

على الصعيد الأسري، أنا أرى أنه ينبغي أن تكون في الأسرة سلطة. ومهما كانت هذه السلطة متفتحة ومتسامحة وتتعامل مع الأطفال بقدر من الندية، إلا أنها ينبغي أن تتضمن جانبًا ردعيًا عند الحاجة، ينبغي أن تقوم بوظيفة الضبط. ينبغي أن يعرف الطفل أنه يتبع سلطة، مثلما تحميه وترعاه وتلبي مطالبه، وحتى تدلله أحيانًا، إلا أنها لا تتردد في ردعه ومعاقبته إذا أخطأ. وإذا هُدد الطفل بأنه سيعاقب إذا ارتكب خطأ معينًا، كأن يعتدي على أخيه أو أخته الأصغر منه، وقام بارتكاب هذا الفعل، فينبغي أن ينفذ العقاب دون تسامح، لأن هذا يعزز ثقة الطفل في هذه السلطة من حيث أنها تلتزم بوعدها ووعيدها. وبذا تظل هناك بعض الحاجة للعنف التربوي.

المشهور أن الأوربيين والأميركان لا يستخدمون العنف التربوي ضد الأطفال. ويبدو لي أن هذا ناتج عن أن الأطفال يقضون معظم نهارهم خارج البيت في رياض الأطفال والمدارس، وحين يعودون إلى البيت يكونون مرهقين فيتناولون طعامهم ويهتمون بواجباتهم المدرسية ثم ينامون. وهي ظروف تختلف عن ظروف أطفالنا الذين يتوفر لهم وقت فراغ طويل في البيت.